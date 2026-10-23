Les modèles dOpenAI arrivent sur Google Cloud



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OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie, et dirigée par son PDG, Sam Altman. Elle développe des modèles d'IA générative «», notamment sa série de grands modèles de langage appelés «» (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 a accéléré l'essor de l'IA, conduisant à une utilisation généralisée de l'IA générative ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI propose également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur l'IA.OpenAI étend la disponibilité de ses modèles dIA grâce à un partenariat avec Google Cloud. La société a annoncé quelle allait intégrer directement ses modèles dIA de pointe et ses workflows «» Codex au Model Garden de Google Cloud. Cette collaboration offre aux entreprises clientes un accès natif aux systèmes dOpenAI pour créer et déployer à grande échelle des agents logiciels complexes et autonomes, le tout sappuyant sur le matériel haute performance de Google Cloud et sur ses cadres intégrés de gouvernance des données dentreprise. Même si OpenAI étend sa présence à des infrastructures cloud concurrentes, lentreprise a souligné que Microsoft restait son principal partenaire cloud.», a déclaré OpenAI dans un communiqué.Cette intégration vise à aider les entreprises à moderniser leurs cycles de vie de développement logiciel, à concevoir des flux de travail autonomes basés sur des agents et à redéfinir la productivité au travail à partir dune interface unifiée.Pour les organisations opérant dans des secteurs fortement réglementés, tels que la finance, la santé et les infrastructures publiques, le déploiement de lIA générative nécessite un contrôle minutieux de lutilisation des données et des mesures de protection administratives strictes. Ce partenariat répond directement à ces exigences en associant les modèles dOpenAI à ceux de Google Cloud.», a déclaré OpenAI, ajoutant : «Ce déploiement s'étendra bientôt davantage aux écosystèmes de productivité et d'agents de Google. Les modèles d'OpenAI devraient être intégrés à Google Antigravity et à Gemini Agent, offrant ainsi aux entreprises la possibilité de choisir différents modèles de base en fonction de leurs besoins opérationnels spécifiques.Voici la publication d'OpenAI sur l'arrivée de ses modèles sur Google Cloud :OpenAI et Google Cloud sassocient pour intégrer les modèles de pointe dOpenAI et les workflows agentiques de Codex⁠ au Model Garden de Google Cloud. Cette intégration offrira aux clients un accès natif à ces modèles pour exécuter des workflows agentiques complexes à grande échelle, en sappuyant sur la gouvernance des données et linfrastructure haute performance de Google Cloud. Les investissements de longue date de Google Cloud dans le machine learning et lIA en ont fait une plateforme de référence pour les charges de travail dIA, ainsi que pour les développeurs et les data scientists qui les créent.Lintégration des modèles dOpenAI à son Model Garden donne à ces équipes accès aux modèles de pointe dOpenAI dans leur environnement de travail habituel. Les entreprises peuvent ainsi moderniser leur cycle de développement logiciel, créer des workflows agentiques et transformer les méthodes de travail. Pour les organisations des secteurs réglementés, le déploiement de lIA exige de maîtriser laccès aux données sensibles et leur utilisation. Cette intégration associera les modèles de pointe dOpenAI aux contrôles daccès intégrés, à la gouvernance centralisée des données et à linfrastructure haute performance de Google Cloud pour prendre en charge les charges de travail exigeantes des entreprises.Les clients de Google Cloud pourront acheter les modèles de pointe dOpenAI via Model Garden, les transactions étant effectuées sur Google Cloud Marketplace. Les entreprises ayant souscrit des engagements de dépenses auprès de Google Cloud pourront imputer ces achats sur leurs engagements GCP. De plus, les modèles dOpenAI seront bientôt disponibles dans Google Antigravity et lagent Gemini, offrant aux entreprises clientes la souplesse de choisir leurs modèles et dutiliser le meilleur pour chaque tâche. En élargissant laccès via Google Cloud, nous offrons aux entreprises davantage de choix dans leur manière de découvrir et dutiliser les modèles de pointe, avec un parcours allant de lévaluation à une adoption plus large.Greg Brockman, président et cofondateur dOpenAI, a déclaré :  De son côté, Thomas Kurian, directeur général de Google Cloud, a ajouté : Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?