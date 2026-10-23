OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie, et dirigée par son PDG, Sam Altman. Elle développe des modèles d'IA générative « de pointe », notamment sa série de grands modèles de langage appelés « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 a accéléré l'essor de l'IA, conduisant à une utilisation généralisée de l'IA générative ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI propose également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur l'IA.
OpenAI étend la disponibilité de ses modèles dIA grâce à un partenariat avec Google Cloud. La société a annoncé quelle allait intégrer directement ses modèles dIA de pointe et ses workflows « agentic » Codex au Model Garden de Google Cloud. Cette collaboration offre aux entreprises clientes un accès natif aux systèmes dOpenAI pour créer et déployer à grande échelle des agents logiciels complexes et autonomes, le tout sappuyant sur le matériel haute performance de Google Cloud et sur ses cadres intégrés de gouvernance des données dentreprise. Même si OpenAI étend sa présence à des infrastructures cloud concurrentes, lentreprise a souligné que Microsoft restait son principal partenaire cloud.
« Les investissements de longue date de Google Cloud dans lapprentissage automatique et lIA en ont fait une destination de choix pour les charges de travail dIA, ainsi que pour les développeurs et les data scientists qui les créent. Lintégration des modèles OpenAI à son « Model Garden » permet à ces équipes daccéder aux modèles de pointe dOpenAI au sein même de lenvironnement dans lequel elles travaillent déjà, ce qui permet aux entreprises de moderniser leur cycle de vie de développement logiciel, de créer des flux de travail basés sur des agents et de transformer les méthodes de travail », a déclaré OpenAI dans un communiqué.
Cette intégration vise à aider les entreprises à moderniser leurs cycles de vie de développement logiciel, à concevoir des flux de travail autonomes basés sur des agents et à redéfinir la productivité au travail à partir dune interface unifiée.
Destiné aux secteurs réglementés et à la gouvernance dentreprise
Pour les organisations opérant dans des secteurs fortement réglementés, tels que la finance, la santé et les infrastructures publiques, le déploiement de lIA générative nécessite un contrôle minutieux de lutilisation des données et des mesures de protection administratives strictes. Ce partenariat répond directement à ces exigences en associant les modèles dOpenAI à ceux de Google Cloud.
« Cette intégration associera les modèles de pointe dOpenAI aux contrôles daccès intégrés, à la gouvernance centralisée des données et à linfrastructure haute performance de Google Cloud afin de prendre en charge les charges de travail exigeantes des entreprises », a déclaré OpenAI, ajoutant : « Les clients de Google Cloud pourront acheter les modèles de pointe dOpenAI via Model Garden, les transactions seffectuant sur Google Cloud Marketplace. Les entreprises ayant souscrit des engagements de dépenses auprès de Google Cloud pourront imputer ces achats sur leurs engagements GCP. »
Ce déploiement s'étendra bientôt davantage aux écosystèmes de productivité et d'agents de Google. Les modèles d'OpenAI devraient être intégrés à Google Antigravity et à Gemini Agent, offrant ainsi aux entreprises la possibilité de choisir différents modèles de base en fonction de leurs besoins opérationnels spécifiques.
Voici la publication d'OpenAI sur l'arrivée de ses modèles sur Google Cloud :
Les modèles dOpenAI arrivent sur Google Cloud
OpenAI et Google Cloud sassocient pour intégrer les modèles de pointe dOpenAI et les workflows agentiques de Codex au Model Garden de Google Cloud. Cette intégration offrira aux clients un accès natif à ces modèles pour exécuter des workflows agentiques complexes à grande échelle, en sappuyant sur la gouvernance des données et linfrastructure haute performance de Google Cloud. Les investissements de longue date de Google Cloud dans le machine learning et lIA en ont fait une plateforme de référence pour les charges de travail dIA, ainsi que pour les développeurs et les data scientists qui les créent.
Lintégration des modèles dOpenAI à son Model Garden donne à ces équipes accès aux modèles de pointe dOpenAI dans leur environnement de travail habituel. Les entreprises peuvent ainsi moderniser leur cycle de développement logiciel, créer des workflows agentiques et transformer les méthodes de travail. Pour les organisations des secteurs réglementés, le déploiement de lIA exige de maîtriser laccès aux données sensibles et leur utilisation. Cette intégration associera les modèles de pointe dOpenAI aux contrôles daccès intégrés, à la gouvernance centralisée des données et à linfrastructure haute performance de Google Cloud pour prendre en charge les charges de travail exigeantes des entreprises.
Les clients de Google Cloud pourront acheter les modèles de pointe dOpenAI via Model Garden, les transactions étant effectuées sur Google Cloud Marketplace. Les entreprises ayant souscrit des engagements de dépenses auprès de Google Cloud pourront imputer ces achats sur leurs engagements GCP. De plus, les modèles dOpenAI seront bientôt disponibles dans Google Antigravity et lagent Gemini, offrant aux entreprises clientes la souplesse de choisir leurs modèles et dutiliser le meilleur pour chaque tâche. En élargissant laccès via Google Cloud, nous offrons aux entreprises davantage de choix dans leur manière de découvrir et dutiliser les modèles de pointe, avec un parcours allant de lévaluation à une adoption plus large.
Greg Brockman, président et cofondateur dOpenAI, a déclaré : Google Cloud est une plateforme de référence pour les développeurs et les entreprises qui créent des agents IA, développent des logiciels et mettent lIA à profit. Ce partenariat marque une étape importante pour rendre nos modèles les plus performants et Codex accessibles là où nos clients développent déjà leurs solutions. Il leur offre encore plus de choix dans leur utilisation de lIA de pointe, tandis que nous développons ensemble lécosystème agentique. De son côté, Thomas Kurian, directeur général de Google Cloud, a ajouté : Nous nous attachons à offrir à nos clients un large choix de modèles, dont ceux dOpenAI, afin quils puissent sélectionner le modèle adapté à chaque tâche et ainsi bénéficier dune qualité optimale à moindre coût.
Sources : OpenAI ; Google Cloud
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
OpenAI signe un accord surprise avec Google Cloud malgré une rivalité féroce entre les deux entreprises dans la course à l'IA, l'accord illustre l'éloignement progressif entre OpenAI et Microsoft
Anthropic s'est engagée à dépenser 200 milliards $ sur Google Cloud sur une période de cinq ans dans le cadre d'un accord, ce qui témoigne de la demande croissante en matière de capacité de calcul
Google franchit pour la première fois la barre des 400 milliards $ de chiffre d'affaires, avec une augmentation de 18 % de ses revenus au Q4 2025, grâce à la croissance de Google Services et de Google Cloud
Vous avez lu gratuitement 3 558 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.