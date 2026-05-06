Anthropic s'est engagée à dépenser 200 milliards $ sur Google Cloud sur une période de cinq ans dans le cadre d'un accord, ce qui témoigne de la demande croissante en matière de capacité de calcul

Anthropic aurait accepté de verser 200 milliards de dollars à Google pour accéder à des serveurs cloud et à des puces au cours des cinq prochaines années. The Information a confirmé cet accord au début du mois, soulignant qu'il s'ajoute de manière significative au contrat de plusieurs milliards de dollars déjà conclu par Anthropic avec Amazon. Cet accord de cinq ans renforcerait la dépendance d'Anthropic vis-à-vis des principaux fournisseurs de services cloud, alors que les entreprises du secteur de l'IA sont confrontées à une flambée des coûts liés aux serveurs et aux puces.
Anthropic est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI. Elle développe Claude, une famille de grands modèles de langage, et est aussi connue pour ses recherches en éthique de l'IA et en sécurité de l'IA, particulièrement en interprétabilité. En 2023, Amazon et Google investissent plusieurs milliards de dollars dans Anthropic.
En avril 2026, Google a annoncé investir au moins 10 milliards de dollars dans la start-up Anthropic, spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), et prévoit d'investir 30 milliards de dollars supplémentaires si la start-up atteint certains objectifs de performance. Cet accord, qui valorise Anthropic à 350 milliards de dollars, prévoit également un engagement de cinq ans de la part de Google Cloud pour fournir jusqu'à 5 gigawatts de capacité de calcul. Alors que l'adoption de l'IA s'accélère, Anthropic se positionne ainsi au cur d'une concurrence de plus en plus intense dans le domaine des infrastructures et des services d'IA de pointe.
Cette initiative intervient alors qu'Amazon a également annoncé son intention dinvestir jusquà 25 milliards de dollars supplémentaires dans la start-up dIA, portant ainsi son engagement total potentiel à 33 milliards de dollars dans le cadre dun nouvel accord élargi sur linfrastructure cloud. En échange, Anthropic sest engagée à consacrer plus de 100 milliards de dollars aux technologies dAmazon Web Services (AWS) au cours des dix prochaines années.
Récemment, un nouveau rapport révèle qu'Anthropic aurait accepté de verser 200 milliards de dollars à Google pour accéder à des serveurs cloud et à des puces au cours des cinq prochaines années. The Information a confirmé cet accord au début du mois, soulignant qu'il s'ajoute de manière significative au contrat de plusieurs milliards de dollars déjà conclu par Anthropic avec Amazon. Cet accord de cinq ans renforcerait la dépendance d'Anthropic vis-à-vis des principaux fournisseurs de services cloud, alors que les entreprises du secteur de l'IA sont confrontées à une flambée des coûts liés aux serveurs et aux puces.
Les accords cumulés avec Anthropic et OpenAI devraient contribuer à un carnet de commandes de 2 000 milliards de dollars pour les principaux fournisseurs de cloud, notamment Amazon, Google, Microsoft et Oracle. Ces entreprises ont été parmi les premiers investisseurs dans le secteur de l'IA, anticipant que des start-ups comme Anthropic et OpenAI s'appuieraient de plus en plus sur leurs ressources à mesure de leur croissance.
Des projections antérieures suggéraient que les coûts liés aux serveurs pourraient atteindre 45 milliards de dollars pour OpenAI et 20 milliards de dollars pour Anthropic d'ici 2026. Des fabricants de puces, tels que NVIDIA, ont également investi dans OpenAI, ce qui témoigne d'une tendance persistante à la conclusion d'accords circulaires coûteux au sein du secteur. Cependant, l'expansion des centres de données met à rude épreuve des ressources limitées. La pénurie actuelle de mémoire vive (RAM) devrait se poursuivre, entraînant une hausse des prix et une baisse des ventes des produits technologiques associés.
Selon un rapport de 2025, les acteurs de l'IA recyclent leurs milliards entre eux. De Nvidia à OpenAI, quelques géants technologiques financent mutuellement leur croissance dans un cycle qui pourrait soit soutenir la bulle de l'IA, soit le faire éclater. Une analyse approfondie du marché révèle un réseau critique d'accords circulaires. Largent tourne en boucle : les fabricants de puces, tels que Nvidia, gagnent dabord de largent en vendant leur matériel, puis réinvestissent une partie de leurs revenus dans les entreprises comme OpenAI qui construisent ou exploitent les infrastructures dIA. Ces entreprises, à leur tour, achètent à nouveau des puces aux fabricants initiaux, créant une dynamique circulaire où chaque acteur profite du cycle quil alimente lui-même.
Sources : Anthropic, The Information
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