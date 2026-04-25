Google va investir au moins 10 milliards $ dans Anthropic, et ce montant pourrait atteindre 40 milliards si Anthropic atteint certains objectifs de performance, ceci après un investissement réalisé par Amazon

Google va investir au moins 10 milliards de dollars dans la start-up Anthropic, spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), et prévoit d'investir 30 milliards de dollars supplémentaires si la start-up atteint certains objectifs de performance. Cet accord, qui valorise Anthropic à 350 milliards de dollars, prévoit également un engagement de cinq ans de la part de Google Cloud pour fournir jusqu'à 5 gigawatts de capacité de calcul. Alors que l'adoption de l'IA s'accélère, Anthropic se positionne ainsi au cur d'une concurrence de plus en plus intense dans le domaine des infrastructures et des services d'IA de pointe.
Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans l'IA dont le siège social est situé à San Francisco. Elle a développé une gamme de grands modèles de langage (LLM) baptisée Claude et se concentre sur la sécurité de l'IA. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG d'Anthropic.
Google investit 10 milliards de dollars dans Anthropic et sest engagé à injecter jusquà 30 milliards de dollars supplémentaires, sous réserve que la start-up spécialisée dans lIA franchisse certains objectifs de performance.
Cette initiative intervient alors qu'Amazon a récemment annoncé son intention dinvestir jusquà 25 milliards de dollars supplémentaires dans la start-up dIA, portant ainsi son engagement total potentiel à 33 milliards de dollars dans le cadre dun nouvel accord élargi sur linfrastructure cloud. En échange, Anthropic sest engagée à consacrer plus de 100 milliards de dollars aux technologies dAmazon Web Services (AWS) au cours des dix prochaines années.
L'accord avec Google, révélé pour la première fois par Bloomberg, valorise Anthropic à 350 milliards de dollars et constitue le dernier signe en date que lappétit des géants de la tech pour lIA de pointe est loin de faiblir.
Au-delà de l'apport financier de Google, l'accord s'accompagne d'une puissance de calcul considérable. Google Cloud fournira 5 gigawatts de capacité de calcul à Anthropic au cours des cinq prochaines années, avec une marge d'extension supplémentaire. À titre de comparaison, un seul gigawatt suffit à alimenter environ 750 000 foyers américains à tout moment.
Claude Code a transformé Anthropic en une véritable machine à lever des fonds
Le catalyseur de tout cet engouement des investisseurs est assez simple : Claude Code. L'assistant de codage IA d'Anthropic est discrètement devenu l'outil de référence des ingénieurs de la Silicon Valley, y compris, selon certaines sources, de certains employés de Google.
Cette adoption massive a eu un effet spectaculaire sur les chiffres d'Anthropic. Le chiffre d'affaires annuel a dépassé les 30 milliards de dollars, contre environ 9 milliards à la fin de 2025. Le nombre d'entreprises clientes dépensant plus d'un million de dollars par an chez Anthropic a doublé en moins de deux mois, dépassant désormais les 1 000.
Cet accord avec Google intervient quelques jours seulement après quAmazon sest engagé à investir 5 milliards de dollars avec la possibilité dajouter jusquà 20 milliards de dollars supplémentaires , en échange de quoi Anthropic sengage à dépenser 100 milliards de dollars dans linfrastructure AWS au cours de la prochaine décennie.
Une tendance se dessine clairement : Anthropic échange des engagements à long terme en matière de ressources informatiques contre les capitaux dont elle a besoin pour répondre à une demande en pleine expansion.
Google et Amazon misent sur Anthropic tout en étant ses concurrents
Ces accords forment un cercle vertueux. Google et Amazon investissent massivement dans Anthropic ; en retour, Anthropic achète des puces et de la capacité de cloud computing auprès de Google et dAmazon. Les TPU (unités de traitement de tenseur) de Google comptent parmi les rares alternatives crédibles aux processeurs très convoités de Nvidia, ce qui en fait une ressource véritablement rare pour tout laboratoire dIA digne de ce nom.
Anthropic envisagerait également une introduction en bourse dès le mois d'octobre prochain. Les investisseurs se sont récemment empressés de soutenir l'entreprise à des valorisations supérieures à 800 milliards de dollars, soit plus du double de ce que laisse entendre l'accord conclu le vendredi 24 avril. La réduction de cet écart dépendra de la capacité de Claude Code à maintenir son élan.
Alors que ces investissements redéfinissent léquilibre du marché, la valorisation dAnthropic témoigne de lintensité de la concurrence entre les acteurs de lIA. En avril 2026, la start-up a en effet vu sa valorisation atteindre 1 000 milliards de dollars sur les marchés secondaires, dépassant ainsi celle d'OpenAI, évaluée à 880 milliards de dollars. Cette progression rapide témoigne d'un fort engouement des investisseurs, marqué par une concurrence acharnée pour obtenir des parts devenues rares.
Toutefois, les analystes considèrent ces valorisations comme largement spéculatives et soulignent que cette dynamique repose en partie sur des anticipations de croissance futures. Dans ce contexte, OpenAI et Anthropic sont accusés d'utiliser les promesses comme stratégie de croissance.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de Google crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
Anthropic triple son taux de revenus annuel qui passe de 9 à 30 milliards de dollars : l'entreprise consolide son partenariat avec Google et Broadcom pour sécuriser plusieurs gigawatts de capacité de calcul
Claude Desktop : Anthropic, champion autoproclamé de l'IA responsable, préinstalle discrètement un accès à vos sessions navigateur, y compris pour des logiciels que vous n'avez pas encore installés
Anthropic s'attaque une nouvelle fois de front à la domination de Microsoft sur le marché professionnel, puisque la start-up spécialisée dans l'IA a officiellement lancé une version bêta de Claude pour Word
Vous avez lu gratuitement 1 040 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.