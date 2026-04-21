Amazon va investir jusqu'à 25 milliards $ supplémentaires dans Anthropic, Anthropic s'engagant à dépenser plus de 100 milliards $ dans les technologies AWS au cours des dix prochaines années

Amazon Web Services, Inc. (AWS) est une filiale d'Amazon qui fournit des plateformes de cloud computing à la demande et des API aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques, selon un modèle de facturation à l'utilisation. L'un des services fondamentaux est Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), qui permet aux utilisateurs de disposer d'un cluster virtuel d'ordinateurs, avec une disponibilité extrêmement élevée, avec lequel ils peuvent interagir via Internet grâce à des API REST, une interface en ligne de commande (CLI) ou la console AWS.
Les ordinateurs virtuels d'AWS reproduisent la plupart des caractéristiques d'un ordinateur réel, notamment les unités centrales de traitement (CPU) et les unités de traitement graphique (GPU) pour le traitement ; la mémoire locale/RAM ; le stockage sur disque dur (HDD)/SSD ; un choix de systèmes d'exploitation ; la mise en réseau ; et des logiciels d'application préinstallés tels que des serveurs web, des bases de données et des systèmes de gestion de la relation client (CRM).
Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Elle a développé la série de grands modèles de langage (LLM) baptisés Claude et se concentre sur la sécurité de l'IA. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG. L'entreprise est une société privée et, en février 2026, sa valeur était estimée à 380 milliards de dollars.
En novembre 2024, Amazon a investi 4 milliards de dollars supplémentaires dans l'entreprise d'IA Anthropic. Le géant de la technologie avait investi 2,75 milliards de dollars dans l'entreprise d'IA générative six mois auparavant. En plus de la levée de fonds, Anthropic a fait de la division AWS d'Amazon, la division Cloud computing d'Amazon, "son principal partenaire de formation et utilisera AWS Trainium pour former et déployer ses plus grands modèles de base".
Récemment, un nouvel accord élargi portant sur l'infrastructure cloud porte l'investissement potentiel total d'Amazon dans Anthropic à 33 milliards de dollars, ajoutant 25 milliards de dollars aux 8 milliards que le géant du commerce électronique avait déjà investis dans la start-up spécialisée dans l'IA. L'accord prévoit un investissement immédiat de 5 milliards de dollars sur la base de la valorisation actuelle d'Anthropic, estimée à 380 milliards de dollars, avec jusqu'à 20 milliards de dollars supplémentaires liés à des jalons commerciaux. Dans le cadre de cet accord, Anthropic consacrera plus de 100 milliards de dollars aux technologies d'Amazon Web Services au cours de la prochaine décennie.
Selon la société, la couverture des puces prévue par l'accord s'étend sur plusieurs générations de Trainium de Trainium2 jusqu'à Trainium4, qui n'est pas encore commercialisé ainsi que sur les curs de processeurs Graviton. Pour soutenir la formation et le déploiement de Claude, Anthropic s'est assuré jusqu'à 5 gigawatts de capacité de calcul dans le cadre de cet accord, une partie de la capacité Trainium3 devant être disponible cette année. Les clients AWS auront également accès à la plateforme Claude dAnthropic directement via leurs comptes AWS existants, sans identifiants, contrats ou relations de facturation distincts, a déclaré Amazon.
« Nos utilisateurs nous disent que Claude est de plus en plus essentiel à leur façon de travailler, et nous devons mettre en place linfrastructure nécessaire pour répondre à une demande en forte croissance », a déclaré Dario Amodei, PDG dAnthropic, dans un communiqué. « Notre collaboration avec Amazon nous permettra de continuer à faire progresser la recherche en IA tout en fournissant Claude à nos clients, y compris aux plus de 100 000 qui s'appuient sur AWS. »
L'adoption croissante de Claude par les consommateurs, combinée à une utilisation grandissante par les entreprises et les développeurs, a exercé une pression significative sur l'infrastructure d'Anthropic, dégradant à la fois sa fiabilité et ses performances, a déclaré la société. Anthropic a indiqué que le renouvellement de l'accord avec Amazon vise à combler ce déficit en ressources de calcul disponibles.
Andy Jassy, PDG dAmazon, a déclaré dans un communiqué que lengagement dAnthropic, depuis une décennie, à faire tourner ses modèles sur AWS Trainium « reflète les progrès que nous avons accomplis ensemble en matière de puces sur mesure ». Il y a environ deux mois, Amazon sest engagé à investir 50 milliards de dollars dans un tour de table de 110 milliards de dollars pour OpenAI, valorisant le créateur de ChatGPT à 730 milliards de dollars avant larrivée des fonds. À l'instar de l'accord avec Anthropic, une partie de cet engagement envers OpenAI a pris la forme de services d'infrastructure cloud plutôt que d'un investissement direct en espèces.
Anthropic a pris de l'élan ces derniers mois, son chiffre d'affaires annualisé passant d'environ 9 milliards de dollars fin 2025 à plus de 30 milliards de dollars. Le nombre d'entreprises clientes dépensant au moins 1 million de dollars par an a plus que doublé depuis février, dépassant les 1 000 clients, et les abonnements payants des particuliers ont également augmenté.
Bien qu'AWS soit le principal fournisseur de services de formation et de cloud d'Anthropic, cette dernière a également conclu des accords avec d'autres fournisseurs de cloud. Un accord conclu en novembre avec Microsoft a...
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