Les investisseurs, prêts à tout, se livrent à une course effrénée pour accaparer les actions secondaires d'Anthropic, dont l'offre s'amenuise, ce qui a fait grimper la valorisation de l'entreprise à 1 000 milliards de dollars sur certains sites. Cette valorisation, qui semblait impensable il y a encore quelques semaines, est maintenant une réalité sur des plateformes d'échange privées comme Forge Global, démontrant l'intérêt croissant pour l'entreprise.
Bien qu'Anthropic, OpenAI et d'autres startups en vogue ne soient pas encore cotées en bourse, les investisseurs se ruent pour acquérir les rares actions disponibles auprès des employés ou des premiers actionnaires. Anthropic se négocie à des prix supérieurs à ceux d'OpenAI, alors même que ce dernier était officiellement valorisé à plus du double d'Anthropic (~ 852 milliards) lors de leurs derniers cycles de financement financement respectifs.
Ken Sawyer, cofondateur et associé gérant de Saints Capital, une société spécialisée dans le marché secondaire du capital-risque a révélé qu'un actionnaire d'Anthropic avait récemment mis des actions en vente à un prix impliquant une valorisation du laboratoire d'IA à environ 1 150 milliards de dollars.
Amazon a investi jusqu'à 25 milliards de dollars supplémentaires dans Anthropic. Ce nouvel accord porte l'investissement total d'Amazon dans Anthropic à 33 milliards de dollars. Il prévoit un investissement immédiat de 5 milliards de dollars sur la base de la valorisation actuelle d'Anthropic. Dans le cadre de cet accord, Anthropic consacrera plus de 100 milliards de dollars aux technologies d'Amazon Web Services au cours de la prochaine décennie.
Anthropic surpasse son rival OpenAI sur les marchés secondaires
Anthropic PBC est une startup américaine spécialisée dans l'IA fondée en 2021. L'entreprise a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) nommée Claude afin de concurrencer ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google. Anthropic a expliqué qu'il mène des recherches et développe des IA pour « étudier leurs propriétés de sécurité à la frontière technologique » et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public.
Il y a trois mois à peine, lorsqu'Anthropic a clôturé son dernier tour de table, sa valorisation n'était toutefois que de 380 milliards de dollars. L'été dernier, un cycle de financement avait porté la valorisation d'Anthropic à 170 milliards de dollars, avant que l'entreprise ne multiplie les lancements ces derniers mois.
Glen Anderson, PDG de Rainmaker Securities, une banque d'investissement spécialisée dans le marché des titres privés, a déclaré qu'Anthropic connaissait une remontée spectaculaire, alors que tout le monde cherche à saisir les opportunités qui marqueront une nouvelle ère dans le secteur de l'IA, Anthropic s'étant fermement imposée comme un leader du secteur. Toutefois, il ne pense pas que cela signifie pour autant qu'OpenAI soit en chute libre.
Par ailleurs, l'engouement du marché pour Anthropic ne repose pas entièrement sur l'amélioration de ses fondamentaux. Glen Anderson a déclaré que l'une des raisons de la forte hausse de la demande pour Anthropic réside dans le bras de fer public que mène l'entreprise avec le ministère américain de la Défense, notant : « les gens voient cette entreprise comme une héroïne parce qu'elle ose défier de puissantes agences gouvernementales ».
OpenAI restructure ses activités afin de retrouver sa place leader
Cet enthousiasme massif des investisseurs pour Anthropic s'explique par une croissance rapide des revenus de la startup et par le succès de ses outils d'IA, notamment son assistant de codage Claude Code. Selon plusieurs rapports, Sam Altman aurait déclaré l'état d'alerte « code rouge » chez OpenAI l'année dernière avant de fermer le générateur de vidéo Sora afin de se concentrer sur la super-application ChatGPT et son propre outil Codex.
OpenAI tente aussi de renforcer le contrôle sur les transactions sur le marché secondaire portant ses actions. Un porte-parole de l'entreprise a notamment averti les investisseurs de se méfier de toute offre non officielle et précisant avoir mis en place des canaux autorisés via des banques partenaires.
La valorisation d'Anthropic avoisine désormais les 1 000 milliards de dollars sur Forge Global, une place de marché privée de premier plan, a déclaré sa PDG, Kelly Rodriques, à Business Insider. La valorisation d'OpenAI sur cette plateforme s'élève à 880 milliards de dollars, soit une légère hausse par rapport à son tour de table de mars. (Google a aussi chargé une équipe d'intervention d'aider ses systèmes d'IA agentique à rattraper leur retard.)
La demande pour les titres d'Anthropic est qualifiée de fiévreuse, créant une situation où l'offre est quasi inexistante. Les actionnaires actuels reçoivent des propositions quotidiennes, allant parfois jusqu'à des offres d'échange contre des biens immobiliers, mais beaucoup choisissent de conserver leurs parts dans une perspective à long terme. Cette rareté fait que les offres disparaissent en moins d'une journée dès qu'elles sont émises.
Un enthousiasme porté par la peur de manquer une opportunité
Cette frénésie d'achat est en grande partie motivée par la peur de rater une opportunité. Beaucoup accordent plus d'importance au statut d'investisseur dans Anthropic qu'au rendement réel de leur investissement, ce qui est pourtant le principal facteur à l'origine de la hausse du cours...
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