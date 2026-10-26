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Préparez-vous à l'impact, le « financement circulaire » révèle que la bulle de l'IA est « sur le point d'éclater »
La dette liée à l'IA créant l'une des plus grandes frénésies spéculatives de l'histoire

Le , par Eliora
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Un rapport publié récemment met en garde contre le fait que le boom des investissements dans l'IA constitue une bulle financière « sur le point d'éclater » et qui risque de nuire aux Américains de la classe ouvrière si les législateurs ne prennent pas de mesures concrètes pour les protéger. Ce rapport, rédigé par l'Open Markets Institute et l'Americans for Financial Reform Education Fund, souligne que les géants de la tech recourent à des méthodes de financement de plus en plus risquées, fondées sur l'endettement, ce qui a conduit à une surévaluation des marchés boursiers mondiaux à un « niveau historique ». Le rapport met en avant le rôle joué par les « accords de financement circulaire », dans le cadre desquels une entreprise s'engage à financer le projet d'IA d'une autre entreprise et, en échange, l'entreprise bénéficiaire achète les produits de l'entreprise investisseuse. Le rapport exhorte les législateurs à éviter de reproduire les mêmes erreurs que celles commises lors du renflouement des institutions financières après la crise de 2008.

En octobre 2025, de Nvidia à OpenAI, quelques géants technologiques finançaient mutuellement leur croissance dans un cycle qui pouvait soit soutenir la bulle de l'IA, soit la faire éclater. Une analyse approfondie du marché révélait un réseau critique d'accords circulaires. Largent tournait en boucle : les fabricants de puces, tels que Nvidia, gagnaient dabord de largent en vendant leur matériel, puis réinvestissaient une partie de leurs revenus dans les entreprises comme OpenAI qui construisaient ou exploitaient les infrastructures dIA. Ces entreprises, à leur tour, achetaient à nouveau des puces aux fabricants initiaux, créant une dynamique circulaire où chaque acteur profitait du cycle quil alimentait lui-même.

Un rapport publié récemment met en garde contre le fait que le boom des investissements dans lintelligence artificielle (IA) constitue une bulle financière « sur le point déclater » et qui risque de nuire aux Américains de la classe ouvrière si les législateurs ne prennent pas de mesures concrètes pour les protéger de ces conséquences. Ce rapport, rédigé par lOpen Markets Institute et lAmericans for Financial Reform Education Fund, souligne que les géants de la tech recourent à des méthodes de financement de plus en plus risquées, fondées sur lendettement, pour continuer à injecter des fonds dans les infrastructures dIA, ce qui a conduit à une surévaluation des marchés boursiers mondiaux à un « niveau historique ».

Le rapport met en avant le rôle joué par ce que lon appelle les « accords de financement circulaire », dans le cadre desquels une entreprise sengage à financer le projet dIA dune autre entreprise et, en échange, lentreprise bénéficiaire achète les produits de lentreprise investisseuse.


« Le vaste écosystème daccords de financement circulaire et dachat qui caractérise le secteur de lIA rend très difficile pour les observateurs extérieurs de déterminer le montant réel des revenus générés par cette technologie », note le rapport, « et permet très facilement aux entreprises de gonfler artificiellement leurs revenus et de minimiser leurs dépenses dans les chiffres quelles communiquent au public. » Si ces montages financiers ne sont pas illégaux en soi, poursuit le rapport, ils peuvent « servir à donner une fausse impression de forte demande et à masquer la situation financière réelle des entreprises concernées, en particulier lorsque des montages circulaires génèrent une part substantielle de leur chiffre daffaires ».

Le rapport exhorte également les législateurs à éviter de reproduire les mêmes erreurs que celles commises par le gouvernement fédéral sous les présidences de George W. Bush et de Barack Obama, lorsquil a renfloué les institutions financières à la suite de la crise immobilière de 2008. « Si elles sont au bord de la faillite, ni les entreprises du secteur de lIA ni leurs dirigeants ne devraient être protégés des conséquences financières ou juridiques de leur mauvaise gestion », indique le rapport. « En aucun cas, les entreprises du secteur de lIA en difficulté ne devraient bénéficier dun soutien gouvernemental pour poursuivre leurs activités. Au contraire, celles qui font faillite devraient faire lobjet de procédures judiciaires visant à les liquider et/ou à les dissoudre de manière ordonnée. »

Au lieu de sauver les entreprises du secteur de lIA et leurs bailleurs de fonds, le rapport souligne que les législateurs « doivent donner la priorité au redressement et à la protection des travailleurs et des familles en orientant laide fédérale vers les travailleurs, les ménages et les communautés touchés par la crise ». Maya Jenkins, analyste politique senior à lAmericans for Financial Reform Education Fund et co-auteure du rapport, a accusé le président Donald Trump et son administration de rendre la bulle de lIA plus dangereuse en « supprimant les garde-fous qui protègent les investisseurs et la stabilité financière ».

« Si rien ne change, les travailleurs paieront le prix fort en cas deffondrement du secteur de lIA », a souligné Jenkins. « Les décideurs politiques devraient prendre des mesures urgentes pour réduire les risques. Et ils devraient sengager dès maintenant à ne pas renflouer les entreprises dIA, ni les banques et les établissements financiers qui sont à lorigine des problèmes. »

Matthew Scherer, chercheur à lOpen Markets Institute et coauteur du rapport, a également souligné le coût potentiel de la bulle de lIA pour les Américains de la classe ouvrière et a exhorté les législateurs à adopter une approche proactive pour en atténuer les effets néfastes. « Les travailleurs pourraient perdre leur emploi, les familles pourraient voir leur épargne-retraite sévaporer et les communautés pourraient subir les conséquences dune nouvelle crise financière. Les décideurs politiques doivent agir dès maintenant pour consolider le système financier et affirmer clairement que les contribuables ne seront pas contraints de renflouer les entreprises et les financiers responsables. »

Ce rapport sur la bulle de lIA a été publié un jour après que Reuters a révélé que le laboratoire de pointe en IA Anthropic avait enregistré une perte nette de 80 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit plus de six fois la perte de 13 milliards de dollars affichée par lentreprise un an plus tôt. Malgré ces pertes financières, lentreprise prévoit de réaliser le mois prochain une introduction en bourse dune valeur de 1 500 milliards de dollars, selon Reuters.

Ce rapport sur la bulle de lIA a été publié un jour après la révélation selon laquelle le laboratoire de pointe en IA Anthropic avait enregistré une perte nette de 80 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit plus de six fois la perte de 13 milliards de dollars affichée par lentreprise un an plus tôt. Malgré ces pertes financières, lentreprise prévoit de réaliser le mois prochain une introduction en bourse dune valeur de 1 500 milliards de dollars.

En outre, lessor de lIA représente lune des plus grandes frénésies spéculatives de lhistoire. Les dix entreprises américaines les plus valorisées sont toutes des géants de la technologie. Et la plupart de ces géants américains  notamment Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle et SpaceX  sont au cur dune vague de dépenses de plusieurs milliers de milliards de dollars consacrées aux centres de données et aux infrastructures associées, destinées à lentraînement et à lexploitation de modèles dIA générative.


Cependant, les entreprises technologiques dépensant nettement plus en infrastructures dIA quelles ne gagnent grâce à la vente de produits et services liés à lIA, même les plus grandes sociétés du secteur ont commencé à sendetter massivement pour couvrir les coûts extrêmement élevés de lIA. Cette dette galopante signifie que les géants de lIA devront générer des revenus plusieurs fois supérieurs à ceux quils réalisent actuellement pour couvrir leurs dépenses. Si le secteur de lIA ne parvient pas à rembourser ses dettes croissantes, un krach financier pourrait sensuivre  et il pourrait se propager bien au-delà du secteur technologique.

La dette spéculative liée aux centres de données est restructurée et vendue à des fonds de pension, à des fonds de dotation universitaires et à dautres investisseurs institutionnels, selon un schéma qui rappelle de manière inquiétante la bulle des subprimes. Des sociétés de capital-investissement ont racheté des assureurs vie et les ont surchargés de dettes à risque,...
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 26/10/2026 à 18:16
Ce rapport sur la bulle de lIA a été publié un jour après la révélation selon laquelle le laboratoire de pointe en IA Anthropic avait enregistré une perte nette de 80 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit plus de six fois la perte de 13 milliards de dollars affichée par lentreprise un an plus tôt. Malgré ces pertes financières, lentreprise prévoit de réaliser le mois prochain une introduction en bourse dune valeur de 1 500 milliards de dollars.
Comme toutes les bulles spéculatives, l'appât du gain gonflera la bulle de l'IA inexorablement jusqu'à la catastrophe économique mondiale quelques soient les mises en garde!

C'est la caractéristique première du capitalisme, bouffer jusqu'à en se faire exploser le bide...

Au final, quelques uns seront milliardaires et la plupart aura tout perdu... Les perdants crieront que l'on ne les y prendra plus, puis... Ils replongeront tête la première dans la prochaine escroquerie!
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