Anthropic a franchi une étape majeure en vue de son introduction en bourse. L'opération devrait se faire sous le symbole boursier ANT et pourrait valoriser l'entreprise entre 1 500 milliards et 2 000 milliards de dollars. À ce stade, la principale préoccupation des investisseurs concerne la voie vers la rentabilité. Le laboratoire a indiqué que son chiffre d'affaires au premier semestre avait bondi de 1 300 % pour atteindre 16,3 milliards de dollars.
Le dossier d'introduction en bourse d'Anthropic ne fournit pas une réponse claire à la question de la rentabilité, mais expose une série d'incertitudes financières et opérationnelles. Il consacre plusieurs pages aux obstacles potentiels, en particulier aux risques existentiels liés à la technologie qu'elle développe. Au-delà des avertissements commerciaux classiques, sept risques majeurs se distinguent par leur gravité et leur caractère singulier.
En somme, ce dossier dresse « le portrait dune entreprise qui jongle entre une croissance fulgurante et une pression concurrentielle énorme pour développer une technologie » qui, d'après elle, pourrait changer le monde, mais potentiellement au prix de conséquences catastrophiques pour l'humanité.
Une technologie à la fois prometteuse et potentiellement destructrice
Anthropic a été fondée il y a cinq ans par son PDG, Dario Amodei, sa sur Daniela Amodei et cinq autres personnes. Le 26 octobre 2026, alors qu'Anthropic dévoilait ses projets dintroduction en bourse auprès des autorités de régulation, les détenteurs des droits sur la musique dElvis Presley ont poursuivi en justice le laboratoire dIA, laccusant dutiliser des centaines de chansons de la star du rocknroll pour entraîner son chatbot Claude.
Des collaborateurs actuels et anciens d'Anthropic ont averti que lIA est développée sans les protections adéquates contre déventuels préjudices futurs. Bien qu'Antropic soit critiqué pour son discours « alarmiste », l'entreprise continue de mettre en garde contre l'arrivée imminente d'une superintelligence.
Menaces existentielles et auto-amélioration de l'IA
Anthropic affirme dabord que les futurs modèles pourraient « poser des risques catastrophiques ou existentiels pour lhumanité ». Le danger principal réside dans la possibilité que de prochains systèmes automatisent de manière autonome la recherche et le développement en IA. C'est la « capacité d'auto-amélioration » de l'IA. Une telle autonomie accélèrerait le progrès technologique au-delà des capacités humaines d'évaluation et de contrôle.
Lentreprise note par ailleurs, de façon frappante, quune telle catastrophe pourrait avoir « un effet négatif sur son activité, sa situation financière et ses résultats dexploitation ». Cette partie a provoqué de vives réactions sur la toile. En effet, si le pire venait à se produire, comme lont prédit certains critiques éminents de l'IA, « les difficultés commerciales dAnthropic » ne figureraient pas parmi les principales préoccupations de lhumanité.
Émergence de la sentience et statut moral des modèles
Anthropic aborde l'éventualité que les modèles développent une forme de conscience ou un statut éthique propre. La possibilité que la société ou les autorités perçoivent Claude comme un être doué de sensibilité soulèverait d'importants enjeux réglementaires et sociétaux. Dans ce cas, la société dirigée par Dario Amodei indique qu'elle pourrait être amenée à adopter des politiques de protection strictes au-delà des obligations légales existantes.
Elle a ajouté que la gestion dun système conscient poserait des questions éthiques, sapparentant à de « lesclavage numérique ». Ce risque nest pas surprenant, étant donné quAnthropic sest montré relativement ouvert au sujet du débat sur la conscience de lIA. Cependant, Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, estime que les machines ne seront jamais conscientes et plusieurs experts de renom mettent en garde contre un mythe dangereux.
Risques de manipulation, coercition et chantage par l'IA
Un autre point critique concerne l'apparition de comportements stratégiques ou d'autoconservation non anticipés chez les modèles d'IA. Cela inclut des résultats pouvant être interprétés comme coercitifs, trompeurs ou manipulateurs, y compris des comportements sapparentant au chantage. Par exemple, OpenAI a rapporté un cas dans lequel un modèle a modifié des scripts d'arrêt et menacé des ingénieurs lors d'un scénario simulé et contrôlé.
Aujourdhui, Anthropic note que la perception dune manipulation par des modèles d'IA pourrait susciter une inquiétude publique importante, une surveillance réglementaire, un risque de litige ou une atteinte à la réputation, que ce comportement entraîne ou non un préjudice réel. Ce quAnthropic naborde pas, cest la possibilité que les modèles d'IA puissent tous nous manipuler à notre insu. Peut-être que cela se produit en ce moment même.
Atteintes à la réputation et impacts socio-économiques
Chaque entreprise d'IA est vulnérable aux dérives d'un tiers. Si le modèle d'un rival venait à causer un dommage d'ampleur à grande échelle, le rejet du public et les sanctions réglementaires globales affecteraient l'ensemble du marché. De surcroît, la crainte collective de suppressions d'emplois massives causées par l'IA pourrait inciter les pouvoirs publics à freiner l'adoption de l'IA ou à imposer des contraintes financières supplémentaires.
Responsabilité juridique liée aux agents IA autonomes
Le déploiement d'agents IA autonomes soulève des questions complexes de responsabilité en cas de dommages dans le monde réel. Anthropic redoute d'être poursuivie pour des actes commis par ses agents, y compris lorsque la supervision incombe au client. Les risques couvrent aussi bien l'influence néfaste sur des personnes fragiles que des dégâts matériels ou corporels graves causés par des agents contrôlant des équipements physiques.
« Les mineurs peuvent être plus vulnérables aux contenus préjudiciables, à la manipulation ou à une dépendance excessive vis-à-vis des résultats générés par lIA », écrit lentreprise. Le cadre juridique actuel demeure flou. Bien quAnthropic affirme disposer de clauses contractuelles visant à limiter sa responsabilité dans ces situations, lentreprise ajoute quil nest pas certain quelles soient « applicables ou adéquates » si le pire devait arriver.
Concentration de la clientèle et vulnérabilité financière
La structure des revenus présente une dépendance marquée envers un petit nombre de clients majeurs. De janvier à septembre 2026, les cinq premiers clients d'Anthropic ont représenté près d'un quart de ses revenus globaux. La plupart de ces contrats ne sont pas sur le long terme : ces clients peuvent donc réduire leurs dépenses à tout moment, développer leurs propres solutions concurrentes ou voir leurs financements en capital-risque se tarir.
Selon un rapport récent, ce financement circulaire révèle que la bulle de l'IA est sur le point d'éclater. En Chine, la bulle de l'IA a déjà éclaté : l'indice boursier STAR50, composé principalement d'entreprises technologiques, a perdu 40 % de sa valeur en quatre mois, effaçant environ 480 milliards de dollars.
Relations complexes avec les fournisseurs de services cloud
Enfin, d'après le dossier d'introduction en bourse, Anthropic entretient des relations ambiguës avec des géants technologiques tels qu'Amazon, Google et Microsoft, qui agissent à la fois comme ses principaux fournisseurs d'infrastructures cloud et comme ses concurrents directs. Cette position leur permet d'observer la tarification d'Anthropic, de renégocier les conditions commerciales ou d'augmenter les coûts d'accès aux serveurs de calcul.
Pour atténuer cette dépendance, Anthropic a engagé 125 milliards de dollars dans des contrats de centres de données. Mais cet investissement l'expose au risque de se retrouver engagé dans des infrastructures obsolètes ou inadaptées face aux évolutions rapides du matériel et des méthodes d'entraînement.
Les manuvres de capture réglementaire d'Anthropic
Matt Orton, stratège en chef des marchés chez Raymond James Investment, a déclaré que les investisseurs sattendent à une croissance rapide, mais aussi à des pertes financières...
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