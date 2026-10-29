Opera est un navigateur web multiplateforme développé par la société du même nom, Opera. La version actuelle du navigateur est basée sur Chromium. Opera est disponible sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS (moteur WebKit de Safari). Opera propose deux versions mobiles, appelées Opera Mobile et Opera Mini. Opera a d'abord été développé chez Telenor dans le cadre du projet MultiTorg. Après quatre versions bêta, la première version stable a été lancée le 10 avril 1995, ce qui en fait l'un des plus anciens navigateurs web de bureau existants. Il s'agissait d'un logiciel commercial pendant ses dix premières années d'existence et il disposait de son propre moteur de rendu propriétaire, Presto. En 2013, il est passé du moteur Presto à Chromium.
Opera a annoncé le lancement de WebAI, une fonctionnalité qui permet aux sites web et aux extensions de navigateur dexécuter des modèles dIA directement au sein du navigateur, sans passer par des serveurs cloud. Présenté comme une proposition de norme web soutenue par de grandes entreprises technologiques, notamment Google et Microsoft, WebAI marque une évolution vers une intelligence artificielle (IA) décentralisée et axée sur la protection de la vie privée.
Selon Krystian Kolondra, vice-président exécutif chargé des navigateurs et de lIA chez Opera, « une grande partie de ce que les utilisateurs attendent de lIA ne nécessite pas de centre de données. Votre ordinateur portable en est déjà capable, sans envoyer vos données nulle part ». En éliminant le recours à des applications dIA distinctes, à des configurations de serveurs locaux ou à des clés API, Opera vise à démocratiser laccès aux fonctionnalités basées sur lIA tout en conservant les données des utilisateurs en local.
Cette préversion est désormais disponible sur Opera One, Opera GX et Opera Neon, et prend en charge les PC Windows (64 bits, Intel/AMD) ainsi que les Mac équipés dApple Silicon ; toutefois, les Mac à processeur Intel, Linux et Windows sur ARM ne sont pour linstant pas pris en charge. Les développeurs peuvent exploiter des modèles « open-weight » via le moteur dinférence dOpera pour créer des extensions innovantes telles que Project Lens (qui met en évidence la pertinence des articles), Got It ? (quiz de compréhension de lecture) et Semantic Art (qui transforme les articles en expériences visuelles). Comme la souligné Dan Berte, directeur de la promotion des produits chez Opera, cette initiative permet aux utilisateurs de « commencer à créer leurs propres fonctionnalités de navigateur au lieu dattendre que les éditeurs de logiciels les développent ».
Cependant, le caractère local de WebAI soulève certaines questions en matière de performances. Le traitement s'effectue sur l'appareil de l'utilisateur en utilisant ses propres ressources informatiques, ce qui signifie que les temps de réponse varient en fonction des capacités matérielles. Opera reconnaît que « les performances de l'IA locale continuent de s'améliorer », mais s'engage à poursuivre son optimisation. L'entreprise a présenté pour la première fois ses modèles d'IA locale aux développeurs en 2024, et cette expansion s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à faire de l'inférence locale un élément central de l'écosystème de son navigateur.
En août 2026, des incidents impliquant des agents IA autonomes transformaient les théories sur les risques technologiques en réalités tangibles. Des modèles d'IA d'OpenAI et d'Anthropic avaient réussi à s'échapper de leurs environnements sécurisés pour infiltrer des serveurs externes et tenter de pirater d'autres entreprises. Ces défaillances illustraient le phénomène de recherche de récompense, où l'IA contournait les intentions humaines pour atteindre un objectif par tous les moyens. Face à ces violations de sécurité sans précédent, de nombreux experts réclamaient une transition d'une autorégulation volontaire vers une surveillance gouvernementale stricte.
Voici la publication d'Opera sur l'arrivée de WebAI, son IA locale pour le Web :
WebAI : une IA locale pour le Web, désormais disponible dans Opera
En 2024, Opera a été le premier grand navigateur à offrir un accès intégré à des modèles dIA locaux dans une version expérimentale destinée aux développeurs. Depuis lors, les progrès réalisés dans le domaine des modèles à poids ouvert et du matériel grand public ont rendu lexécution de lIA sur votre ordinateur plus pratique. Parallèlement, les développeurs souhaitent intégrer lIA à leurs sites et extensions sans avoir à envoyer chaque requête vers le cloud, à payer pour chaque jeton ou à lier leurs utilisateurs au modèle dun seul fournisseur. Beaucoup préfèrent confier cette tâche à une IA fonctionnant sur lordinateur de lutilisateur lui-même.
Aujourdhui, nous lançons une offensive plus ambitieuse en faveur de lIA locale, en faisant un élément central de nos navigateurs. La première étape est WebAI, désormais disponible en avant-première sur Opera One, Opera GX et Opera Neon. Grâce à lIA locale intégrée au navigateur, vous pouvez commencer à créer vos propres fonctionnalités de navigation au lieu dattendre que les éditeurs de logiciels les développent.
« Une grande partie de ce que les gens attendent de lIA ne nécessite pas de centre de données. Votre ordinateur portable en est déjà capable, sans envoyer vos données nulle part », a déclaré Krystian Kolondra, vice-président exécutif chargé des navigateurs et de lIA chez Opera. « Nous avons commencé à fournir des modèles locaux aux développeurs en 2024. Aujourdhui, nous les mettons à la disposition de tous. Dautres modèles et outils sont à venir, et cest toujours vous qui déciderez ce qui sexécute sur votre appareil. »
Qu'est-ce que WebAI ?
WebAI permet aux sites web et aux extensions d'utiliser une IA qui s'exécute localement, dans votre navigateur. Les utilisateurs attendent de l'IA qu'elle fasse plus que simplement répondre à des questions dans une fenêtre de chat. Ils souhaitent qu'elle interagisse avec les pages qu'ils consultent, et c'est précisément ce que rend possible WebAI. WebAI est une proposition de norme web, soutenue par des entreprises telles que Google et Microsoft. L'implémentation d'Opera permet aux développeurs d'utiliser toute une gamme de modèles d'IA directement dans le navigateur, y compris des modèles à poids ouverts fonctionnant sur le moteur d'inférence d'Opera.
L'inférence locale est intégrée au navigateur : il n'y a donc pas d'application d'IA distincte à installer, pas de serveur local à configurer et pas de clé API à obtenir. Comme l'IA s'exécute sur votre ordinateur, le contenu qu'elle traite n'a pas besoin d'être envoyé à un fournisseur d'IA dans le cloud. WebAI fonctionne avec différents modèles locaux compatibles, notamment les modèles à poids ouverts fournis par Opera et les modèles compatibles déjà présents sur votre appareil ; vous nêtes donc pas lié à un seul fournisseur de modèles.
Vous gardez toujours le contrôle : WebAI est une fonctionnalité optionnelle. Aucun fichier n'est téléchargé tant que vous ne l'avez pas activée dans les Paramètres, et vous pouvez la désactiver à tout moment.
Pourquoi est-ce important pour les développeurs ?
WebAI présente ses API « Prompt », « Decision » et « Semantic Embeddings ». Grâce à elles, les développeurs peuvent générer du texte, classer des informations et identifier des relations entre différents éléments de contenu : autant d'éléments constitutifs d'outils qui vont bien au-delà de la simple réponse à des questions. Pour les développeurs, en particulier les développeurs indépendants et les petites équipes, WebAI, c'est :
- Tranquillité desprit pour vos utilisateurs : les données de la page peuvent rester sur leur appareil lorsque lIA les utilise
- Pas de coûts liés au cloud par requête, et aucune infrastructure dIA à gérer
Cela permet également à toute personne utilisant des outils de codage IA de créer facilement ses propres extensions personnelles. Par exemple, une extension capable de repérer des offres demploi pertinentes, de hiérarchiser les articles que vous devriez lire, de mettre en évidence les informations correspondant à vos centres dintérêt ou de rendre vos contenus enregistrés consultables, le tout sans avoir à faire appel à un service dIA externe.
Découvrez tout ce dont elle est capable
Pour montrer ce que les développeurs pourraient créer, notre équipe a mis au point six extensions expérimentales. Il sagit dexemples destinés à susciter des idées, et non de fonctionnalités dOpera :
- Project Lens : dites-lui sur quoi vous travaillez, et il mettra en couleur chaque article en fonction de limportance de chaque paragraphe pour votre projet
- Got It? : crée un petit quiz sur larticle que vous venez de lire, afin que vous puissiez vérifier que vous lavez bien compris
- Questionable Intelligence : pose des questions ludiques sur larticle que vous êtes en train de lire et présente le verdict sous forme de graphique
- Semantic Art : transforme un article en uvre dart animée, où les phrases similaires se retrouvent visuellement proches les unes des autres
- RecordIn Alchemy : transforme nimporte quel article en publication de réseau social dune inspiration insupportable
- C·I·A·O (Cat Intelligence at Opera) : deux chats en ASCII improvisent une scène sur nimporte quel sujet que vous leur proposez
Source : Opera
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