Anthropic est une société américaine d'intérêt public spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM) propriétaires. En janvier 2021, dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA, Anthropic a été fondée par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, qui en sont respectivement la présidente et le PDG. L'entreprise est privée, mais prévoit une introduction en bourse en novembre 2026. Anthropic développe Claude en quatre niveaux : Fable, Opus, Sonnet et Haiku. Claude est accessible via un chatbot en ligne, une API et les outils dAnthropic : Claude Code, Cowork, Design et Science.
Les rapports intelligents « Claude Smart Reports » dAnthropic offrent aux employeurs un nouveau moyen danalyser la manière dont le personnel utilise lintelligence artificielle au travail, notamment en identifiant les sessions classées comme personnelles ou hors sujet. Annoncée le 28 octobre 2026, cette fonctionnalité permet aux organisations utilisant Claude Enterprise dexaminer lactivité liée à lIA sur le lieu de travail, dévaluer le coût des différentes tâches et didentifier les problèmes récurrents, bien quAnthropic précise que ces rapports ne doivent pas être utilisés pour évaluer les performances individuelles ou prendre des décisions en matière demploi.
Cette fonctionnalité répond à un défi croissant pour les entreprises qui investissent dans lIA. Celles-ci souhaitent savoir si leurs employés utilisent efficacement ces outils, ce quils produisent et si les dépenses engagées sont justifiées. Lapproche dAnthropic offre cette visibilité, mais elle soulève également des questions quant au degré daccès que les employeurs devraient avoir aux conversations de leurs employés avec un assistant IA.
Les « Smart Reports » permettent aux utilisateurs autorisés au sein des organisations utilisant Claude Enterprise de sélectionner une équipe, de choisir une période de rapport pouvant aller jusquà 28 jours et de préciser quels produits Claude analyser. Ceux-ci comprennent Claude Chat, Claude Code, Claude Cowork ainsi que lexpérience combinée de chat et de Cowork. Claude analyse un échantillon de transcriptions de conversations, en regroupant les sessions par flux de travail et par catégories de résultats. Les rapports peuvent couvrir des activités telles que la production de documentation, lécriture de code et la réalisation danalyses, ainsi que des estimations des dépenses associées.
Les responsables peuvent utiliser ces rapports pour examiner le travail effectué, suivre les coûts et repérer les problèmes récurrents, tels que les défaillances doutils ou les révisions répétées. Le système peut également suggérer des améliorations des flux de travail et permettre aux administrateurs autorisés daugmenter les limites de dépenses si nécessaire. Les rapports intelligents sont accessibles à tous les clients de Claude Enterprise depuis le 28 octobre, bien que certaines configurations soient exclues. Les organisations peuvent générer jusquà 10 rapports par mois sans frais supplémentaires, puis attendre la réinitialisation mensuelle ou contacter leur équipe de gestion de compte pour en obtenir davantage.
La catégorie « inefficacité » dAnthropic recense les sessions qui ne produisent aucun résultat exploitable ou qui sont classées comme personnelles ou hors sujet, ainsi que les coûts qui y sont associés. Toutefois, les conversations portant sur des sujets soumis à restriction ne sont incluses que dans les rapports agrégés, sans résumé individuel ni accès au niveau de la session. Lattribution individuelle est désactivée par défaut. Si elle est activée, les noms et les identifiants de session restent masqués jusquà ce quun utilisateur les dévoile, une action quAnthropic enregistre. Le système limite également les questions portant sur des sujets sensibles, notamment la santé, la religion, lactivité syndicale et la vie privée des employés.
Anthropic précise que ces mesures de protection ne peuvent pas être désactivées et que les « Smart Reports » ne doivent pas être utilisés pour évaluer les performances individuelles ou prendre des décisions en matière demploi. « Les Smart Reports vous aident à comprendre ladoption de lIA et à planifier votre investissement dans Claude », indique lentreprise dans sa documentation. Toutefois, les rapports montrent toujours comment les équipes utilisent lIA, ce que cela coûte et quelles sessions sont jugées improductives. Une tâche échouée peut refléter des problèmes techniques ou une expérience infructueuse plutôt quune perte de temps, ce qui rend la transparence et une interprétation prudente essentielles.
Les employés peuvent également souhaiter obtenir des explications claires sur la manière dont leur entreprise utilise ces rapports, sur les personnes autorisées à accéder à ces informations et sur la durée de conservation des données. Des politiques claires pourraient aider les employés à comprendre lobjectif de ce suivi et les rassurer sur le fait que les tâches infructueuses ne seront pas automatiquement considérées comme la preuve dune mauvaise performance.
Cette nouvelle fonctionnalité intervient alors qu'Anthropic prépare son introduction en bourse. Le dossier d'introduction en bourse d'Anthropic a récemment attiré l'attention. Il met en lumière de nombreux risques majeurs liés au développement rapide de l'IA. Parmi ces menaces, l'entreprise cite des dangers existentiels potentiels, comme l'émergence d'une superintelligence incontrôlable ou la possibilité pour les modèles de développer des comportements de manipulation et de chantage. Le dossier aborde également le défi culturel et réglementaire que représenterait une éventuelle reconnaissance de la sentience des machines. Enfin, Anthropic s'inquiète également des répercussions juridiques en cas de dommages causés par ses agents autonomes et des lourdes responsabilités financières associées.
Pourtant, un cabinet de recherche financière indépendant de Wall Street, baptisé « New Constructs », a qualifié la prochaine introduction en bourse du géant de lIA Anthropic d« introduction en bourse la plus ridicule de 2026 ». Anthropic vise une valorisation de 2 000 milliards de dollars le jour de son entrée en bourse à Wall Street. New Constructs la évaluée à seulement 150 milliards de dollars, soit 92 % de moins que lobjectif dAnthropic. « Nous ne pensons pas quAnthropic dispose dun modèle économique viable », a écrit New Constructs dans sa note. Selon New Constructs, Anthropic devra enregistrer un bénéfice sur lannée écoulée deux fois supérieur à celui de Nvidia.
Voici l'annonce d'Anthropic :
Rapports intelligents, enquêtes et budgets groupés pour Claude Enterprise
Les rapports intelligents montrent en quoi consistent ces tâches et où elles sont réalisées ; les sondages intégrés à lapplication recueillent les retours dexpérience des utilisateurs sur la manière dont Claude leur permet daccomplir de nouvelles tâches ; enfin, les budgets de groupe communs permettent aux administrateurs de définir un budget partagé par équipe. Ces trois fonctionnalités sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs de Claude Enterprise.
Les rapports intelligents montrent comment vos équipes travaillent dans Claude et comment reproduire ce qui fonctionne
Les rapports intelligents mettent en évidence ce quune équipe accomplit grâce à Claude, ainsi que le coût de ce travail. Ils présentent les tâches ambitieuses que vos équipes réalisent avec Claude et expliquent comment Claude a rendu cela possible. Ils indiquent ensuite comment transformer ce travail en workflows reproductibles, afin que le reste de votre organisation puisse en faire de même.
Sélectionnez une équipe, une plage de dates et les produits à inclure. Claude analyse un échantillon des transcriptions de léquipe et regroupe le travail en flux de travail. Consultez les dépenses associées à chacun dentre eux, les livrables produits et les points de friction les plus courants, tels quun connecteur manquant ou un appel doutil ayant échoué.
Chaque rapport comporte une liste consolidée de recommandations, comprenant des workflows récurrents à transformer en compétences et des règles à ajouter à votre référentiel de code. Partagez nimporte quelle constatation sous forme dartefact avec les personnes en mesure dagir en conséquence. Les rapports répondent également à des questions personnalisées concernant lutilisation et le coût des modèles, et les administrateurs peuvent enregistrer leurs questions et leurs analyses personnalisées sous forme de modèles à réutiliser dans de futurs rapports. Si une limite de dépenses freine quelquun, les administrateurs disposant dune autorisation de facturation peuvent laugmenter directement depuis le rapport.
Les propriétaires peuvent autoriser les chefs déquipe qui ne sont pas administrateurs à générer des rapports pour leurs propres groupes, afin que les personnes les plus proches du travail puissent agir en fonction des conclusions. Les rapports intelligents aident les administrateurs à comprendre le taux dadoption et à orienter la planification des investissements, mais ils ne sont pas destinés à évaluer les performances individuelles ni à prendre des décisions en matière demploi.
Les sondages intégrés à lapplication recueillent les retours dexpérience
Les sondages intégrés...
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