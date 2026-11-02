En janvier 2026, lessor de lIA accaparait une grande part de la production mondiale de mémoires. Cette situation avait provoqué une pénurie et perturbait les autres marchés (smartphones, objets connectés, consoles, PC...). De nouvelles prévisions indiquaient que les centres de données consommeraient 70 % des puces mémoire fabriquées en 2026 et que la pénurie de RAM durerait au moins jusqu'en 2029, car la capacité mondiale de production de RAM en 2028, qui n'avait même pas encore été fabriquée, était déjà vendue. Les prix de la DDR5 avaient plus que quadruplé depuis septembre 2025, ce qui suggérait que les consommateurs pourraient faire face à des prix encore plus insensés d'ici à 2030.
OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle développe des modèles d'IA générative « de pointe », notamment sa série de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 a accéléré l'essor de l'IA, conduisant à une utilisation généralisée de l'IA générative ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde.penAI commercialise également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur l'IA.
Samuel Harris Altman est un entrepreneur et investisseur américain qui occupe depuis 2019 le poste de directeur général (PDG) de la société d'IA OpenAI. Altman a étudié à l'université de Stanford pendant deux ans avant d'abandonner ses études et de cofonder Loopt, une application de réseau géosocial pour smartphones. Loopt a été rachetée par Green Dot Corporation pour 43,4 millions de dollars en mars 2012. En 2011, Altman a rejoint Y Combinator, un accélérateur de start-ups technologiques et une société de capital-risque, dont il a été le président de 2014 à 2019. Il est milliardaire grâce à ses investissements dans plus de 400 entreprises, dont Reddit, Worldcoin, Helion Energy et Instacart.
Face à la pénurie mondiale de mémoire vive (RAM) qui perdure, Sam Altman, PDG dOpenAI, affiche un point de vue plutôt inhabituel. Il estime que le fait que les particuliers disposent de grandes quantités de mémoire vive sur leurs ordinateurs personnels, où celle-ci reste souvent inutilisée la plupart du temps, ne constitue pas la meilleure façon dexploiter les ressources limitées disponibles à léchelle mondiale. Il soutient au contraire que cette mémoire serait mieux utilisée dans les centres de données cloud, où elle pourrait servir à de nombreux utilisateurs.
Altman a fait ces remarques lors dune intervention dans le podcast « Cheeky Pint », où on la interrogé sur les contraintes liées à la chaîne dapprovisionnement et sur la demande croissante en mémoire. Évoquant la tendance à exécuter des modèles dIA en local, plutôt que dy accéder via des services cloud, il sest demandé si cette approche était judicieuse alors que les stocks de mémoire sont déjà limités.
« Beaucoup de gens veulent une inférence locale », a déclaré Altman, faisant référence au processus consistant à exécuter un modèle dIA sur un ordinateur personnel ou un autre appareil local. Il a fait valoir que les modèles open source ont incité les gens à croire quils pouvaient exécuter lIA sur leurs propres machines et réduire ainsi le besoin de grands centres de données. « Mais dun point de vue de répartition mondiale, cest en réalité assez regrettable que chacun dispose dune partie de loffre mondiale limitée de DRAM dans son propre ordinateur, alors que celle-ci nest utilisée que 5 % du temps », a-t-il déclaré.
Les raisons pour lesquelles Sam Altman souhaite davantage de RAM dans les centres de données
Largument dAltman porte principalement sur le taux dutilisation. Un ordinateur personnel peut disposer de 16 Go, 32 Go, voire davantage de mémoire vive, mais il nutilise pas nécessairement toute cette mémoire tout au long de la journée. Dans un centre de données cloud, les ressources peuvent être mises en commun et allouées à différents utilisateurs et charges de travail en fonction de lévolution de la demande.
« On cherche à optimiser lutilisation dans le cloud lorsquon doit composer avec un environnement où loffre est très limitée », a déclaré Altman. Ses propos interviennent à un moment où les entreprises spécialisées dans lIA agrandissent leurs centres de données et se disputent les puces mémoire. OpenAI sest elle-même engagée dans dimportants projets dinfrastructure. En octobre 2025, lentreprise a annoncé des partenariats avec Samsung et SK hynix afin de développer la production de mémoires de pointe pour son initiative « Stargate ». Les entreprises ont indiqué quelles visaient une capacité de production pouvant atteindre 900 000 plaquettes de DRAM par mois dans le cadre de ce déploiement accéléré.
Les fabricants délectronique grand public ressentent déjà cette pression. TrendForce prévoit une hausse de 10 à 15 % des prix contractuels des DRAM classiques au quatrième trimestre 2026. De son côté, IDC estime que la pénurie de mémoire pourrait entraîner une baisse de 16,7 % des livraisons mondiales de smartphones cette année, tandis que les prix de vente moyens augmenteraient de 27,6 % pour atteindre 581 dollars.
Cependant, il existe un autre aspect à prendre en compte. L'exécution locale de l'IA peut offrir aux utilisateurs davantage de confidentialité, un accès hors ligne et un meilleur contrôle sur leurs données. De plus, la mémoire utilisée dans les PC grand public ne peut pas être simplement retirée et transférée vers un serveur d'IA. Différentes charges de travail nécessitent différents types de mémoire, même si les fabricants réorientent leurs capacités de production vers les serveurs et les produits d'IA, pour lesquels la demande est plus forte.
Au début d'octobre 2026, une sortie de Sam Altman, PDG d'OpenAI, mettait en lumière les désaccords entre les entreprises concernant la régulation de l'IA. Alors que certains concurrents préconisaient des mesures strictes pour éviter des scénarios catastrophes, Sam Altman soutenait qu'il fallait tolérer « certaines choses négatives » afin de maximiser les avantages globaux de la technologie. Cette déclaration intervenait peu après qu'il avait qualifié les inquiétudes concernant la consommation d'eau des centres de données d'IA de « mème sans fondement » et traitait les humains « d'ordinateurs de viande inefficaces ». Il prêchait la régulation de l'IA, tout en la combattant en coulisses.
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