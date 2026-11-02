L'introduction en bourse d'Anthropic ferait de nombreux employés des millionnaires. Craignant d'attirer des chasseurs de fortune, la startup demande aux candidats ce qu'ils feraient si l'action tombait à zéro

Anthropic a franchi une étape majeure en vue de son introduction en bourse. L'opération devrait se faire sous le symbole boursier ANT et pourrait valoriser l'entreprise entre 1 500 milliards et 2 000 milliards de dollars. À ce stade, la principale préoccupation des investisseurs concerne la voie vers la rentabilité. Le laboratoire a indiqué que son chiffre d'affaires au premier semestre avait bondi de 1 300 % pour atteindre 16,3 milliards de dollars.
L'opération devrait valoriser Anthropic entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars. Elle pourrait transformer un grand nombre de ses 2 500 salariés en multimillionnaires. Cependant, cette création massive de richesse suscite des inquiétudes au sein de la direction quant à la préservation de la culture d'entreprise.
Une IPO historique sous le signe de la prudence culturelle
L'entreprise craint notamment une ruée de talents en quête de fortune. Pour s'assurer de l'alignement éthique des futurs collaborateurs, des questions spécifiques sont posées lors des entretiens de recrutement. Selon un rapport récent, la direction d'Anthropic cherche à savoir comment réagiraient les candidats si la société décidait d'abandonner ses recherches en IA pour des raisons de sécurité, provoquant une chute du cours de l'action à zéro.
Un candidat ayant participé à ce processus a témoigné sous couvert danonymat en rapportant sa réponse : « jai été honnête et jai dit non, je ne serais pas content que laction tombe à zéro ». Il a expliqué souhaiter conjuguer léthique et la rentabilité financière : « je voudrais concilier le fait de faire le plus de bien possible, tout en restant éthique, et de bâtir une entreprise pérenne ». Selon lui, le recruteur n'a pas semblé apprécier la réponse.
À en croire deux anciens employés dAnthropic, auparavant, cette question ne faisait pas partie du processus dentretien. Anthropic s'est vu contraint d'ajouter cette question pour mieux évaluer la motivation des candidats alors que l'IPO promet de créer de nouveaux millionnaires. Dautres publications sur le site Blind révèlent que des candidats ont fait face à cette question en 2025. Il sera difficile pour Anthropic de distinguer le vrai du faux.
Le PDG Dario Amodei, dont la fortune est estimée à 13,6 milliards de dollars, craint que ces incitations financières géantes n'altèrent la fidélité à la mission initiale axée sur la sécurité et le bien de l'humanité. La charte de lentreprise rappelle cette priorité fondamentale : « au bout du compte, cest la mission qui nous réunit tous ici ». Elle précise en effet quun objectif partagé permet dagir rapidement « sans céder à des intérêts divergents ».
« Elle nous donne un but commun et nous permet dagir vite ensemble, plutôt que dêtre tiraillés dans plusieurs directions par des objectifs concurrents ». Selon certains critiques, Anthropic est sur le point de découvrir ce qui se passe lorsque la valeur d'une société repose entièrement sur la spéculation, sans générer aucun retour sur investissement. Depuis son introduction en bourse en juin 2026, le cours de l'action SpaceX reste très volatile.
La guerre des talents entraîne l'envolée des rémunérations
En parallèle, Anthropic fait face à une concurrence acharnée pour attirer les meilleurs chercheurs et ingénieurs mondiaux face à des géants comme Meta, Google, Microsoft et OpenAI. En août 2025, OpenAI avait annoncé une prime de 1,5 million de dollars pour ses spécialistes en IA afin de les convaincre à rester. Cette décision est une réponse à l'agressivité de Meta, qui proposait des primes à la signature allant jusqu'à 100 millions de dollars.
Dans son dossier officiel S-1, Anthropic décrit cette rivalité : « la concurrence dans notre industrie pour recruter et fidéliser des employés possédant les qualifications requises, à des conditions économiques compétitives, est exceptionnellement intense et sest considérablement accrue ces derniers temps ».
Pour séduire ces profils hautement qualifiés, l'entreprise propose des salaires de base s'élevant entre 350 000 et 850 000 dollars pour les ingénieurs logiciels. Actuellement, plus de 600 postes sont à pourvoir dans plusieurs départements comme l'ingénierie, les ventes et la sécurité. Face à la sélection rigoureuse mise en place désormais par Anthropic, certains candidats dépensent plus de 4 000 dollars dans des coachings préparatoires privés.
Une spécialiste de la préparation aux entretiens résume cette logique financière : « dépensez quelques milliers de dollars, et votre salaire augmente de 200 000 dollars : le calcul est vite fait ». Le PDG Dario Amodei lui-même est en passe de devenir lune des personnes les plus riches du monde après lintroduction en bourse de lentreprise. Il fait part de nombreuses craintes quant à la concentration de richesse entre les mains d'un petit groupe.
L'accumulation de richesse face aux engagements éthiques
Cette création accélérée de valeur s'inscrit dans un contexte plus large au sein de l'industrie technologique, rappelant le précédent de SpaceX où son introduction en bourse a propulsé la valeur de l'entreprise à 1 770 milliards et généré des centaines de millionnaires parmi les salariés. Cependant, Dario Amodei tire la sonnette d'alarme quant aux répercussions économiques d'une telle accumulation de capital entre les mains d'un petit groupe.
Il avertit que cette dérive pourrait fragiliser léquilibre social : « ce qui doit nous inquiéter, cest un niveau de concentration des richesses qui finira par briser la société ». Afin de répondre à cet enjeu, Dario Amodei et les six autres cofondateurs de l'entreprise, dont sa sur Daniela Amodei, se sont engagés à céder 80 % de leur fortune personnelle à des uvres philanthropiques. Cela dit, cette philanthropie est largement remise en question.
Dario Amodei dénonce lattitude cynique de certains acteurs : « je trouve triste que de nombreux individus fortunés (en particulier dans lindustrie technologique) aient récemment adopté une attitude cynique et nihiliste, selon laquelle la philanthropie serait forcément frauduleuse ou inutile ». Enfin, il rappelle le devoir moral qui incombe aux plus fortunés : « les personnes fortunées ont lobligation de contribuer à résoudre ce problème ».
Anthropic s'inquiète des scénarios catastrophiques liés à l'IA
Anthropic a été fondée il y a cinq ans par son PDG, Dario Amodei, sa sur Daniela Amodei et cinq autres personnes. Le 26 octobre 2026, alors qu'Anthropic dévoilait ses projets dintroduction en bourse auprès des autorités de régulation, les détenteurs des droits sur la musique dElvis Presley ont poursuivi en justice le laboratoire dIA, laccusant dutiliser des centaines de chansons de la star du rocknroll pour entraîner son chatbot Claude.
Des collaborateurs actuels et anciens d'Anthropic ont averti que lIA est développée sans les protections adéquates contre déventuels préjudices futurs. Bien qu'Antropic soit critiqué pour son discours « alarmiste », l'entreprise continue de mettre en garde contre l'arrivée imminente d'une superintelligence.
Le dossier d'introduction en bourse d'Anthropic ne fournit pas une réponse claire à la question de la rentabilité, mais expose une série d'incertitudes financières et opérationnelles. Il consacre plusieurs pages aux obstacles potentiels, en particulier aux risques existentiels liés à la technologie qu'elle développe. Au-delà des avertissements commerciaux classiques, des risques majeurs se distinguent par leur gravité et leur caractère singulier :
- menaces existentielles et auto-amélioration de l'IA ;
- émergence de la sentience et statut moral des modèles ;
- risques de manipulation, coercition et chantage par l'IA ;
- atteintes à la réputation et impacts socio-économiques ;
- défis liés à la responsabilité juridique des agents IA autonomes.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de la préoccupation d'Anthropic concernant la concentration de richesse ?
Selon vous, les déclarations du PDG d'Anthropic sur le sujet sont-elles crédibles ?
Que répondriez-vous à la question d'Anthropic : quelle serait votre réaction si la valeur de l'action tombe à zéro ?
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