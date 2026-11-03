Des chercheurs du MIT ont utilisé le modèle GPT-6 Astra d'OpenAI pour modifier directement le modèle IA Qwen d'Alibaba, améliorant ses performances mathématiques sans avoir à le réentraîner

OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle développe des modèles d'IA générative « de pointe », notamment sa série de grands modèles de langage appelés « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT par OpenAI en novembre 2022 a accéléré l'essor de l'IA, conduisant à une utilisation généralisée de l'IA générative. En septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde.
OpenAI a lancé GPT-6 Astra en septembre 2026. Présenté comme laboutissement de « plusieurs années de recherche et de paris audacieux », il incarne, selon Sam Altman, PDG d'OpenAI, un « nouveau niveau de capacités » qui devrait favoriser lentrepreneuriat, la créativité, la croissance économique et les découvertes scientifiques. Le lancement s'est fait par étapes, avec un accès prioritaire pour les entreprises du programme de cybersécurité « Daybreak », puis un déploiement auprès des abonnés aux formules ChatGPT Plus, Pro, Business et Enterprise.
Le modèle réparé par Astra appartient quant à lui à la famille de modèles Qwen dAlibaba. En février 2026, Alibaba a officiellement lancé Qwen 3.5, un modèle natif de vision-langage à poids ouvert comprenant 397 milliards de paramètres. Celui-ci affiche dexcellents résultats en matière de raisonnement, de codage, de capacités dagent et de compréhension multimodale. Il repose sur une architecture hybride qui combine lattention linéaire via des réseaux Gated Delta et un système de mélange dexperts clairsemé.
Au cours de l'expérience menée par les chercheurs du MIT, le modèle GPT-6 Astra dOpenAI a été utilisé pour identifier et résoudre un problème au sein du modèle dIA Qwen3.5-0.8B dAlibaba, améliorant ainsi considérablement ses performances mathématiques. Et tout cela sans avoir à entraîner à nouveau Qwen. Selon les chercheurs, Astra s'est contenté de modifier un très petit nombre de paramètres au sein du modèle d'IA pour résoudre le problème et le rendre plus « intelligent ».
L'expérience, décrite en détail dans un article de blog de recherche intitulé « Les LLM peuvent lire et écrire nativement les poids des réseaux neuronaux » (LLMs can natively read & write neural network weights), a été menée par les chercheurs Rikiya Takehi, Jayden Teoh, Alex Zhang et Omar Khattab du Laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle (CSAIL) du MIT. Ils appellent cette technique « programmation dans l'espace des poids » (Weight-Space Programming).
Selon les chercheurs, lidée derrière cette expérience était de vérifier si un modèle dIA avancé pouvait comprendre le fonctionnement dun autre modèle dIA et modifier directement ses paramètres internes, appelés « poids », afin de résoudre des problèmes ou daméliorer ses performances.
Comment l'IA GPT-6 Astra s'est mise en quête des défauts de Qwen
Pour cette expérience, les chercheurs ont donné à GPT-6 Astra accès au modèle Qwen3.5-0.8B dAlibaba via un environnement Python. Ils ont également permis à Astra de tester les capacités et les performances de Qwen à laide dexercices de mathématiques, avec une limite de 50 tentatives dexécution du modèle. Cependant, les chercheurs nont pas autorisé Astra à réentraîner Qwen ni à utiliser les méthodes habituelles pour lui enseigner de nouvelles choses. Au lieu de cela, Astra a dû identifier le problème et le résoudre en modifiant directement une petite partie du modèle.
Selon l'article, lors des tests, Astra a constaté que les modèles Qwen se retrouvaient souvent bloqués, répétant sans cesse les mêmes raisonnements au lieu de résoudre un problème mathématique et de donner une réponse. Parfois, ils continuaient à se répéter jusquà atteindre leur limite maximale de réponse, fixée à 32 768 tokens.
Astra a ensuite identifié les parties du système interne de Qwen responsables de ce comportement et les a modifiées pour mettre fin à cette répétition. L'entreprise a modifié 131 072 poids pour résoudre le problème. Il est à noter que, même si ce chiffre peut sembler élevé, il ne représente que 0,016 % des 800 millions de poids que compte au total Qwen. En d'autres termes, Astra n'a modifié qu'une infime partie du modèle pour corriger un problème qui affectait ses réponses.
Une petite fraction de modifications pour de meilleurs performances mathématiques
GPT-6 Astra a-t-elle corrigé Qwen ? Oui. Selon l'article, après que Astra eut apporté ces modifications, le score de Qwen au test de référence MATH-500, qui évalue la résolution de problèmes mathématiques, est passé de 7,9 % à 48,1 %. Son score à un autre test de mathématiques, le GSM8K, a également augmenté, passant de 13,8 % à 67,1 %. Selon les chercheurs, ces modifications ont également amélioré la capacité de Qwen à suivre des instructions, son score IFEval passant de 21 % à 62,3 %.
Les chercheurs précisent toutefois quAstra na pas enseigné de nouveaux concepts mathématiques à Qwen. Il a plutôt résolu un problème qui empêchait le modèle de mener à bien son raisonnement et dutiliser les capacités dont il disposait déjà.
Les chercheurs précisent néanmoins quil sagit encore dune expérience préliminaire et que cette technique présente des limites. Lors dun autre test, Astra na pas pu déterminer, en se basant uniquement sur leurs poids, lequel des deux modèles dIA avait été entraîné à se rallier à lavis des utilisateurs. Elle ny est parvenue quaprès que les chercheurs lui ont donné accès à des informations indiquant sur quoi les modèles concentraient leur attention.
L'équipe a publié les journaux de ses expériences et travaille actuellement à la mise au point d'un test de performance afin d'évaluer plus en détail cette technique. Bien que les résultats montrent qu'une IA est capable d'identifier et de corriger des problèmes au sein d'un autre modèle d'IA, il reste à voir si cette approche fonctionnera de manière fiable avec des modèles bien plus volumineux et complexes.
Cette capacité dune IA à intervenir sur une autre confère une résonance particulière aux propos de Sam Altman, PDG dOpenAI et lune des personnalités centrales de la montée en puissance de lIA. Dans un entretien récent, il a estimé que lIA est entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle aurait franchi le point de non-retour au-delà duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler.
Résumé de l'étude
Le résumé de l'article de recherche publié par les chercheurs du MIT est présenté ci-dessous :
« Si l'on vous demandait de créer de toutes pièces un réseau neuronal capable de jouer au Go, comment vous y prendriez-vous ? Si l'on vous remettait les poids bruts d'un réseau neuronal et qu'on vous demandait de prédire son comportement, par où commenceriez-vous ? Pour la quasi-totalité des êtres humains, cela relève pratiquement de l'impossible.
Aujourdhui, les poids sont générés par des algorithmes doptimisation, par des réseaux personnalisés entraînés à les créer, ou par des compilateurs à partir de programmes formels. Dans cet article, nous constatons que la génération actuelle de grands modèles de langage (LLM) de...
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