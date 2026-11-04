Google annonce que les districts scolaires de la maternelle à la terminale qui bloquent ses outils d'intelligence artificielle générative se verront en retour sevrés de Google Search sur les Chromebooks

Pour répondre aux vives inquiétudes des enseignants et des parents face à l'arrivée massive de l'IA en classe (notamment après l'activation automatique de Gemini à la rentrée précédente), Google a opéré un revirement de stratégie
Les administrateurs scolaires doivent explicitement réactiver ces services. Cependant, si une école décide de bloquer complètement les services dintelligence artificielle pour protéger ses élèves, elle perdra automatiquement l'accès complet à Google Search.
Désormais, pour tous les comptes d'élèves de la maternelle à la terminale (K-12) gérés par Workspace for Education, les outils d'IA seront désactivés par défaut au début de l'année 2027. Cependant, Google a inclus son moteur de recherche historique (Google Search) dans le même lot dactivation que ses services IA (Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom.
Lalternative imposée est que si les administrateurs scolaires choisissent de bloquer entièrement l'IA, les élèves nauront plus du tout accès à Google Search sur leurs appareils scolaires et verront s'afficher un message d'indisponibilité.
À la suite d'un premier tollé, Google a précisé que les écoles pourraient réactiver la recherche seule (sans les applications Gemini annexes), mais que le moteur de recherche inclura obligatoirement les fonctionnalités d'IA (comme les résumés automatiques AI Overviews et l'onglet AI Mode). Le choix se résume donc à : la recherche avec IA, ou pas de recherche Google du tout
Chris Phillips, vice-président de la division éducation chez Google, justifie ce choix en affirmant que « la recherche et l'intelligence artificielle sont profondément et étroitement intégrées ». Pour Google, il est techniquement impossible de séparer les aperçus IA du moteur de recherche commercial traditionnel.
Des éléments techniques rendent limplémentation de la décision possible
Today Google snuck a sinister update into a broader announcement about AI in schools. Starting early next year, the company will shut off schools' access to Google Search if they opt out of AI results. https://t.co/b9XDvRIBpt— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) November 4, 2026
L'infrastructure de Google dans les écoles repose sur un écosystème centralisé qui lui donne un contrôle technique absolu. Le géant technologique sappuie en effet sur la console dadministration Google Workspace for Education. C'est le tableau de bord cloud centralisé utilisé par les responsables informatiques des écoles. Google y injecte des commutateurs de politiques d'entreprise capables de couper l'accès à des services entiers par groupe d'utilisateurs (les élèves).
En sus, il y a que l'architecture même du moteur de recherche a été modifiée. Les résultats ne sont plus une simple indexation de liens bleus, mais une interface unique où l'injection de grands modèles de langage génère des blocs de réponses directement au-dessus des résultats.
Enfin, les ordinateurs portables de Google représentent environ 60 % du parc informatique scolaire aux États-Unis. Grâce à la gestion centralisée des appareils ChromeOS, Google peut bloquer la résolution réseau ou l'application Search directement à la racine du système d'exploitation de l'élève.
En toile de fond, cest du débat sur la pertinence de la mise à contribution de lintelligence artificielle dans le secteur éducatif dont il est question
ICYMI: Schools that block Google's AI will lose access to Googles search engine. https://t.co/y1pqKZ7J8p— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) November 3, 2026
Les critiques estiment que Google abuse de sa position de quasi-monopole pour forcer l'adoption de soes outils dintelligence artificielle dans les écoles publiques. Or, les enseignants s'inquiètent de la présence obligatoire des résumés IA en haut des recherches. Ils craignent que cela nincite les élèves à la paresse intellectuelle en leur fournissant des réponses clés en main, court-circuitant ainsi leffort de recherche, d'évaluation des sources et l'esprit critique.
Des grands districts scolaires (comme New York ou Los Angeles) avaient justement voté des moratoires ou des restrictions strictes sur l'intelligence artificielle générative à l'école. La décision de Google rend ces politiques locales presque impossibles à tenir sans priver les élèves d'un outil de recherche fondamental.
En 2024, un rapport a montré que la plupart des jeunes utilisent l'IA générative comme ChatGPT parce qu'ils manquent de compétences cognitives et ont moins de chances de réussir dans la vie. De nombreux outils d'IA comme ChatGPT et Gemini sont devenus des éléments essentiels de la vie des étudiants, et ils sont utilisés pour améliorer l'apprentissage. Cependant, les étudiants qui utilisent l'IA sont moins productifs, mais l'IA générative encourage la tricherie et rend les étudiants paresseux et incompétents.
Selon une nouvelle étude Epson, 58 % des enseignants s'accordent à dire que l'utilisation de l'IA par les élèves pour réaliser leurs devoirs scolaires a un effet négatif sur leur apprentissage. L'étude révèle que trois quarts des enseignants Français (75 %) ont remarqué que les élèves utilisaient des outils d'IA pour les aider dans leurs travaux scolaires et leurs devoirs. En outre, 60 % sont d'accord pour dire que l'utilisation de l'IA pour faire leurs devoirs permet aux élèves de contourner leur propre éducation et 73 % s'inquiètent du fait qu'une dépendance excessive à l'IA réduit la capacité des élèves à repérer les fausses informations et à penser de manière critique.
À leur tour, 54 % des enseignants Français affirment que cela conduit à une baisse des résultats aux examens, car sans l'IA, les élèves ont du mal à obtenir de bons résultats. Il est important de noter que les enseignants ne demandent pas l'abandon de la technologie, mais ils affirment clairement que les bases doivent passer en premier. 61 % souhaitent que l'accent soit davantage mis sur les ressources traditionnelles telles que les feuilles de travail et les manuels scolaires, car près des trois quarts (74 %) estiment que celles-ci restent essentielles pour garantir la maîtrise des bases en lecture, écriture et calcul.
L'étude Epson a également révélé que 61 % des enseignants estiment que les élèves apprennent mieux sur papier que sur écran, et 66 % affirment que les méthodes traditionnelles constituent la base d'un apprentissage tout au long de la vie. Les experts universitaires partagent cet avis. Le Dr Lili Yu, de la faculté des sciences psychologiques de l'université Macquarie en Australie, déclare : « La compréhension diminue lorsque nous utilisons un écran pour lire des textes riches en informations, comme un manuel scolaire. »
Source : Billet de blog de Google
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Comment appréciez-vous cette mesure de Google ? Partagez-vous les critiques négatives y relatives ?
L'IA à l'école n'a-t-elle que des inconvénients ? Quels sont selon vous les avantages de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les cursus scolaires ?
Pour ou contre lintégration doutils dintelligence artificielle dans les cursus scolaires?
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