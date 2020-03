Les métiers de l'intelligence artificielle sont en plein essor. De nombreuses sociétés se tournent vers le recrutement de ce type de talent et ce sont les départements non informatiques qui en demandent le plus, d'après un communiqué de presse du cabinet de recherche Gartner.Les données recueillies par Gartner depuis juillet 2015 à mars 2019, auprès de 12 principaux pays par PIB, indiquent en effet que le nombre d'emplois en IA recherchés par des services non informatiques est toujours supérieur à la moitié de celui provenant des départements informatiques. Toutefois, la demande de talents en IA a triplé en quatre ans, passant de 14 900 en 2015 à 69 000 l'année dernière.Dans le détail, ce sont les départements marketing, ventes, finances, service client et R&D (recherche et développement), qui recherchent le plus grand nombre de talents en IA. Ces derniers sont notamment sollicités pour l'analyse de la rentabilité, l'élaboration du taux de désabonnement des clients, la gestion des risques ou la planification de la demande.Gartner précise que l'utilisation de l'IA est majoritairement sollicitée par « des industries axées sur les actifs soutenant des projets tels que la maintenance prédictive, l'optimisation du flux de travail et de la production, le contrôle qualité et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement ».« Compte tenu de la complexité, de la nouveauté, de la nature multidisciplinaire et de l'impact potentiellement profond de l'IA, les DSI sont bien placés pour aider les RH à recruter des talents en IA dans toutes les unités commerciales. Ensemble, les DSI et les responsables des ressources humaines devraient repenser les compétences réellement nécessaires à un employé axé sur l'IA le premier jour et explorer les critères des candidats à côté des spécifications d'embauche. Les DSI doivent également réfléchir de manière créative au rôle des IT dans la gouvernance et le soutien de diverses initiatives d'IA et des équipes en évolution qui dirigent cette activité », explique Peter Krensky, directeur de recherche chez Gartner.Par ailleurs, même si les craintes concernant l'aptitude du personnel à adopter l'IA et l'apprentissage automatique représentent un frein, les entreprises semblent être déterminées à augmenter considérablement le nombre de projets d'intelligence artificielle . « La forte demande et les marchés du travail tendus ont rendu les candidats possédant des compétences en IA très compétitifs, mais les techniques et stratégies d'embauche n'ont pas suivi », constate Peter Krensky.Source : Gartner Que pensez-vous de la pertinence de cette annonce ?