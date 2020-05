« détecter les personnes qui portent ou non un masque dans l’espace public » ;

« obtenir en temps réel le nombre et le pourcentage des personnes masquées pour rassurer et garantir la sécurité sanitaire du public » ;

« respecter les normes RGPD en transformant les images en data en moins de 100 ms » ;

« envoyer des alertes automatiques par email ou SMS, et éditer des rapports en PDF grâce à notre dashboard ».

En France, de nombreux élus veulent imposer le port du masque dans les lieux publics alors que le gouvernement reste flou sur cette mesure, par crainte de rupture de stock. Si ces élus ne sont pas en mesure de sanctionner, elles peuvent toutefois identifier et sensibiliser les personnes qui ne portent pas de masque. La startup française Datakalab permet d’atteindre ces objectifs. Celle-ci a en effet développé un logiciel basé sur l’IA, qui analyse les images de vidéosurveillance pour déterminer le pourcentage de personnes qui ne portent pas de masque.D’après Datakalab, l’outil est capable de :Grâce aux données collectées, le client (entreprise ou collectivités locales) peut ainsi prendre des décisions pour améliorer la sécurité sanitaire du personnel et du public, comme la distribution d’équipements de protection ou l’amélioration de la gestion des files d’attente.Le mois dernier, la mairie de Cannes a décidé d’expérimenter cette technologie. Des caméras intelligentes ont été installées dans les marchés de Gambetta, Forville et La Bocca.« Grâce à un système d’alerte, un SMS ou un email est envoyé aux employés municipaux chargés de la sécurité du lieu pour les informer de l’évolution du port du masque tout au long de la journée. Un tableau de port électronique informe le personnel de la ville, jour après jour, de l’évolution du port du masque et le respect de cette mesure pour anticiper de nouvelles actions sur le terrain et avoir un coup d’avance. Ainsi, les équipes peuvent aller au-devant des Cannois pour une action pédagogique, bienveillante et citoyenne, les incitant au port du masque ou, le cas échéant, en distribuant des masques à celles et ceux qui n’en ont pas », expliquent Datakalab et la mairie de Cannes dans un communiqué paru le 26 avril.« Nous constatons que 74 % des Cannois viennent déjà avec des masques sur nos trois marchés ce week-end. J’ai souhaité l’expérimentation de la technologie innovante de Datakalab sur nos marchés afin de permettre d’évaluer 15 jours avant la sortie du confinement le port du masque par nos habitants comme complément aux gestes barrière indispensables », indique le maire de Cannes, David Lisnard.De son côté, Xavier Fischer, CEO de la startup, déclare : « Datakalab est fière de participer à sa manière à l’effort de sortie de crise en développant cette technologie 100 % française. (…) Cette technologie est simple et déployable partout, dans l’espace public, les hôpitaux, les transports, les gares, les aéroports, les centres commerciaux ou les stades. Nous avons l’ambition de développer une technologie française : être à la pointe de la recherche et avant tout, être en phase avec les valeurs qui fondent l’identité française et notre éthique de respect des individus ».Par ailleurs, la RATP et Île-de-France Mobilités ont récemment procédé au test de la technologie à la station Châtelet du métro parisien. Six caméras intelligentes ont déjà été installées sur place et six autres vont être ajoutées. La RATP affirme que cette démarche n’est pas illégale et que le dispositif a été signalé à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les voyageurs seront ainsi informés de la présence des caméras, affirme-t-elle.Sources : Datakalab Que pensez-vous de cette technologie ?