Elon Musk : une puce cérébrale Neuralink pourra être utilisée pour guérir la dépression et la dépendance, « C'est sûr. C'est à la fois formidable et terrifiant » 6PARTAGES 7 0 En attendant le 28 août prochain, date à laquelle Neuralink, la société américaine de biotechnologie spécialisée en neuro-ingénierie fondée par Elon Musk, annoncera plus de détails surprenants du fonctionnement de sa nouvelle technologie, le milliardaire a révélé quelques informations. Musk prétend que sa mystérieuse puce cérébrale révolutionnaire Neuralink, qui contourne les sens et communique directement avec le cerveau, pourrait être capable de « rééduquer » nos synapses pour guérir la dépression et les dépendances.



La société de Musk développe les dispositifs pour améliorer la vision, la force et une foule d'autres blessures liées au cerveau. Peu d'informations ont été révélées sur les puces jusqu'à présent, bien que Musk ait annoncé que plus d'informations seront révélées sur l'appareil le mois prochain. En attendant, Elon Musk a révélé jeudi un indice sur les capacités du dispositif Neuralink.





Neuralink est basée à San Francisco, en Californie. La société a été fondée en 2016 par le milliardaire Elon Musk, également PDG de la société. Musk estime que les progrès rapides observés dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) ne laisseront, à un moment donné, que deux options aux êtres humains : fusionner avec l’IA ou devenir obsolètes.



Sous l’impulsion de son PDG, Neuralink travaille activement sur un projet qui vise à développer des neuroprothèses pouvant être utilisées comme des interfaces cerveau-machine à très haut débit afin de connecter le cerveau humain et des ordinateurs via des implants cybernétiques et de permettre à l’esprit humain de s’interfacer avec des gadgets et des programmes.



À court terme, Neuralink a pour objectif de concevoir des dispositifs qui traiteraient initialement des maladies cérébrales et des lésions cérébrales graves. À long terme, la société projette de développer des technologies susceptibles d’améliorer les êtres humains, en s’inspirant notamment d’un concept de science-fiction appelé « Neural Lace ». Le « Neural Lace » fait référence à une interface cerveau-ordinateur permettant de relier le cerveau humain à des ordinateurs sans avoir besoin de connexion physique. Cette technologie donnerait aux humains la possibilité de fusionner avec l’intelligence artificielle et d’améliorer ainsi leur mémoire et leurs facultés cognitives.



Le jeudi 9 juillet, le PDG de Tesla et de SpaceX a été interrogé par l'utilisateur de Twitter Pranay Pathole sur les avantages de l'utilisation de la puce cérébrale, plus particulièrement pour les troubles mentaux. Il a déclaré avec assurance que la puce cérébrale guérira la dépression ou la dépendance humaine.



« Neuralink peut-il être utilisé pour rééduquer la partie du cerveau qui est responsable de la dépendance ou de la dépression ? Ce serait formidable si Neuralink pouvait être utilisé pour quelque chose comme la dépendance ou la dépression », a demandé Pranay Pathole sur Twitter.



En réponse, Musk a déclaré « C'est sûr. C'est à la fois formidable et terrifiant. Tout ce que nous avons ressenti ou pensé a été des signaux électriques. Leur univers primitif n'était qu'une soupe de quarks et de leptons. Comment une toute petite partie de l'univers a-t-elle commencé à se considérer comme sensible ? »





À court terme, Neuralink sera utilisé pour traiter des maladies du cerveau comme la maladie de Parkinson, tandis que les ambitions à long terme de cette technologie sont de permettre aux humains de rivaliser avec l'intelligence artificielle.



Mais lors d’une conversion dans Joe Rogan Podcast, plus tôt cette année, Musk a déclaré que l’expérience sur un humain aura lieu dans un an, a rapporté Business Insider : « Il y a encore beaucoup de travail à faire », a déclaré Musk lors de son entretien avec Rogan. « Donc quand je dis, vous savez, nous avons probablement une chance de le mettre dans une personne, vous savez, d'ici un an. Je pense, c'est exactement ce que je veux dire, je pense que nous avons une chance de mettre l'élément à une extrémité, de la rendre saine, et de restaurer certaines fonctionnalités qu'elle a perdues ». « Cela pourrait, en principe, réparer tout ce qui ne va pas avec le cerveau », a dit Musk.



A terme, l’interface cerveau-ordinateur de Neuralink fusionnée à l’IA rendrait le langage humain obsolète



L’année dernière, le milliardaire a déclaré que seule la mise sur pied d’une interface cerveau-ordinateur peut permettre à l’Homme de subsister. À terme, Musk espère parvenir à une sorte de symbiose avec l'IA, à un degré qui rendrait le langage humain obsolète, a rapporté The Independent samedi. Cela pourrait se produire dans les cinq à dix prochaines années, a déclaré Musk au Joe Rogan Podcast au début de l'année, selon le quotidien britannique. « Vous n'auriez pas besoin de parler », a-t-il dit. « Vous seriez capable de communiquer très rapidement et avec beaucoup plus de précision ».



une étude menée par des scientifiques de premier plan dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur confirme ces dernières prévisions, d’après The Independent. Le rapport d’étude publié en 2019 par la Royal Society a décrit comment les interfaces neuronales pourraient permettre aux gens de communiquer en silence en lisant les pensées des autres.



« Les gens pourraient devenir télépathiques dans une certaine mesure, capables de converser non seulement sans parler mais aussi sans mots - grâce à l'accès aux pensées des autres à un niveau conceptuel », selon le rapport. « Non seulement les pensées, mais aussi les expériences sensorielles, pourraient être communiquées de cerveau à cerveau. Une personne en vacances pourrait envoyer une "carte postale neurale" de ce qu'elle voit, entend ou goûte dans l'esprit d'un ami à la maison ».





Cependant, des doutes ont également été émis sur la technologie, a rapporté The Independent. Le linguiste et philosophe renommé Noam Chomsky s'est demandé s'il serait possible de communiquer en utilisant uniquement les pensées.



« Développer des méthodes par lesquelles, si je pense à bouger ma main, vous pourriez être capable de capter les signaux électriques qui disent qu'il essaie de bouger sa main, c'est concevable », a déclaré Chomsky au site Web Inverse en 2017, peu après que le projet ait été rendu public. Mais il a ajouté : « En essayant de savoir ce que je pense, disons qu'il n'y a aucun moyen de développer la technologie parce que nous ne comprenons pas comment procéder. La technologie... est loin d'être assez avancée », a rapporté le quotidien britannique.



Elon Musk estime que ce nouveau dispositif révolutionnaire permettra à l'humanité de fusionner avec l'intelligence artificielle, mais le fondateur de SpaceX a souvent mis en garde contre la menace que représente le développement de l'intelligence artificielle. En 2014, Musk a déclaré aux délégués du symposium au centenaire de l'AeroAstro du Massachusetts Institute of Technology, MIT, que l'intelligence artificielle constituait «



Il a déclaré à l’époque que « Je pense que nous devrions être très prudents en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Si je devais deviner quelle est notre plus grande menace existentielle, ce serait probablement cela. Nous devons donc être très prudents avec l'intelligence artificielle ».



Mais Musk a aussi déclaré jeudi dernier dans un tweet : « Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les », répondant ainsi à la crainte générale que l'IA puisse être désastreuse pour l'humanité, et que le fait de relier le cerveau humain à un dispositif avec l’IA intégrée puisse conduire l'humanité sur une voie de grande incertitude. Attendons le mois prochain pour en savoir plus.



