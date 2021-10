Source : Gartner (octobre 2021) Source : Gartner (octobre 2021)

36 % des répondants gouvernementaux de l'enquête Gartner 2021 sur les DSI ont indiqué qu'ils prévoyaient d'augmenter leurs investissements dans l'IA/l'apprentissage automatique en 2021.Les chatbots ou agents conversationnels sont en tête de l'adoption des technologies d'IA dans les administrations, 26 % des personnes interrogées déclarant les avoir déjà déployés. Selon l'enquête Gartner Digital Transformation Divergence Across Government Sectors, 59 % des répondants prévoient de les déployer dans les trois prochaines années.Cependant, une autre enquête de Gartner a révélé que les technologies d'IA sont encore considérées avec un certain degré d'incertitude, en particulier parmi les fonctionnaires qui n'ont pas travaillé avec des solutions basées sur l'IA. Plus de la moitié (53 %) des employés du gouvernement qui ont travaillé avec des technologies d'IA pensent qu'elles fournissent des informations leur permettant de mieux faire leur travail, contre 34 % des employés qui n'ont pas utilisé l'IA.", a déclaré Dean Lacheca, directeur de recherche senior chez Gartner. "Si les chatbots et les agents conversationnels sont actuellement les plus largement adoptés, la technologie d'IA la plus importante pour les gouvernements en termes d'adoption prévue est l'exploration de données assistée par l'apprentissage automatique. 16 % d'entre eux l'ont actuellement déployée et 69 % supplémentaires prévoient de le faire dans les trois prochaines années (voir la figure 1).Au-delà des deux principales technologies d'IA, les organisations gouvernementales prévoient également de mettre en œuvre des solutions d'IA plus spécialisées, comme l'IA géospatiale (GeoAI), qui utilise des méthodes d'IA pour produire des connaissances par l'analyse de données spatiales et d'images. L'adoption plus faible de cette technologie reflète le fait qu'elle est plus pertinente pour des sous-secteurs du gouvernement tels que la défense et le renseignement, les transports et les administrations locales.42 % des employés du gouvernement interrogés qui n'ont pas travaillé avec des solutions d'IA comprennent que l'IA est un moyen d'accomplir le travail. Mais seulement 27 % de ces mêmes personnes interrogées pensent que l'IA a le potentiel de remplacer de nombreuses tâches, ce chiffre passant à seulement 17 % lorsqu'il s'agit de ce qu'elles considèrent comme des tâches qualifiées. La perception s'améliore parmi les employés qui ont travaillé avec des solutions d'IA.Une plus grande proportion de ceux qui ont utilisé l'IA (31 %) pensent qu'elle constitue une menace pour leur emploi, contre 24 % de ceux qui n'ont pas travaillé avec l'IA. Cependant, 44% de ceux qui ont utilisé l'IA pensent qu'elle améliore la prise de décision. 31 % ont déclaré que l'IA réduit le risque de faire une erreur, mais 11 % pensent qu'elle fait plus d'erreurs que les humains.", a déclaré M. Lacheca.Source : Gartner