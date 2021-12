Reconnaissance faciale de l'enregistrement des bagages à l'embarquement

Pendant l'interruption des voyages causée par la pandémie, de nombreux aéroports, compagnies aériennes, entreprises technologiques et agences gouvernementales telles que la compagnie Transavia à Paris-Orly, la Transportation Security Administration et l'United States Customs and Border Protection ont continué à investir dans les progrès de la biométrie. Le besoin de distanciation sociale et d'interactions sans contact n'a fait qu'ajouter à l'urgence.Testé pour le moment en France de manière expérimentale, la compagnie Transavia à Paris-Orly, Paris Aéroport s'engage à sécuriser toutes les données personnelles puis à les supprimer dès le décollage. « Les technologies sont devenues beaucoup plus sophistiquées et le taux de précision beaucoup plus élevé », a déclaré Robert Tappan, directeur général du groupe commercial International Biometrics.En France, la reconnaissance du visage c’est pour toutes les personnes ayant plus de 18 ans, que vous voyagez sur les vols éligibles au programme biométrique avec la compagnie aérienne partenaire, soit Transavia, au départ de Paris-Orly, et êtes titulaire d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, vous pouvez choisir le programme test de reconnaissance du visage.L’inscription se fait via une borne biométrique dédiée où l’utilisateur est invité à scanner sa carte d’embarquement puis le document d’identité pour enfin présenter son visage afin de lier ses informations de voyage à celui-ci. Par la suite, nul besoin de ressortir la carte d’embarquement et le document d’identité ! Votre seul visage sera votre unique « document » pour le passage des deux points de contrôle : dépose bagages automatique et portique d'embarquement automatique. Un moyen d’inscription alternatif via une application mobile est également disponible en porte d’embarquement.Ce procédé qui consiste à « stocker temporairement et de manière sécurisée les données biométriques », s'adresse à tous les passagers majeurs et volontaires qui souhaitent accélérer les étapes de l'enregistrement bagages et le passage des portiques d’embarquement. De la surveillance biométrique de masse à la reconnaissance faciale en passant les empreintes digitales, les applications de l'IA seraient risquées pour certains observateurs.C’est dans ce contexte de doute, de peur et de rejet face à certaines applications de l'IA que Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO a présenté en novembre la toute première norme mondiale sur l'éthique de l'intelligence artificielle adoptée par les Etats membres de l'UNESCO lors de la Conférence générale.Jennifer Baker, militante des droits numériques et correspondante de l'IAPP pour la politique européenne de protection de la vie privée, a déclaré que pour elle, les droits civils et la protection des données sont bien plus importants que les profits des entreprises. Elle a déclaré qu'il y a des questions majeures qui ne sont pas abordées, qui affectent déjà les citoyens à leur insu, comme qui possède les données et comment les systèmes d'IA les traitent, et comment les préjugés et la discrimination sont intégrés dans ces systèmes. « Nous ne savons même pas combien de ces choses sont déjà là parce qu'il y a eu une ruée vers les profits », a-t-elle noté. Voici, ci-dessous quelques applications de l’IA :Les données biométriques comprennent les données relatives à notre corps ou à notre comportement : empreinte digitale, empreinte palmaire, veines de la paume, reconnaissance du visage, ADN, géométrie de la main, reconnaissance de l'iris, reconnaissance de la rétine, rythme de frappe, façon de marcher, voix et bien d'autres choses encore.En Europe et dans le monde, des entreprises "innovent" pour tenter de trouver de nouveaux moyens de capturer l’identité des citoyens : la structure des veines, la façon dont les poids sont repartis sur une chaise, le visage lorsqu’un masque est porté. Pourtant, en vertu de la législation européenne sur la protection des données, les données biométriques sont particulièrement sensibles. Ces données sont liées à nos identités individuelles et peuvent être utilisées pour déduire des informations protégées et intimes sur l’identité, la santé et plus encore.La reconnaissance faciale est un processus qui permet de capturer et d'analyser les données du visage d'une personne, et de les utiliser pour prédire qui est cette personne, ou si elle correspond à une certaine image (comme sur un passeport ou une liste de surveillance de la police). La reconnaissance faciale est de plus en plus courante dans les espaces publics. De nombreuses raisons expliquent ce phénomène, notamment l'augmentation de la capacité de traitement des données au cours des dernières années, les progrès technologiques permettant de capturer à distance les données du visage des personnes et les affirmations de certains gouvernements selon lesquelles la reconnaissance faciale améliorera la sécurité publique.En novembre, Delta Air Lines a lancé un nouveau programme d'identité numérique pour les membres du programme T.S.A. PreCheck à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, qui peuvent choisir d'utiliser la reconnaissance faciale pour toutes les opérations, du contrôle des bagages au passage de la sécurité et à l'embarquement sur leur vol intérieur.Le passager doit saisir son numéro de passeport américain, ce qui permet de vérifier son identité à l'aide de sa photo d'identité, même si le nouveau programme est réservé aux vols intérieurs. Grâce au scanner facial mains libres, les passagers peuvent obtenir une étiquette de bagage, puis se rendre dans une ligne T.S.A. PreCheck dédiée pour un scan facial, sans avoir à présenter de pièce d'identité.Pour l’organisation Reclaim your Face, il s'agit d'une forme de « surveillance biométrique de masse », car elle utilise les données du visage des personnes (qui sont un type de données biométriques) pour les observer et les analyser. En scannant le visage de toutes les personnes présentes dans les espaces publics, ou en ciblant des individus de manière arbitraire, elle constitue une forme de surveillance de masse. Elle peut entraîner une interférence disproportionnée avec de nombreux droits fondamentaux et amplifier la discrimination à l'égard des groupes minoritaires. Elle est antidémocratique et limite la manière dont chacun peut vivre dans les espaces publics et en profiter.Quel est votre avis sur le sujet ?Accepteriez-vous que votre visage soit votre carte d'embarquement ?