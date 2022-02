L'IA a d'abord affronté quatre des meilleurs pilotes de Gran Turismo® en juillet, a tiré des enseignements de la course et a surpassé les pilotes humains lors d'une autre course en octobre.", a déclaré Peter Wurman, directeur de Sony AI America et chef de l'équipe qui a conçu l'IA.Alors que l'IA a été utilisée pour battre les humains aux échecs, au Mahjong et au Go, Sony a déclaré que la difficulté de maîtriser la conduite d'une voiture de course résidait dans les nombreuses décisions qui doivent être prises en temps réel.Alors que l'IA a été utilisée pour battre les humains aux échecs, au Mahjong et au Go, Sony a déclaré que la difficulté de maîtriser la conduite d'une voiture de course résidait dans les nombreuses décisions qui doivent être prises en temps réel.Le rival de Sony, Microsoft, qui a récemment racheté Activision (ATVI.O) pour 69 milliards de dollars, utilise les jeux pour améliorer l'IA en proposant de nouveaux défis à résoudre par les modèles d'IA.Gran Turismo, un jeu vidéo de simulation de course, a fait ses débuts en 1997 et s'est vendu à plus de 80 millions d'unités.Sony souhaite appliquer les enseignements tirés à d'autres jeux PlayStation.", a déclaré le responsable.Source : SonyQu'en pensez-vous ?A votre avis, jusqu'où pourraient aller les technologies d'IA dans la "guerre" contre les humains ?