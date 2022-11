Apple et Adobe sont des contributeurs importants à cette tendance de croissance, et le nouveau rapport de Technavio suggère que ce marché spécifique pourrait croître de plus de 3,6 milliards de dollars d'ici 2026.Le taux de croissance annuel prévu pour l'IA sur le marché des médias sociaux est d'environ 27 %. La gestion prédictive des risques, qui peut rendre les résultats plus précis en est le principal moteur. La demande de collecte de données intégrées et d'analyses supérieures dans les médias sociaux ne cesse de croître, et l'IA peut s'avérer extrêmement utile dans ces deux domaines.Environ 43 % de la croissance attendue de ce marché proviendra de l'Amérique du Nord, mais malgré cela, il y a une pénurie de professionnels expérimentés en matière d'IA, ce qui peut freiner la croissance potentielle future.En outre, si Adobe et Apple sont les principaux moteurs de la croissance du marché à l'heure actuelle, il convient de mentionner que d'autres entreprises sont également impliquées dans le secteur, comme Amazon, Hootsuite et Meltwater, qui propose GrokNet dans le cadre de sa gamme de produits d'IA pour les médias sociaux.Outre les États-Unis, d'autres pays comme la Chine, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon seront des marchés à considérer pour ce secteur également. Le marché plutôt important de l'Inde est notablement absent de ces résultats. L'Inde a récemment été saluée comme le marché le plus mature pour l'IA, mais un manque énorme de spécialistes de l'IA dans cette région pourrait empêcher le taux de croissance d'atteindre son apogée.Source : Technavio Qu'en pensez-vous ?