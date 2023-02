En effet, ChatGPT a été un outil d'intelligence artificielle (IA) révolutionnaire pour l'internet, mais il présente de nombreux défauts. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, n'a pas peur d'admettre les défauts de sa création. Dans une récente interview sur podcast, il a même qualifié le produit d'"horrible".Pour être plus précis, il a dit que ChatGPT était un "produit cool" mais aussi un "produit horrible". La raison de cette affirmation est assez évidente. Ceux qui ont eu une expérience avec l'outil savent qu'il ne répond pas lorsqu'il est à pleine capacité. Il arrive aussi qu'il cesse brusquement de fonctionner à mi-chemin.Il a déclaré que tout ce qui se passe avec ChatGPT, c'est que les utilisateurs essaient de trouver des réponses, copient ces réponses, les collent ailleurs, puis recommencent le cycle. Sans oublier qu'ils travaillent sans relâche sur un site qui fonctionne parfois et parfois non. Oui, bien que la conception de l'outil soit exactement cela, il semble que cela ait été un peu gênant pour Altman.Nous ne sommes pas sûrs que ChatGPT était censé être aussi influent à certains égards qu'il l'est maintenant. Il a bouleversé le secteur de l'éducation en permettant aux étudiants de passer des examens et de rédiger des dissertations sans bouger le petit doigt. Comme il peut vous rédiger des lettres de motivation et des demandes d'emploi, on peut le considérer comme utile.Ce que nous ne savons pas, c'est que ce produit révolutionnaire a été lancé en dernier recours. Oui, ChatGPT a été lancé au public en dernier recours après avoir eu des problèmes avec ses bêta-testeurs. En voyant comment il a été lancé, on se demande comment l'outil a réussi à acquérir un million d'utilisateurs en une semaine. Oui, il a même dépassé le taux de croissance d'Instagram et de TikTok.Si Altman a publié une version plus modifiée de l'outil, il est sûr qu'il aurait ajouté plus de valeur à l'expérience de l'utilisateur. Pour l'instant, c'est un bon produit, mais ce n'est pas le meilleur quand on le considère comme une IA bien intégrée.Avec la popularité de ChatGPT, nous sommes sûrs que nous verrons bientôt une version évoluée de l'outil.Source : Interview podcast de Sam Altman, le PDG d'OpenAIQu'en pensez-vous ?A votre avis, pourquoi M. Altman a-t-il tenu ces propos concernant son chatbot d'IA ?Selon vous, quelles modifications devraient-être apportées à ChatGPT pour améliorer l'expérience utilisateur ?