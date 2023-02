ChatGPT a pris le monde d'assaut

Brett Schickler n'avait jamais imaginé qu'il pourrait être un auteur, même s'il en avait rêvé. Mais après avoir découvert le programme d'intelligence artificielle ChatGPT, il s'est dit qu'une opportunité s'était présentée à lui. « L'idée d'écrire un livre semblait enfin possible », a déclaré Schickler, un vendeur de Rochester, dans l'État de New York. Je me suis dit : « Je peux le faire ».Bien qu'il en ait rêvé, Brett Schickler n'avait jamais envisagé la possibilité de devenir un romancier publié. Mais, après avoir découvert l'initiative d'intelligence artificielle ChatGPT, Schickler a cru qu'on lui donnait une chance. À l'aide du logiciel d'IA, qui peut générer des blocs de texte à partir d'invites simples, Brett Schickler a créé en quelques heures un livre électronique illustré de 30 pages pour enfants, qu'il a mis en vente en janvier sur la célèbre plateforme de vente en ligne.Dans le livre, Sammy l'écureuil, dont le rendu est grossier et qui utilise également l'IA, apprend de ses amis de la forêt à économiser de l'argent après avoir trouvé une pièce d'or. Il fabrique une tirelire en forme de gland, investit dans un commerce de glands et espère un jour acheter une meule à glands. Sammy devient l'écureuil le plus riche de la forêt, envié par ses amis et « la forêt commence à prospérer », selon le livre.vendu dans la boutique Amazon Kindle pour 2,99 dollars - ou 9,99 dollars pour une version imprimée - a rapporté à chickler moins de 100 dollars, a-t-il déclaré. Si cela peut sembler peu, c'est suffisant pour l'inciter à composer d'autres livres à l'aide du logiciel. « Je pourrais voir des gens faire toute une carrière avec ça », a déclaré Schickler, qui a utilisé des messages-guides sur ChatGPT tels que « écrivez l'histoire d'un père qui enseigne à son fils l'éducation financière ».Il est actuellement à l'avant-garde d'un mouvement qui teste les promesses et les limites du ChatGPT, qui a fait ses débuts en novembre et a provoqué une onde de choc dans la Silicon Valley et au-delà, grâce à son étrange capacité à créer instantanément des blocs de texte convaincants.ChatGPT a mis le monde ébullition depuis son lancement en novembre, avec son habileté à écrire des essais, des articles, des poèmes et du code informatique en quelques secondes seulement. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a qualifié Google de « monopole de recherche léthargique » dans une interview. Il a entre autre déclaré qu'il voyait un énorme potentiel pour la technologie d'IA de sa société, qui pourrait transformer la façon dont les gens trouvent des informations en ligne.ChatGPT est un grand modèle de langage général (LLM) développé récemment par OpenAI, une société d'intelligence artificielle basée à San Francisco, connue pour son célèbre DALL-E, un modèle d'apprentissage profond qui génère des images à partir d'instructions textuelles appelées « prompts ».Alors que la classe précédente de modèles d'intelligence artificielle était principalement constituée de modèles d'apprentissage profond (Deep Learning, DL), conçus pour apprendre et reconnaître des modèles dans les données, les LLM sont un nouveau type d'algorithme d'intelligence artificielle formé pour prédire la probabilité d'une séquence de mots donnée en fonction du contexte des mots qui la précèdent.Ainsi, si les LLM sont formés sur des quantités suffisamment importantes de données textuelles, ils sont capables de générer de nouvelles séquences de mots jamais observées auparavant par le modèle, mais qui représentent des séquences plausibles basées sur le langage humain naturel.ChatGPT est alimenté par GPT3.5, un LLM entraîné sur le modèle OpenAI 175B parameter foundation et un grand corpus de données textuelles provenant d'Internet via des méthodes d'apprentissage par renforcement et supervisé. Une utilisation anecdotique indique que ChatGPT présente des preuves de raisonnement déductif et de chaîne de pensée, ainsi que des compétences de dépendance à long terme.Plusieurs chercheurs ont déjà inscrit le chatbot en tant que coauteur dans des études universitaires, et certains éditeurs ont décidé d'interdire cette pratique. Mais le rédacteur en chef de Science, l'une des principales revues scientifiques au monde, est allé plus loin en interdisant toute utilisation du texte du programme dans les articles soumis.Dans une affaire opposant une compagnie d’assurance maladie et l’un de ses clients, un juge, Juan Manuel Padilla Garcia, déclare s’être fait aider par le célèbre outil d’OpenAI, ChatGPT, pour prendre sa décision de justice. Padilla, qui a statué contre la compagnie d’assurance, a déclaré avoir posé à ChatGPT, entre autres, la question suivante : « Un mineur autiste est-il exonéré du paiement des frais de ses thérapies ? ». La réponse de ChatGPT correspondait à la décision préalable du juge : « Oui, c'est exact. Selon la réglementation en vigueur en Colombie, les mineurs diagnostiqués autistes sont exonérés de frais pour leurs thérapies. »L'affaire concernait un différend avec une compagnie d'assurance maladie sur la question de savoir si un enfant autiste devait bénéficier d'une couverture pour un traitement médical. Selon le document du tribunal, les questions juridiques entrées dans l'outil d'IA comprenaient « Un mineur autiste est-il exonéré du paiement des frais pour ses thérapies ? » et « La jurisprudence de la cour constitutionnelle a-t-elle rendu des décisions favorables dans des cas similaires ? »Padilla a fait valoir que le ChatGPT effectue des services qui étaient auparavant assurés par une secrétaire « de manière organisée, simple et structurée », ce qui pourrait « améliorer les temps de réponse » dans le système judiciaire. Il a ajouté que l'IA pourrait être utile pour « faciliter la rédaction de textes ».À la mi-février, la boutique Kindle d'Amazon comptait plus de 200 livres électroniques mentionnant ChatGPT comme auteur ou co-auteur, dontet le recueil de poésie. Et ce nombre augmente chaque jour. Il y a même une nouvelle sous-catégorie sur Amazon : les livres sur l'utilisation de ChatGPT, entièrement écrits par ChatGPT.Mais en raison de la nature de ChatGPT et du fait que de nombreux auteurs ne révèlent pas qu'ils l'ont utilisé, il est presque impossible d'obtenir un décompte complet du nombre de livres électroniques écrits par l'IA. L'émergence de ce logiciel a déjà mis à mal certaines des plus grandes entreprises technologiques, incitant Alphabet et Microsoft à lancer à la hâte de nouvelles fonctions dans Google et Bing, respectivement, qui intègrent l'IA.Google semble également préoccupé par le maintien de sa domination dans le domaine de la recherche. Le moteur de recherche de Google représentait plus de 91 % du marché mondial de la recherche au cours des 12 derniers mois, tandis que Bing représentait environ 3 %, selon les données de SimilarWeb.En réponse à Microsoft qui serait fermement lié à OpenAI, Google a dévoilé Bard, son alternative à ChatGPT qui a pour objectif d’améliorer son moteur de recherche et surtout de rattraper son retard par rapport à OpenAI. Google pourrait s'être par ailleurs tourné vers une entreprise moins connue du nom d'Anthropic et fondée par d'anciens employés d'OpenAI.Le géant de Mountain View a investi environ 300 millions de dollars dans la startup d'intelligence artificielle Anthropic, ce qui en fait le dernier géant de la technologie à mettre son argent et sa puissance de calcul au service d'une nouvelle génération d'entreprises qui tentent de se faire une place dans le domaine en plein essor de l' « IA générative ».« L'IA est la technologie la plus profonde sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'aider les médecins à détecter les maladies plus tôt ou de permettre aux gens d'accéder aux informations dans leur propre langue, l'IA aide les personnes, les entreprises et les communautés à libérer leur potentiel.Et elle ouvre de nouvelles possibilités qui pourraient améliorer considérablement la vie de milliards de personnes. C'est pourquoi nous avons réorienté l'entreprise autour de l'IA il y a six ans, et pourquoi nous la considérons comme le moyen le plus important de remplir notre mission : organiser les informations du monde et les rendre universellement accessibles et utiles.Depuis lors, nous avons continué à investir dans l'IA dans tous les domaines, et Google AI et DeepMind font progresser l'état de l'art. Aujourd'hui, l'échelle des plus grands calculs d'IA double tous les six mois, dépassant de loin la loi de Moore. Dans le même temps, l'IA générative avancée et les grands modèles de langage captent l'imagination des gens dans le monde entier. En fait, notre projet de recherche Transformer et notre article définissant le domaine en 2017, ainsi que nos avancées importantes dans les modèles de diffusion, sont désormais à la base de nombreuses applications d'IA générative que vous commencez à voir aujourd'hui. »L'adoption rapide de ChatGPT par les consommateurs a suscité une activité frénétique dans les cercles technologiques, les investisseurs investissant dans des start-ups axées sur l'IA et donnant aux entreprises technologiques un nouvel objectif dans un contexte de licenciements massifs. Microsoft, par exemple, a bénéficié d'une couverture médiatique élogieuse ce mois-ci pour son moteur de recherche Bing, par ailleurs moribond, après avoir fait la démonstration d'une intégration avec ChatGPT.Au-delà des qualités reconnues chez ChatGPT, l’outil d’IA qui ambitionne de révolutionner le monde du web, possède encore des manquements très visible. Son authenticité est déjà mise en doute, car ChatGPT apprend à écrire en scannant des millions de pages de textes existants. Une expérience avec l'IA menée par CNET a donné lieu à de multiples corrections et à un plagiat apparent avant que le site d'informations technologiques ne suspende son utilisation.Certains des plus grands éditeurs de revues universitaires du monde ont interdit ou restreint l'utilisation par leurs auteurs du chatbot avancé ChatGPT. Comme le robot utilise des informations provenant d'Internet pour produire des réponses très lisibles à des questions, les éditeurs craignent que des travaux inexacts ou plagiés n'entrent dans les pages de la littérature universitaire. ChatGPT produirait de faux documents universitaires À Lyon, un professeur a remarqué de curieuses similitudes dans les copies rendues par la moitié de ses étudiants ; il leur avait donné une semaine pour rédiger leurs devoirs. Si les mots différaient, leurs structures démonstratives et leurs exemples sont restés constamment les mêmes. C’est en se renseignant auprès de ses élèves que l’un d’eux a fini par avouer l’utilisation de ChatGPT dans la rédaction. À en croire des témoignages de professeurs d'université, les étudiants confient à ChatGPT la résolution de leurs devoirs de maison , notamment en dissertation. « Le monde universitaire n'a rien vu venir. Nous sommes donc pris au dépourvu », explique Darren Hudson Hick, professeur adjoint de philosophie à l'université Furman.« Je l'ai signalé sur Facebook, et mes amis [professeurs] ont dit : "ouais ! J'en ai attrapé un aussi" », a-t-il ajouté. Au début du mois, Hick aurait demandé à sa classe d'écrire un essai de 500 mots sur le philosophe écossais du 18e siècle David Hume et le paradoxe de l'horreur, qui examine comment les gens peuvent tirer du plaisir de quelque chose qu'ils craignent, pour un test à la maison. Mais selon le professeur de philosophie, l'une des dissertations qui lui sont parvenus présentait quelques caractéristiques qui ont "signalé" l'utilisation de l'IA dans la réponse "rudimentaire" de l'étudiant. Hick explique que cela peut être détecté par un œil avisé.Aujourd'hui, ChatGPT semble prêt à bouleverser l'industrie statique du livre. En effet, des romanciers en herbe et des gourous de l'auto-assistance cherchant à gagner rapidement de l'argent se tournent vers le logiciel pour créer des livres électroniques créés par des robots et les publier via la branche Kindle Direct Publishing d'Amazon. Les livres illustrés pour enfants sont les préférés de ces auteurs débutants. Sur YouTube, TikTok et Reddit, des centaines de tutoriels ont vu le jour, montrant comment créer un livre en quelques heures seulement. Parmi les sujets abordés, on trouve des combines pour s'enrichir rapidement, des conseils sur les régimes, des astuces pour coder des logiciels et des recettes.« C'est un phénomène dont il faut vraiment s'inquiéter. Ces livres vont inonder le marché et beaucoup d'auteurs vont se retrouver au chômage », a déclaré Mary Rasenberger, directrice exécutive du groupe d'écrivains The Authors Guild. « L'écriture fantôme - par des humains - a une longue tradition », a-t-elle ajouté, mais la possibilité d'automatiser grâce à l'IA pourrait faire passer l'écriture de livres du statut d'artisanat à celui de marchandise. « Il faut que les auteurs et les plateformes fassent preuve de transparence quant à la façon dont ces livres sont créés, sinon vous allez vous retrouver avec un grand nombre de livres de mauvaise qualité », a-t-elle déclaré.Un auteur, qui se fait appeler Frank White, a montré dans une vidéo YouTube comment il a créé en moins d'un jour une nouvelle de 119 pages intitulée Galactic Pimp : Vol. 1, qui raconte l'histoire de factions extraterrestres dans une galaxie lointaine qui se disputent un bordel tenu par des humains. Le livre peut être acheté pour seulement 1 dollar US sur la boutique de livres électroniques Kindle d'Amazon. Dans la vidéo, White affirme que toute personne disposant des moyens et du temps nécessaire pourrait créer 300 livres de ce type par an, en utilisant l'IA.De nombreux auteurs, comme White, ne se sentent pas obligés de révéler dans la boutique Kindle que leur grand roman américain a été écrit en gros par un ordinateur, en partie parce que les politiques d'Amazon ne l'exigent pas. « Tous les livres de la boutique doivent respecter nos directives en matière de contenu, notamment en se conformant aux droits de propriété intellectuelle et à toutes les autres lois applicables », a déclaré Lindsay Hamilton, porte-parole d'Amazon, par e-mail.Amazon est de loin le plus grand vendeur de livres physiques et électroniques, avec plus de la moitié des ventes aux États-Unis et, selon certaines estimations, plus de 80 % du marché des livres électroniques. L'entreprise a créé le service Kindle Direct Publishing en 2007 pour permettre à quiconque de vendre et de commercialiser un livre depuis son canapé sans avoir à se préoccuper ou à dépenser pour trouver des agents littéraires ou des maisons d'édition.En général, Amazon permet aux auteurs de publier instantanément par le biais de l'unité sans aucune surveillance, en partageant les recettes qu'ils génèrent. Cela a attiré de nouveaux auteurs assistés par l'IA, comme Kamil Banc, dont le travail principal est la vente de parfums en ligne, qui a parié avec sa femme qu'il pouvait réaliser un livre, de sa conception à sa publication, en moins d'une journée.