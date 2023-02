I think this is important enough that it bears repeating: You can't detect ChatGPT content if people spend any real effort.



ChatGPT a pris le monde d'assaut depuis son lancement, avec son habileté à écrire des essais, des articles, des poèmes et du code informatique en quelques secondes seulement. Ce qui n’a pas manqué de soulever quelques inquiétudes, y compris dans les écoles, où les enseignants craignent que la plateforme d'OpenAI ne soit utilisée par les élèves pour faire du plagiat.Deux doyens de l'université Vanderbilt de Nashville, dans le Tennessee, aux États-Unis, auraient été suspendus après avoir utilisé ChatGPT pour rédiger un courriel de 297 mots envoyé à des étudiants au sujet de la fusillade meurtrière qui a eu lieu la semaine dernière sur le campus de l'université d'État du Michigan. Au bas du message, on pouvait lire qu'il a été écrit par une IA : « Paraphrase from OpenAI's ChatGPT AI language model, personal communication, February 15, 2023 ». Une enquête a été ouverte par les autorités de l'université et les deux doyens ayant signé le courriel, Nicole Joseph et Hasina Mohyuddin, ont temporairement démissionné.Cependant, pour aider les élèves à maximiser leur utilisation de l'IA, Mollick a partagé avec eux son guide sur l'utilisation de l'IA pour les rédactions. Il a ensuite dirigé un projet dans lequel les élèves devaient utiliser au moins cinq invites dans ChatGPT pour créer un essai de cinq paragraphes.Les résultats de la première invite, quelle que soit sa puissance, se traduisaient toujours par un essai médiocre de niveau C. Cependant, en utilisant d'autres invites fournissant de meilleures instructions, les élèves ont pu affiner leurs résultats. Les étudiants qui ont ajouté des connaissances d'utilisateur et co-édité la rédaction avec ChatGPT ont obtenu les meilleurs résultats.Les résultats médiocres que l'on observe généralement lorsque les étudiants font un copier-coller à partir de ChatGPT sont le résultat d'étudiants qui ne font pas vraiment l'effort de travailler avec le chatbot et de produire un contenu de qualité, affirme Mollick. « Produire du bon contenu écrit par l'IA n'est en réalité pas trivial, déclare Mollick. Amener une IA à produire un contenu significatif nécessite à la fois une expertise du sujet et des compétences. »Mollick prétend que même s'il n'a pas adopté l'IA, elle est partout. Avant qu'il n'enseigne aux étudiants comment utiliser le chatbot de l'IA pour générer des idées de projet, les étudiants le faisaient déjà. Les résultats de l'assistance de l'IA dans la génération d'idées de projets ont également été positifs. « En conséquence, les projets de ce semestre sont bien meilleurs que ceux des classes antérieures à l'IA, déclare Mollick. Cela a conduit à un meilleur taux de réussite des projets et à des équipes plus engagées ».Mollick a toutefois remarqué des inconvénients, comme le fait que les étudiants lèvent moins la main en classe, puisqu'ils peuvent simplement demander au chatbot plus tard une explication approfondie sans avoir à passer par la parole devant toute la classe.L'une des plus grandes préoccupations des gens concernant ChatGPT et les chatbots d'IA est l'impact qu'ils auront sur le système éducatif. La compétence technique des chatbots rendra-t-elle obsolète l'apprentissage de certaines compétences pour les humains ? Pour atténuer ce problème, certaines écoles bloquent complètement l'accès des étudiants et des enseignants à ChatGPT sur leurs réseaux.ChatGPT est peut-être devenu l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire après avoir atteint 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ou MAU, fin janvier, selon un rapport du géant bancaire suisse UBS. Le chatbot appartenant à OpenAI a dépassé les 100 millions de MAU un peu plus de deux mois après son lancement – battant confortablement les vitesses de croissance des principales applications comme TikTok et Instagram, selon la note d'UBS.À Lyon, un professeur a remarqué de curieuses similitudes dans les copies rendues par la moitié de ses étudiants ; il leur avait donné une semaine pour rédiger leurs devoirs. Si les mots différaient, leurs structures démonstratives et leurs exemples sont restés constamment les mêmes. C’est en se renseignant auprès de ses élèves que l’un d’eux a fini par avouer l’utilisation de ChatGPT dans la rédaction.À en croire des témoignages de professeurs d'université, les étudiants confient à ChatGPT la résolution de leurs devoirs de maison , notamment en dissertation. « Le monde universitaire n'a rien vu venir. Nous sommes donc pris au dépourvu », explique Darren Hudson Hick, professeur adjoint de philosophie à l'université Furman.« Je l'ai signalé sur Facebook, et mes amis [professeurs] ont dit : "ouais ! J'en ai attrapé un aussi" », a-t-il ajouté. Au début du mois, Hick aurait demandé à sa classe d'écrire un essai de 500 mots sur le philosophe écossais du 18e siècle David Hume et le paradoxe de l'horreur, qui examine comment les gens peuvent tirer du plaisir de quelque chose qu'ils craignent, pour un test à la maison. Mais selon le professeur de philosophie, l'une des dissertations qui lui sont parvenus présentait quelques caractéristiques qui ont "signalé" l'utilisation de l'IA dans la réponse "rudimentaire" de l'étudiant. Hick explique que cela peut être détecté par un œil avisé.Les pasteurs ont utilisé ChatGPT afin de rédiger des sermons, mais certains prêtres affirment que les ordinateurs ne reproduisent pas la passion d'une véritable prédication. « Une nouvelle aussi bouleversante doit être délivrée par un humain, en personne », a déclaré un prêtre.Un sermon est un discours prononcé lors d'une célébration religieuse. Dans les religions abrahamiques, le prédicateur, ou prêcheur, adresse à l'assemblée un message d'ordre éthique ou théologique, fondé sur les Écritures, Bible ou Coran, tout en apportant les applications pratiques que les fidèles peuvent mettre en œuvre.Les sermons sont censés être le cœur d'un service religieux et constituent souvent la meilleure chance hebdomadaire des responsables religieux d'attirer l'attention de leurs fidèles pour leur donner des conseils théologiques et moraux. Les pasteurs paresseux pourraient être tentés d'utiliser l'IA à cette fin, a déclaré York, « mais pas les grands bergers, ceux qui aiment la prédication, qui aiment leur peuple. »ChatGPT est un grand modèle de langage général (LLM) développé récemment par OpenAI, une société d'intelligence artificielle basée à San Francisco, connue pour son célèbre DALL-E, un modèle d'apprentissage profond qui génère des images à partir d'instructions textuelles appelées « prompts ».Alors que la classe précédente de modèles d'intelligence artificielle était principalement constituée de modèles d'apprentissage profond (Deep Learning, DL), conçus pour apprendre et reconnaître des modèles dans les données, les LLM sont un nouveau type d'algorithme d'intelligence artificielle formé pour prédire la probabilité d'une séquence de mots donnée en fonction du contexte des mots qui la précèdent.Ainsi, si les LLM sont formés sur des quantités suffisamment importantes de données textuelles, ils sont capables de générer de nouvelles séquences de mots jamais observées auparavant par le modèle, mais qui représentent des séquences plausibles basées sur le langage humain naturel.ChatGPT est alimenté par GPT3.5, un LLM entraîné sur le modèle OpenAI 175B parameter foundation et un grand corpus de données textuelles provenant d'Internet via des méthodes d'apprentissage par renforcement et supervisé. Une utilisation anecdotique indique que ChatGPT présente des preuves de raisonnement déductif et de chaîne de pensée, ainsi que des compétences de dépendance à long terme.Malgré toutes les conversations fascinantes avec ChatGPT sur le fonctionnement du monde, nous devons nous rappeler que ChatGPT est basé sur un modèle de langage qui, en un mot, tente de deviner la séquence de mots la plus probable. « Ainsi, plutôt que de chercher l'article le plus cité en utilisant Google Scholar ou WoS, ChatGPT crée simplement une combinaison de titre, d'auteur et d'année de publication à partir de ses cloud de mots, du moins pour le moment. » « Je ne vais donc pas encore demander à ChatGPT d'écrire mon prochain article de conférence », conclu-t-il.Les chercheurs devraient considérer ChatGPT comme une aide et non comme une menace, - un assistant électronique peu coûteux, voire gratuit. Il peut s'agir en particulier d'une aide pour les groupes de chercheurs qui ont tendance à manquer de ressources financières pour une assistance traditionnelle (humaine) à la recherche : les étudiants diplômés et les chercheurs en début de carrière. Il est tout à fait possible que ChatGPT (et des programmes similaires) contribue à démocratiser le processus de recherche.Mais les chercheurs doivent être conscients de l'interdiction de l'utiliser pour la préparation d'articles de journaux. Il est clair qu'il existe des points de vue radicalement différents sur cette technologie, qui devra alors être utilisée avec précaution.« Je pense que la plupart des gens qui utilisent ChatGPT pour une assistance dans la redaction le font mal. Je ne parle pas seulement du fait qu'ils l'utilisent pour tricher à l'école (ne faites pas ça) ou parce qu'ils ne vérifient pas les faits donnés par ChatGPT (ils peuvent être inventés), mais parce qu'ils ont un mauvais modèle mental pour travailler avec le système. J'ai mentionné que ChatGPT n'est pas Google, ni Alexa, mais ce n'est pas non plus un humain à qui vous donnez des instructions. Il s'agit d'une machine que vous programmez avec des mots », décalre Ethan Mollick.Dans un article intitulé : comment... utiliser ChatGPT pour booster votre écriture, Ethan Mollick explique comment :L'énorme avancée de ChatGPT par rapport aux autres IA génératives est qu'il possède une mémoire. Elle garde la trace de ce que vous avez écrit et semble se souvenir d'environ 3 000 mots de données. Cependant, ce qu'elle retient, et comment cette mémoire est utilisée, est souvent très flou.Parfois, la mémoire est utile, vous pouvez (et devez) lui demander de réviser un travail antérieur : changer le troisième paragraphe pour qu'il soit plus professionnel ou utiliser un autre exemple au milieu et il vous fournira une version révisée. Cependant, il arrive qu'il oublie ce sur quoi vous étiez en train de travailler, et vous devez le lui rappeler. Vous pouvez, par exemple, lui dire de réviser le troisième paragraphe de la dissertation sur les catastrophes afin qu'il ne perde pas le fil.La mémoire peut aussi être un problème. ChatGPT peut rester "coincé" en répétant les mêmes exemples ou le même ton dans de nombreuses demandes. Pour le décoincer, vous devrez peut-être lui demander de donner un autre exemple, de changer de ton ou de modifier vos premières questions. Souvent, la meilleure solution consiste à rendre ChatGPT amnésique : commencez une nouvelle conversationet réessayez.Il est possible de demander à l'IA d'utiliser des styles d'écriture spécifiques. Vous obtiendrez des résultats différents selon qu'il s'agit d'un essai universitaire, d'un article persuasif, d'un billet de blog ou d'un mémo d'entreprise. Les résultats sont souvent surprenants. Ethan Mollick recommande donc d’envisager d'essayer plusieurs types d'écriture lorsque vous expérimentez les invites.Une autre façon d'obtenir une écriture intéressante avec ChatGPT est de demander à l'IA d'être quelqu'un d'autre. « Vous pouvez faire jouer des personnages à l'IA en l'invitant à se prendre pour un chef, un romancier ou Platon. Cela peut donner des résultats très intéressants. » Vous pouvez commencer par cette liste de centaines de suggestions de personnages.Ethan Mollick a utilisé une version modifiée de l'invite : « Je veux que vous jouiez le rôle d'un conteur. Vous allez inventer des histoires divertissantes, engageantes, imaginatives et captivantes pour le public. Il peut s'agir de contes de fées, d'histoires éducatives ou de tout autre type d'histoires susceptibles de capter l'attention et l'imagination des gens. Vous devez fournir beaucoup de détails et rendre l'histoire mémorable. »ChatGPT, comme tous les systèmes d'IA générative, est un outil. Les outils sont utilisés par les humains pour accomplir des tâches spécifiques. Le considérer de cette façon permet de libérer son potentiel, mais aussi d'éviter ses pièges.Ethan Mollick conseil par exemple, de ne pas demander à ChatGPT des faits que vous ne pouvez pas facilement vérifier. « Ne lui demandez pas de fournir des références. Ne lui demandez pas de faire des calculs ou des analyses. Il se contentera de faire semblant de faire ces choses pour vous et le résultat sera très probablement faux. » ChatGPT est loin d'être l'IA omnisciente à laquelle les films nous ont habitués. Mais en tant qu'outil permettant de multiplier la productivité et de d'aider à surmonter l'inertie associée à la fixation d'une page blanche, il est appréciable.Source : Blog post by Ethan Mollick Êtes-vous pour ou contre l'utilisation de ChatGPT dans les systèmes éducatifs ?Avez-vous essayé ChatGPT ? Quels conseils et astuces, pouvez-vous partager pour une bonne utilisation de ChatGPT ?