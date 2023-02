Il s'est vraiment transformé en une entreprise très populaire, avec un succès énorme sur l'App Store en termes de téléchargements records. Beaucoup de gens attendent beaucoup de ce moteur, car ils sont placés sur une liste d'attente avant d'avoir la chance de l'utiliser.Mais un sondage récemment publié sur la plateforme Twitter par Matt McGee met en lumière des informations très intéressantes. Le sondage demandait aux utilisateurs de l'application quelle part de marché du moteur de recherche de Google le nouveau Bing Search finirait par prendre. Et la plupart des réponses générées se sont avérées être inférieures à 5 %.Oui, vous avez bien entendu. C'est en fait assez intéressant quand on y pense. De plus, au moins 560 personnes ont répondu, ce qui signifie que peu de gens ont participé à l'enquête. Cependant, la répartition est très intéressante.60 % des répondants ont opté pour la part de marché de 0 à 5 %. D'autre part, 20 % ont affirmé que la réponse se situerait autour de 6 à 10 %. Enfin, 10 % ont dit qu'elle se situait entre 11 et 20 %, mais 10 % ont estimé qu'elle était supérieure à 20 %.Les résultats sont très intéressants, et ne correspondent pas à ce que beaucoup de critiques auraient probablement imaginé. Mais encore une fois, les réponses générées étaient plutôt faibles. Et prédire un changement du marché sur cette base n'est pas la meilleure façon d'aborder la situation.En même temps, n'oublions pas que Google est un énorme moteur de recherche et qu'en fin de compte, Bing n'a besoin que d'une fraction du pourcentage pour rapporter gros. Et au cas où vous ne le sauriez pas, le moteur de recherche Bing est déjà une affaire rentable pour le géant des logiciels Microsoft. Par conséquent, toute augmentation majeure va être énorme pour une entreprise comme Microsoft.Source : TwitterQu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que ce sondage est pertinent, vu le nombre de participants ?Pensez-vous que l'arrivée de Bing Chat sur le marché aura un impact significatif sur la part de marché totale de Google ?Quel est votre avis général sur le chatbot de Bing, notamment concernant ses récentes dérives ?