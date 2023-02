38 % des Américains se disent actuellement préoccupés par l'IA pour diverses raisons. Malgré cela, 46 % se disent ni enthousiastes ni inquiets. Leurs sentiments se situent plutôt quelque part entre les deux. Quant aux personnes qui sont simplement enthousiastes, elles représentent 15 % des personnes interrogées.Le fait d'en savoir plus sur l'IA pourrait rendre les gens plus enthousiastes, car c'est le genre de chose qui pourrait révéler son énorme potentiel à l'avenir. 21 % des personnes qui ont déclaré avoir une connaissance élevée de l'IA ont affirmé être enthousiastes à l'idée qu'elle apparaisse partout, tandis que seulement 12 % de celles qui ont déclaré avoir une connaissance faible ont fini par dire la même chose.Il y a toutefois un certain consensus sur deux points.Premièrement, une majorité d'Américains, 59 % pour être précis, ont reconnu que l'IA deviendra très probablement un élément central de leur mode de vie à un moment ou à un autre dans le futur.Deuxièmement, 73 % des personnes interrogées sont d'accord pour dire que tout développement dans le domaine de l'IA devra être surveillé. C'est utile, car cela permettra aux gens de s'assurer que l'IA n'est pas utilisée à des fins malveillantes, ce qui peut constituer un véritable problème si des mesures ne sont pas prises pour l'empêcher. L'IA est déjà utilisée à des fins malveillantes, et il faut faire quelque chose pour y mettre fin.Source : Pew ResearchQu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que les informations présentées ici sont pertinentes ?Comment interprétez-vous l'engouement récent du grand public pour les technologies d'IA ?