Principales conclusions

Par une marge de 35 points, les enseignants sont plus nombreux à dire que "ChatGPT aura probablement des utilisations éducatives légitimes que nous ne pouvons pas ignorer" (59%) que de dire "ChatGPT ne sera probablement utile qu'aux élèves pour tricher" (24%).

La plupart des élèves pensent que cela peut les aider à devenir de meilleurs élèves (68 %) et à apprendre plus vite (75 %). Les enseignants sont d'accord : 73 % d'entre eux affirment que ChatGPT peut aider leurs élèves à apprendre davantage.

Les trois quarts des enseignants affirment qu'il pourrait les aider à progresser en tant qu'enseignants (77 %). Deux tiers des enseignants préféreraient que l'on passe plus de temps à développer des solutions pour intégrer ChatGPT dans l'enseignement et l'apprentissage (65%).

79 % des élèves préfèrent qu'un enseignant travaille à l'utilisation de technologies telles que ChatGPT plutôt que d'en avoir peur.

Au lieu de chercher des moyens de le limiter, les élèves et leurs enseignants pensent que nous devrions trouver des moyens d'intégrer ChatGPT dans l'enseignement et de l'utiliser à son plein potentiel.Une majorité de 51 % des enseignants déclarent utiliser ChatGPT, avec une utilisation plus importante chez les Noirs (69 %) et les Latino-américains. Les enseignants noirs (69 %) et latinos (69 %) sont plus nombreux à l'utiliser. Parmi eux, 40 % l'utilisent chaque semaine et 10 % l'utilisent presque tous les jours.Trois enseignants sur dix l'ont utilisé pour planifier leurs cours (30 %), trouver des idées créatives pour les cours (30 %) et acquérir des connaissances de base pour les cours et les classes (27 %). Les enseignants du collège et du lycée sont plus susceptibles d'avoir utilisé ChatGPT pour planifier leurs cours (38 % et 35 %, respectivement), trouver des idées (38 % et 34 %) et acquérir des connaissances de base (31 % et 34 %) que les enseignants des écoles maternelles et élémentaires.Un tiers des élèves de 12 à 17 ans disent avoir utilisé ChatGPT à l'école (33 %), dont 47 % des 12-14 ans.Ceux qui ont l'expérience du programme d'IA en font l'éloge : 88 % des enseignants et 79 % des élèves qui ont utilisé ChatGPT disent qu'il a eu un impact positif. Les enseignants qui ne l'ont pas utilisé sont plus enclins à dire qu'il n'a eu aucun impact (44 %) qu'un impact négatif (10 %).Les enseignants sont presque quatre fois plus nombreux à avoir autorisé leurs élèves à utiliser ChatGPT (38 %) qu'à les avoir surpris en train de l'utiliser sans leur permission (10 %). Seuls 15 % des élèves admettent avoir utilisé le programme sans l'autorisation de leur professeur.Deux tiers des élèves (65 %) et trois quarts des enseignants (76 %) sont d'accord pour dire que l'intégration de ChatGPT dans les écoles sera importante à l'avenir.Une nette majorité d'élèves (63 %) et d'enseignants (72 %) sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle "".Source : Impact Research