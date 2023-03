Depuis son lancement en novembre, la popularité de ChatGPT a grimpé en flèche, le trafic sur le site ayant dépassé le milliard de visites, contre 616 millions en janvier, selon les estimations de Similarweb. OpenAI a lancé un niveau d'abonnement à ChatGPT dans lequel les utilisateurs peuvent payer 20 dollars par mois pour bénéficier de services plus fiables.La société soutenue par Microsoft travaille avec des entreprises clientes pour former ses modèles dans des domaines particuliers et a effectivement réduit les hallucinations, incidents au cours desquels un système d'IA donne en toute confiance une réponse qui est factuellement incorrecte, selon M. Altman.Le cabinet de conseil en gestion Bain & Company a conclu un partenariat de services mondial avec OpenAI, ce qui permet à Bain d'intégrer l'IA dans les activités de ses clients.Les entreprises qui travaillent avec OpenAI peuvent utiliser leurs données et faire une copie du modèle afin d'atténuer les problèmes de sécurité des données. Coca-Cola, par exemple, travaille avec OpenAI et Bain pour utiliser les plateformes ChatGPT et DALL-E d'OpenAI afin de créer des textes publicitaires, des images et des messages personnalisés.M. Altman, entrepreneur et investisseur chevronné, a déclaré que la société devrait être appréciée par les investisseurs en tant qu'entreprise permettant d'atteindre l'objectif de l'intelligence artificielle générale.Les utilisateurs individuels devraient également avoir plus de contrôle sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle, a ajouté M. Altman. Le mois dernier, la société a déclaré qu'elle mettait au point une version améliorée de son chatbot que les utilisateurs peuvent personnaliser afin de répondre aux préoccupations concernant les préjugés de l'intelligence artificielle.".M. Altman reconnaît que le système d'intelligence artificielle ne peut pas être précis à 100 %, mais il s'attend à ce que des applications telles que des médecins et des avocats utilisant l'intelligence artificielle apparaissent bientôt sur les téléphones des utilisateurs.Source : Sam Altman, PDG d'OpenAIQuel est votre avis sur la situation ?L'intégration de l'IA dans certaines professions pourrait-elle causer du tort aux clients ?