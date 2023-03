Le Bureau du droit d'auteur (le «*Bureau*») est l'agence fédérale chargée d'administrer le système d'enregistrement du droit d'auteur, ainsi que de conseiller le Congrès, d'autres agences et le pouvoir judiciaire fédéral sur le droit d'auteur et les questions connexes.



Parce que le Bureau a supervisé l'enregistrement du droit d'auteur depuis ses origines en 1870, il a développé une expérience et une expertise substantielles concernant « la distinction entre les œuvres protégeables et non protégeables par le droit d'auteur ». Le Bureau est habilité par la Loi sur le droit d'auteur à établir la demande utilisée par les demandeurs qui demandent l'enregistrement de leurs œuvres protégées par le droit d'auteur.



Bien que la loi identifie certaines exigences minimales, le registre peut déterminer que des informations supplémentaires sont nécessaires pour que le Bureau puisse évaluer « l'existence, la propriété ou la durée du droit d'auteur ».



Étant donné que le Bureau reçoit environ un demi-million de demandes d'enregistrement chaque année, il constate de nouvelles tendances dans les activités d'enregistrement qui peuvent nécessiter la modification ou l'élargissement des informations à divulguer sur une demande.



L'un de ces développements récents est l'utilisation de technologies sophistiquées d'intelligence artificielle ("IA") capables de produire du matériel expressif. Ces technologies « s'entraînent » sur de grandes quantités d'œuvres préexistantes d'auteurs humains et utilisent les inférences de cette formation pour générer de nouveaux contenus. Certains systèmes fonctionnent en réponse à une instruction textuelle de l'utilisateur, appelée « invite ».



La sortie résultante peut être textuelle, visuelle ou audio, et est déterminée par l'IA en fonction de sa conception et du matériel sur lequel elle a été formée. Ces technologies, souvent décrites comme « IA générative », soulèvent la question de savoir si le matériel qu'elles produisent est protégé par le droit d'auteur, si les œuvres composées à la fois de matériel d'auteur humain et de matériel généré par l'IA peuvent être enregistrées, et quelles informations doivent être fournies au Bureau par les demandeurs cherchant à les enregistrer.



Ce ne sont plus des questions hypothétiques, car le Bureau reçoit et examine déjà les demandes d'enregistrement qui revendiquent le droit d'auteur sur le matériel généré par l'IA. Par exemple, en 2018, le Bureau a reçu une demande pour une œuvre visuelle que le demandeur a décrite comme « créée de manière autonome par un algorithme informatique exécuté sur une machine ».



La demande a été rejetée parce que, sur la base des représentations du demandeur dans la demande, l'examinateur a conclu que l'œuvre ne contenait aucune paternité humaine. Après une série d'appels administratifs, la commission de révision du Bureau a rendu une décision finale affirmant que l'œuvre ne pouvait pas être enregistrée car elle avait été réalisée « sans aucune contribution créative d'un acteur humain ».



Plus récemment, le Bureau a examiné un enregistrement pour une œuvre contenant des éléments d'auteur humain combinés à des images générées par l'IA. En février 2023, l'Office a conclu qu'un roman graphique composé d'un texte d'origine humaine combiné à des images générées par le service d'intelligence artificielle Midjourney constituait une œuvre protégeable par le droit d'auteur, mais que les images individuelles elles-mêmes ne pouvaient pas être protégées par le droit d'auteur.



Le Bureau a reçu d'autres demandes qui ont désigné la technologie de l'IA comme l'auteur ou le co-auteur de l'œuvre ou qui ont inclus des déclarations dans les sections «*Auteur créé*» ou «*Note au Bureau du droit d'auteur*» de la demande indiquant que l'œuvre a été produite par ou avec l'aide de l'IA. D'autres déposants n'ont pas divulgué l'inclusion de matériel généré par l'IA, mais ont mentionné les noms des technologies d'IA dans le titre de l'œuvre ou la section « Remerciements » du dépôt.



Sur la base de ces développements, le Bureau conclut que des orientations publiques sont nécessaires sur l'enregistrement des œuvres contenant du contenu généré par l'IA. Cet énoncé de politique décrit comment le Bureau applique l'exigence de paternité humaine de la loi sur le droit d'auteur aux demandes d'enregistrement de telles œuvres et fournit des conseils aux demandeurs.



Le Bureau reconnaît que les œuvres générées par l'IA impliquent d'autres problèmes de droit d'auteur non abordés dans cette déclaration. Il a lancé une initiative à l'échelle de l'agence pour approfondir un large éventail de ces questions. Entre autres choses, le Bureau a l'intention de publier un avis d'enquête plus tard cette année pour solliciter les commentaires du public sur d'autres sujets juridiques et politiques, y compris la manière dont la loi devrait s'appliquer à l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans la formation à l'IA et le traitement des résultats qui en résulte.



Les images de cette bande dessinée ont été générées par IA

Les directives

Tout contenu généré par l'IA doit être mentionné

Vous avez toujours besoin d'une entrée/contrôle humain au-delà des invites.

Vous devez divulguer l'utilisation de l'IA ou votre inscription peut être affectée.

Il n'y a aucune mention d'infraction, sauf que vous auriez des ennuis si vous ne divulguez pas l'IA et que quelqu'un intente une action contre vous.



C'est donc le hic 22*: en divulguant l'IA, vous vous exposez à une violation, mais en ne divulguant pas l'IA, c'est plus sûr mais c'est en violation de l'USCO*[ndlr. U.S. Copyright Office] !

Une consultation publique

Les directives interviennent après que le Bureau du droit d'auteur a décidé qu'un auteur ne pouvait pas protéger les images d'IA individuelles utilisées pour illustrer une bande dessinée , car chaque image a été générée par Midjourney, et non par un artiste humain. En prenant sa décision, le Bureau du droit d'auteur s'est engagé à respecter la définition légale de longue date selon laquelle les auteurs d'œuvres créatives doivent être humains pour enregistrer des œuvres. Pour cette raison, les responsables ont confirmé que les technologies d'IA ne peuvent jamais être considérées comme des auteurs.Ce n'était pas le seul cas à avoir influencé les nouvelles directives, mais c'était le plus récent. La lutte avec les questions complexes sur la paternité de la bande dessinée a incité le Bureau du droit d'auteur à lancer une initiative à l'échelle de l'agence pour continuer à explorer un plus large éventail de problèmes de droit d'auteur survenant à mesure que les modèles d'IA utilisés pour générer du texte, de l'art, de l'audio et de la vidéo continuent d'évoluer.Avant de publier les directives, le guide à rappeler le contexte.Les directives offrent des détails sur ce qui n'est pas éligible au droit d'auteur lorsqu'il s'agit d'œuvres d'IA générées uniquement par des invites (sans aucune modification) que le Bureau du droit d'auteur assimile à donner des « instructions à un artiste mandaté ». Ces œuvres n'ont pas la paternité humaine et, par conséquent, ne seront pas enregistrées.Lorsque « la technologie de l'IA reçoit uniquement une invite d'un humain et produit des œuvres écrites, visuelles ou musicales complexes en réponse, les "éléments traditionnels de la paternité" sont déterminés et exécutés par la technologie, et non par l'utilisateur humain », explique le guide. « Sur la base de la compréhension du Bureau des technologies d'IA génératives actuellement disponibles, les utilisateurs n'exercent pas de contrôle créatif ultime sur la façon dont ces systèmes interprètent les invites et génèrent du matériel ».Cependant, comme dans le cas de Midjourney, un auteur qui organise l'IA générative dans une séquence spécifique (comme la conception de la mise en page d'une bande dessinée) peut potentiellement protéger cette séquence d'images, si l'arrangement est « suffisamment créatif ». Une logique similaire s'applique si un auteur ou un artiste a modifié du matériel généré par l'IA et que « les modifications respectent la norme de protection du droit d'auteur ». Des exemples pourraient être la modification d'une image AI dans Adobe Photoshop ou la modification de l'audio généré par l'IA à l'aide de pédales d'effets guitare, indique le guide.Toutefois, il est clair que le Bureau du droit d'auteur n'en est qu'aux premières étapes de la gestion de ces affaires complexes, et les conseils restent quelque peu vagues. En fin de compte, les responsables qui se demandent si les œuvres assistées par l'IA ont été conçues par des humains ou par des machines prendront des décisions au cas par cas, selon les directives.« La réponse dépendra des circonstances, en particulier du fonctionnement de l'outil d'IA et de la manière dont il a été utilisé pour créer le travail final », indique le guide.L'aspect le plus important des directives est peut-être le « devoir d'un auteur de divulguer l'inclusion de contenu généré par l'IA dans une œuvre soumise à l'enregistrement ».Lors de l'enregistrement d'œuvres, les auteurs doivent distinguer quel contenu est d'origine humaine et quel contenu est généré par l'IA. Si les candidats ne savent pas comment faire référence au contenu généré par l'IA, le Bureau du droit d'auteur recommande de fournir une déclaration générale indiquant que l'œuvre contient du contenu généré par l'IA. Cela incitera le bureau à faire un suivi pour aider chaque auteur à remplir les blancs dans une demande.Pour les artistes qui ont des demandes en attente ou qui ont déjà enregistré des œuvres contenant du contenu généré par l'IA, le Bureau du droit d'auteur suggère de corriger le dossier public en soumettant un enregistrement supplémentaire. Toute incapacité à refléter avec précision le rôle de l'IA dans les œuvres protégées par le droit d'auteur pourrait entraîner la « perte des avantages de l'enregistrement », a averti le bureau. Cela pourrait laisser les œuvres vulnérables à la copie, avec peu ou pas de recours légaux pour les réclamations pour violation du droit d'auteur.Le défaut de divulguer le contenu généré par l'IA est le seul type d'infraction abordé dans le guide. Des critiques comme Alex J. Champandard, cofondateur de Creative.ai, un groupe de hackers et d'artistes intéressés par l'IA générative, ont tweeté pour dire que les directives actuelles placent les auteurs dans une situation précaire.Quoiqu'il en soit, le Bureau du droit d'auteur sait qu'il a encore beaucoup de travail à faire pour clarifier pleinement quand le contenu assisté par l'IA peut être enregistré. À cette fin, il a prévu une série de séances d'écoute en avril et en mai pour recueillir les commentaires du public. Le bureau a également lancé une page Web dédiée à la publication de mises à jour sur les actualités et les événements liés à l'IA, il est donc plus facile de suivre les conseils à mesure que les règles sont mises à jour.Le 19 avril, les sessions d'écoute démarrent avec un événement dédié aux œuvres littéraires générées par l'IA. Suivent une session sur les arts visuels le 2 mai, les œuvres audiovisuelles le 17 mai et la musique et les enregistrements sonores le 31 mai.Les artistes, les acteurs de l'industrie créative, les développeurs d'IA, les chercheurs en IA et les avocats sont tous encouragés à s'inscrire pour assister à ces sessions. Mais comme la participation sera nécessairement limitée, le Bureau du droit d'auteur a également indiqué dans les directives publiées qu'il y aura des opportunités supplémentaires pour les parties prenantes d'intervenir au-delà de la participation à ces sessions.« Le Bureau a l'intention de publier un avis d'enquête plus tard cette année pour solliciter les commentaires du public sur d'autres sujets juridiques et politiques, y compris la manière dont la loi devrait s'appliquer à l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans la formation à l'IA et le traitement des résultats qui en résulte », indique le guide.Source : Bureau du droit d'auteur Que pensez-vous de cette initiative ?Devrait-on, selon vous, protéger une œuvre générée entièrement ou partiellement par une IA ? Dans quelle mesure ?Que dit la loi à ce propos dans votre pays ?