Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les consommateurs peuvent s'inscrire sur une liste d'attente pour avoir accès à Bard en anglais, un programme qui n'était jusqu'à présent réservé qu'aux testeurs approuvés. Google décrit Bard comme une expérience permettant de collaborer avec l'IA générative, une technologie qui s'appuie sur des données antérieures pour créer un contenu plutôt que de l'identifier.La sortie l'année dernière de ChatGPT, un chatbot de la startup OpenAI soutenue par Microsoft, a provoqué un sprint dans le secteur technologique pour mettre l'IA entre les mains d'un plus grand nombre d'utilisateurs. L'espoir est de remodeler la façon dont les gens travaillent et de gagner des marchés par la même occasion.La semaine dernière, Google et Microsoft ont fait une multitude d'annonces sur l'IA, à deux jours d'intervalle. Les entreprises intègrent une technologie de rédaction dans leurs traitements de texte et autres logiciels de collaboration, et commercialisent des outils permettant aux développeurs web de créer leurs propres applications basées sur l'IA.Interrogé sur la question de savoir si la dynamique concurrentielle était à l'origine du déploiement de Bard, Jack Krawczyk, directeur principal des produits, a déclaré que Google se concentrait sur les utilisateurs. Les testeurs internes et externes se sont tournés vers Bard pour « stimuler leur productivité, accélérer leurs idées, et vraiment alimenter leur curiosité », a-t-il dit.Lors d'une démonstration du site, bard.google.com, Krawczyk a montré comment le programme produit des blocs de texte en un instant, ce qui est différent de la manière dont ChatGPT tape les réponses mot par mot. Bard comprend également une fonction permettant d'afficher trois versions ou "brouillons" différents d'une réponse donnée, parmi lesquels les utilisateurs peuvent basculer, et il affiche un bouton indiquant "Google it", au cas où un utilisateur souhaiterait obtenir des résultats sur le web pour une requête.Contrairement à ChatGPT, Bard ne sait pas générer de code informatique, a indiqué Google sur son site web. Google a également indiqué qu'il avait limité la mémoire de Bard concernant les échanges passés lors d'une discussion et qu'il n'utilisait pas pour l'instant Bard à des fins publicitaires, ce qui est au cœur du modèle d'entreprise de Google.La précision reste un problème. « Bard ne répondra pas toujours correctement », a averti une fenêtre contextuelle de Google pendant la démonstration. Le mois dernier, une vidéo promotionnelle a montré que le programme répondait de manière incorrecte à une question, ce qui a contribué à réduire de 100 milliards de dollars la valeur boursière d'Alphabet.Google a souligné quelques erreurs lors de la démonstration, par exemple en disant que Bard avait affirmé à tort que les fougères avaient besoin d'une lumière vive et indirecte en réponse à une question. Bard a également produit neuf paragraphes de texte alors qu'on lui en demandait quatre dans une autre question. Après cette réponse, Krawczyk a cliqué sur un bouton "pouce vers le bas" pour donner son avis. « Nous connaissons les limites de la technologie, c'est pourquoi nous voulons être très attentifs au rythme auquel nous déployons ce système », a-t-il déclaré.Source : GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?