BYOM, BYOP, BYOT

Pour commencer

Docker

Node.js 16+

Yarn

Python 3.10+

Poetry 1.3.2+

Code : Sélectionner tout yarn install:all

Code : Sélectionner tout yarn db:start

yarn db:stop

.env

.env.example

Code : Sélectionner tout cp .env.example .env

OPENAI_API_KEY - votre clé OpenAI

- votre clé OpenAI SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY - clé de rôle du service Supabase que vous avez obtenu à l'étape précédente en tant que service_role key : eyJh......

- clé de rôle du service Supabase que vous avez obtenu à l'étape précédente en tant que NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY - Clé anonyme Supabase que vous avez obtenue à l'étape précédente en tant que anon key : eyJh......

Code : Sélectionner tout yarn dev

admin@admin.com

admin@admin.com

Etat actuel

Comment allons-nous gagner de l'argent ?

Nous pensons que l'EDI du futur, alimenté par l'IA, devrait être ouvert à tous et permettre à quiconque d'apporter ses modèles, de personnaliser les messages-guides et de développer des outils personnalisés pour les agents. Mais nous prévoyons également d'offrir une version en nuage avec certaines fonctionnalités moyennant un abonnement.Vous aurez besoin de1. Installer les dépendances2. Démarrer la base de données locale SupabaseLa Supabase locale tourne en arrière-plan - pour l'arrêter, il faut lancer3. Ajouter des vars envCréer un fichieren copiant le fichieret remplissez les variables suivantes :4. Démarrer l'applicationOuvrez ensuite la page sur http://localhost:3000 et connectez-vous avec les identifiants de test :e2b est un travail en cours. La coopération entre les développeurs et les agents d'intelligence artificielle crée des paradigmes complètement nouveaux. Nous explorons comment l'UX, l'UI et la coopération avec les agents devraient être idéales. L'application subira certainement de nombreux changements à court et moyen terme.Vous pourrez toujours héberger e2b gratuitement. Nous proposerons également une version "cloud". L'idée actuelle est d'offrir la version cloud de base gratuitement tout en proposant certaines fonctionnalités pour les particuliers derrière un abonnement. Nous en dirons plus sur la tarification pour les sociétés et les entreprises à l'avenir.Source : GitHub Qu'en pensez-vous ?Selon vous, cet EDI permettra-t-il d'améliorer l'expérience des développeurs ?Que pensez-vous des outils d'IA censés aider les développeurs dans leurs tâches quotidiennes ? Sont-ils capables de répondre aux besoins réels ?