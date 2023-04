OpenAI, soutenu par Microsoft Corp, a mis ChatGPT hors ligne en Italie après que l'agence Garante l'ait temporairement restreint et ait entamé une enquête sur une violation présumée des règles de protection de la vie privée.En mars dernier, l'agence a accusé OpenAI de ne pas avoir vérifié l'âge des utilisateurs de ChatGPT et "".Le jeudi 6 avril, elle a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de freiner le développement de l'IA, mais a rappelé l'importance de respecter les règles visant à protéger les données personnelles des citoyens italiens et européens.Lors d'une vidéoconférence qui s'est tenue le mercredi 5 avril en fin de journée et à laquelle participait le PDG Sam Altman, OpenAI s'est engagée à être plus transparente sur la manière dont elle traite les données des utilisateurs et vérifie l'âge de ces derniers, a indiqué Garante.La société a déclaré qu'elle enverrait à Garante un document concernant les mesures prises pour répondre à ses demandes.L'autorité chargée des données a déclaré qu'elle évaluerait les propositions faites par OpenAI. Une source au fait du dossier a déclaré qu'il faudrait probablement plusieurs jours pour évaluer le contenu de la lettre.Jeudi 6 avril, l'entreprise a publié un billet de blog intitulé " Notre approche de la sécurité de l'IA ", dans lequel elle indique qu'elle travaille à l'élaboration de "".L'entreprise a déclaré qu'elle supprimait les informations personnelles de ses ensembles de données dans la mesure du possible, qu'elle affinait ses modèles pour rejeter les invites des utilisateurs demandant de telles informations, et qu'elle répondrait aux demandes individuelles de suppression de leurs données de ses systèmes.L'interdiction en Italie a suscité l'intérêt d'autres autorités de régulation de la vie privée en Europe, qui étudient la nécessité de prendre des mesures plus sévères à l'égard des chatbots et de coordonner ces actions.En février, l'agence Garante a interdit à la société Replika, spécialisée dans les chatbots, d'utiliser les données personnelles des utilisateurs italiens, en invoquant les risques pour les mineurs et les personnes émotionnellement fragiles.Source : Sam Altman, PDG d'OpenAIQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les engagements pris par OpenAI seront suffisants pour lever la suspension de ChatGPT en Italie ?Selon vous, les régulateurs européens devraient-ils prendre des mesures plus strictes à l'encontre d'OpenAI ?