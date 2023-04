Les experts de Similarweb montrent que le modèle de croissance observé ici dans le chat sur l'IA est vraiment enviable. Certains des principaux résultats de la recherche montrent que le puissant outil d'IA attire environ 1,6 milliard d'utilisateurs dans le monde entier qui ont visité le site Web en mars. Il s'agit d'une croissance de près d'un milliard par rapport au mois de février.En outre, de nombreux utilisateurs l'utilisent désormais comme moteur de recherche, ce qui le place loin devant Bing de Microsoft, qui a enregistré 957 millions de visites, tandis que DuckDuckGo n'en a eu que 857 millions. Mais cela ne veut pas dire qu'il est à la hauteur des autres leaders du secteur, notamment Baidu et Google, qui mènent clairement la danse.Entre-temps, le célèbre chatbot Bard de Google est entré dans une nouvelle phase précoce de la version bêta et, depuis, nous l'avons vu capter l'attention de près de 31 millions d'utilisateurs qui visitent le site web de Google.Mais si l'on considère la situation à l'échelle mondiale, on constate que la croissance de ChatGPT est massive dans le monde de la recherche. En Amérique, ChatGPT est à la traîne derrière Bing, DuckDuckGo et Google.Nous sommes d'accord sur le fait que ChatGPT n'est pas vraiment un moteur de recherche. Mais il est souvent considéré comme tel, ou plutôt comme une activité post-recherche sur l'internet. Microsoft l'adopte en ajoutant la technologie ChatGPT à Bing et à Google.Pour simplifier les choses, l'étude montre que ChatGPT est le principal leader en termes de services de chat IA dominants. Pour l'instant, Bard est en version bêta et n'a fait sentir sa présence que récemment.De toute évidence, la manière dont l'intensité de l'intérêt pour ChatGPT varie à travers le monde mérite d'être mentionnée. Si l'on peut penser que la majeure partie du trafic provient des États-Unis, l'Inde n'est pas très loin en termes de concurrence féroce avec son nombre croissant d'utilisateurs de l'outil.Source : SimilarWeb Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette notoriété de ChatGPT se maintiendra tout au long de l'année ?Trouvez-vous cette étude pertinente, voir utile ?