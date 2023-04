La Cour suprême des États-Unis a refusé d'entendre le recours de Stephen Thaler contre le refus de délivrer des brevets pour des inventions créées par son système d'intelligence artificielle

M. Thaler a fondé Imagination Engines Inc, une société spécialisée dans la technologie des réseaux neuronaux artificiels avancés, basée à Saint Charles, dans le Missouri. Selon Thaler, son système DABUS, abréviation de Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience, a créé tout seul des prototypes uniques d'un porte-boisson et d'une balise lumineuse d'urgence.L'Office américain des brevets et des marques (U.S. Patent and Trademark Office) et un juge fédéral de Virginie ont rejeté ses demandes de brevet pour ces inventions au motif que DABUS n'est pas une personne. La Cour d'appel fédérale des États-Unis, spécialisée dans les brevets, a confirmé ces décisions l'année dernière et a déclaré que le droit américain des brevets exigeait sans ambiguïté que les inventeurs soient des êtres humains.M. Thaler a déclaré à la Cour suprême que l'IA était utilisée pour innover dans des domaines allant de la médecine à l'énergie, et que le rejet des brevets générés par l'IA "".Parmi les soutiens de M. Thaler devant la Cour suprême figurent Lawrence Lessig, professeur de droit à Harvard, et d'autres universitaires qui ont déclaré dans un mémoire que la décision de la Cour fédérale "".M. Thaler a également déposé des demandes de brevets DABUS dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Australie et en Arabie saoudite, mais sans grand succès. La Cour suprême du Royaume-Uni a entendu l'appel de M. Thaler concernant sa défaite en mars.M. Thaler a également contesté la décision de l'Office américain des droits d'auteur de refuser la protection des droits d'auteur pour les œuvres d'art créées par son IA.Source : La Cour Suprême des États-UnisQuel est votre avis sur la situation ?Etes-vous d'accord que l'IA ne peut être considérée comme inventeur légal, et que les brevets ne peuvent être délivrés qu'à des inventeurs humains ?