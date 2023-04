Cette décision intervient alors que la façon dont ChatGPT et d'autres chatbots qu'elle a inspirés gèrent les données de centaines de millions d'utilisateurs, généralement utilisées pour améliorer ou « former » l'intelligence artificielle, est de plus en plus critiquée.Le mois dernier, l'Italie a interdit ChatGPT en raison d'éventuelles violations de la vie privée, déclarant qu'OpenAI pouvait reprendre le service s'il répondait à des exigences telles que la fourniture aux consommateurs d'outils leur permettant de s'opposer au traitement de leurs données. La France et l'Espagne ont également commencé à enquêter sur le service.Mira Murati, directeur technique d'OpenAI, a déclaré que l'entreprise respectait la législation européenne en matière de protection de la vie privée et qu'elle s'efforçait de rassurer les autorités de régulation.Les nouvelles fonctionnalités ne découlent pas de l'interdiction de ChatGPT en Italie, a-t-elle déclaré, mais d'un effort de plusieurs mois visant à mettre les utilisateurs « aux commandes » en ce qui concerne la collecte de données. « Nous irons de plus en plus dans le sens de la priorité accordée à la vie privée des utilisateurs », a déclaré Murati, l'objectif étant que « les yeux soient complètement éteints et que les modèles soient super alignés : ils font les choses que vous voulez faire ».Les informations fournies par les utilisateurs ont aidé OpenAI à rendre son logiciel plus fiable et à réduire les préjugés politiques, entre autres, a-t-elle déclaré, tout en ajoutant que l'entreprise avait encore des défis à relever. La version publiée mardi permet aux utilisateurs de désactiver l'option "Chat History & Training" dans leurs paramètres et d'exporter leurs données.Nicholas Turley, le responsable produit d'OpenAI, qui a comparé cette fonction au mode "incognito" d'un navigateur internet, a déclaré que l'entreprise conserverait les conversations pendant 30 jours afin de vérifier s'il y a des abus avant de les supprimer définitivement. En outre, l'abonnement commercial de l'entreprise disponible dans les mois à venir n'utilisera pas par défaut les conversations pour l'entraînement des modèles d'IA. Microsoft Corp, qui a investi dans OpenAI, propose déjà ChatGPT aux entreprises. Murati a déclaré que ce service intéresserait les clients existants du fournisseur de services en cloud.Source : OpenAIQue Pensez-vous de ces nouvelles fonctionalités sur ChatGPT ?Pensez-vous que ces nouveaux Chatbots sont des outils utiles ou plutôt des gadgets inutiles voir nuisibles ?