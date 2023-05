Google Bard contre ChatGPT et les dangers en lien avec la qualité de l’information

L’intelligence artificielle générale serait plus proche qu’on ne le pense et avec elle des risques d’élimination des humains par les robots

Google a dévoilé Bard, sa réponse à ChatGPT, au début du mois de février suite à une alerte rouge lancée en son sein contre le chatbot de l’entreprise OpenAI . « Il pourrait être impossible de mettre un terme à cette concurrence féroce, qui aboutirait à un monde contenant tellement d'images et de textes truqués que plus personne ne serait en mesure de dire ce qui est vrai », déclare Hinton dans le cadre d’un récent entretien. Et c’est ce que confirment de récents développements en lien avec ChatGPT et Google Bard.Google a annoncé l’intégration de l’IA conversationnelle à son moteur de recherches il y a peu. La décision n’est pas inattendue. En effet, elle fait suite au lancement par Microsoft d’une version de son propre moteur de recherches Bing qui s’appuie sur ChatGPT.Ce qu’on sait de ces intelligences artificielles d’OpenAI et de Google est qu’il s’agit de chatbots capable de comprendre le langage naturel et de répondre en langage naturel. Elles peuvent donner de façon directe des solutions à des problèmes complexes. C’est la raison pour laquelle certaines institutions universitaires en interdisent l’usage à leurs étudiants. Le professeur Arvind Narayanan de l’université de Princeton tire néanmoins la sonnette d’alarme sur la pertinence de s’appuyer sur des moteurs de recherche intégrant ces chatbots en déclarant que c’est de la « poudre de perlimpinpin. »« Sayash Kapoor et moi-même l'appelons un générateur de conneries, comme d'autres l'ont aussi fait. Nous n'entendons pas cela dans un sens normatif mais dans un sens relativement précis. Nous voulons dire qu'il est entraîné à produire des textes plausibles. Il est très bon pour être persuasif, mais il n'est pas entraîné à produire des déclarations vraies. Il produit souvent des affirmations vraies comme effet secondaire de sa plausibilité et de sa persuasion, mais ce n'est pas son objectif.Cela correspond en fait à ce que le philosophe Harry Frankfurt a appelé connerie, c'est-à-dire un discours destiné à persuader sans se soucier de la vérité. Un conteur humain ne se soucie pas de savoir si ce qu'il dit est vrai ou non ; il a certaines fins en tête. Tant qu'il persuade, ces objectifs sont atteints. En fait, c'est ce que fait ChatGPT. Il essaie d'être persuasif et il n'a aucun moyen de savoir avec certitude si les déclarations qu'il fait sont vraies ou non », déclare-t-il à propos de ChatGPT.D’ailleurs, une mouture de Microsoft Bing a affiché 2,5 milliards de personnes en réponse à la question de savoir quelle est la population de la planète Mars. La situation soulève la question de savoir si la montée en puissance de l’intelligence artificielle ne va pas plutôt amener les humains à travailler plus dur pour lutter contre la désinformation.Un GIF partagé par Google montre Bard répondant à la question : « De quelles nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb puis-je parler à mon enfant de 9 ans ? » Bard propose une liste à puces de trois éléments, parmi lesquels un élément indiquant que le télescope « a pris les toutes premières images d'une planète en dehors de notre propre système solaire. »Cependant, un certain nombre d'astronomes sur Twitter ont souligné que c'était incorrect et que la première image d'une exoplanète avait été prise en 2004 - comme indiqué sur le site Web de la NASA (voir en source) : « Ce n'est pas pour faire mon connard (en fait, si finalement) et je suis sûr que Bard sera impressionnant, mais pour mémoire : JWST n'a pas pris 'la toute première image d'une planète en dehors de notre système solaire' », a tweeté l'astrophysicien Grant Tremblay.C’est cette imprécision qui a poussé les développeurs et les experts de la filière à avertir que cette technologie ne devrait pas être utilisée pour prendre des décisions importantes pour le moment.« L'idée que l'IA puisse devenir plus intelligente que les gens, quelques personnes y ont cru. Mais la plupart des gens pensaient que c'était une erreur. Et je pensais personnellement que c'était loin d'être le cas. Je me disais qu'il fallait attendre dans les 30 à 50 ans, voire plus. Évidemment, je ne le pense plus », ajoute-t-il. Ce dernier vient donc rejoindre des acteurs de la filière technologique comme Elon Musk qui sont d’avis que l’intelligence artificielle va surpasser les capacités cognitives des Hommes.« Ça fait dix ans que je lance cette alerte. Nous devrions nous inquiéter de la direction que prend l'intelligence artificielle. Les personnes que je vois se tromper le plus sur ce sujet sont celles qui sont très intelligentes, ce, parce qu'elles ne peuvent pas imaginer qu'un ordinateur puisse être beaucoup plus intelligent qu'elles. C'est la faille de leur raisonnement. Elles sont juste beaucoup plus bêtes qu'elles ne le pensent », rapporte un correspondant du Financial Times.De 2017 (où Elon Musk affirmait que l’intelligence artificielle est un risque fondamental pour l’humanité) à 2020 en passant par 2019 (où il a déclaré que l’IA est bien plus dangereuse que l’arme nucléaire), la position du milliardaire de la Tech. sur la question reste donc constante. Les craintes d’Elon Musk portent notamment sur ceci que les avancées dans la filière pourraient déboucher sur une intelligence artificielle dite générale (AGI). Ce serait alors la porte ouverte sur l’accomplissement de l’apocalypse. Des équipes de recherche comme celle d’OpenAI sont lancées sur ce couloir. Si l’on se réfère à des retours de scientifiques œuvrant dans le domaine, l’AGI pourrait nous tomber dessus dans 5 à 10 ans Les machines seraient alors dotées de « bon sens. » Au stade d’intelligence artificielle générale, elles seraient capables de réflexion causale, c’est-à-dire de cette capacité à raisonner sur « le pourquoi les choses se produisent. » C’est ce palier que les équipes de recherche dans le domaine visent. C’est d’ailleurs pour cela que sa société Neuralink travaille sur des interfaces cerveau – machine à insérer dans le crâne pour préparer l’humanité à un « funeste » futur où les robots domineront sur elle Source : NYTQuelle pertinence trouvez-vous à ces différents propos en lien avec l’intelligence artificielle ? Sont-ils plus sensationnalistes qu’autre chose ?Voyez-vous la recherche en la matière aboutisse à l’intelligence artificielle générale ?