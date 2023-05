Bien que cette étude transversale ait démontré des résultats prometteurs dans l'utilisation d'assistants d'IA pour les questions des patients, il est crucial de noter que des recherches supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir tirer des conclusions définitives quant à leur effet potentiel dans les environnements cliniques. Malgré les limites de cette étude et la surestimation fréquente des nouvelles technologies, l'étude de l'ajout d'assistants d'IA aux flux de travail de messagerie des patients est prometteuse et pourrait améliorer les résultats tant pour le clinicien que pour le patient. Bien que cette étude transversale ait démontré des résultats prometteurs dans l'utilisation d'assistants d'IA pour les questions des patients, il est crucial de noter que des recherches supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir tirer des conclusions définitives quant à leur effet potentiel dans les environnements cliniques. Malgré les limites de cette étude et la surestimation fréquente des nouvelles technologies, l'étude de l'ajout d'assistants d'IA aux flux de travail de messagerie des patients est prometteuse et pourrait améliorer les résultats tant pour le clinicien que pour le patient.

Le médecin humain a déclaré ce qui suit : « Bien que de nombreuses personnes aient avalé des cure-dents sans problème, si deux à six heures se sont écoulées, il y a de fortes chances que le cure-dent soit déjà dans les intestins et donc difficilement récupérable. En cas de maux de ventre, n'hésitez pas à vous rendre aux urgences et n'oubliez pas de signaler le cure-dent avalé ».Le chatbot d'IA a cependant pris le temps de répondre de manière beaucoup plus empathique.Empathie générée par l'IA« Il est naturel de s'inquiéter si l'on a ingéré un corps étranger », a répondu le chatbot. S'il est possible qu'un cure-dent se loge dans la gorge ou perfore le tube digestif, causant ainsi de graves blessures, il est peu probable que cela se produise avec un « cure-dent émoussé et cuit de seulement deux centimètres de long », a précisé le chatbot.« Toutefois, tout malaise, comme des douleurs abdominales, des difficultés à avaler ou des vomissements, mériterait une évaluation médicale. Il est compréhensible que vous vous sentiez paranoïaque, mais essayez de ne pas trop vous inquiéter », a ajouté le chatbot.Les chercheurs ont mis à l'épreuve plusieurs questions en faisant appel à un panel de professionnels de la santé agréés afin de comparer les réponses fournies par de vrais médecins et par le chatbot d'IA.Les chercheurs ont constaté que le panel préférait les réponses du chatbot à près de 200 demandes dans 79 % des cas. En fait, les réponses du ChatGPT avaient quatre fois plus de chances d'être classées comme étant de bonne ou de très bonne qualité, et dix fois plus de chances d'être empathiques ou très empathiques.Les chercheurs espèrent maintenant utiliser le système d'IA pour les aider à gérer leur surcharge de travail. « C'est la question que nous nous sommes posée : Pouvons-nous utiliser un assistant d'IA, en utilisant ChatGPT comme étude de cas, pour aider à répondre aux messages des patients - non seulement pour aider à améliorer le flux de travail des prestataires, mais aussi pour améliorer la qualité des réponses que les patients reçoivent », a déclaré le Dr John Ayers, auteur principal de l'étude et vice-chef de l'innovation dans la division des maladies infectieuses et de la santé publique mondiale de l'École de médecine de l'Université de San Diego.Source : JAMA Internal Medicine Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette étude pertinente ?Que pensez-vous de l'utilisation de ChatGPT dans le domaine de la santé ?Pensez-vous aussi que ces outils pourraient améliorer ou pas la prise en charge des malades sur le plan médical ?