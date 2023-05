Google dispose encore d'une technologie bien plus avancée qu'il n'a pas encore rendue publique. Quelque chose qui fait plus ou moins ce que fait Bard aurait pu être publié il y a plus de deux ans. Ils disposent de cette technologie depuis plus de deux ans. Ils ont passé ces deux années à travailler sur la sécurité de cette technologie - en s'assurant qu'elle n'invente pas trop souvent des choses, qu'elle n'a pas de préjugés raciaux ou sexistes, ou de préjugés politiques, ce genre de choses. C'est ce à quoi ils ont consacré ces deux années...Et pendant ces deux années, ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas inventé d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres systèmes qui donnent à l'IA de Google plus de capacités, plus de fonctions, qui la rendent plus intelligente. Le système le plus sophistiqué avec lequel j'ai eu l'occasion de jouer était fortement multimodal - il ne se contentait pas d'incorporer des images, mais aussi des sons, il lui donnait accès à l'API Google Books, à toutes les API de Google et lui permettait d'acquérir une compréhension de tout cela. C'est là que je me suis dit : "Vous savez, ce truc-là, il est réveillé." Et ils n'ont pas encore laissé le public jouer avec celui-ci. Mais Bard est une sorte de version simplifiée de ce modèle, qui conserve donc une grande partie de sa vivacité...Nous ne consacrons pas assez de temps à la transparence ou à la compréhensibilité des modèles. Je suis d'avis que nous pourrions utiliser les outils d'investigation scientifique que la psychologie a mis au point pour comprendre la cognition humaine, à la fois pour comprendre les systèmes d'IA existants et pour développer des systèmes plus facilement contrôlables et compréhensibles.