Geoffrey Hinton, largement connu comme l'un des "parrains de l'IA", a récemment annoncé qu'il quittait Alphabet après une décennie passée au sein de l'entreprise, expliquant qu'il souhaitait s'exprimer sur les risques de la technologie sans que cela n'affecte son ancien employeur.Les travaux de M. Hinton sont considérés comme essentiels au développement des systèmes d'IA contemporains. En 1986, il a cosigné l'article fondateur "Learning representations by back-propagating errors", une étape importante dans le développement des réseaux neuronaux qui sous-tendent la technologie de l'IA. En 2018, il a reçu le prix Turing en reconnaissance de ses avancées en matière de recherche.Mais il fait désormais partie d'un nombre croissant de leaders technologiques qui s'inquiètent publiquement de la menace que pourrait représenter l'IA si les machines parvenaient à être plus intelligentes que les humains et à prendre le contrôle de la planète.", a déclaré M. Hinton. "Il a ajouté : "".OpenAI, soutenue par Microsoft, a donné le coup d'envoi d'une course à l'armement technologique en novembre, en mettant à la disposition du public le chatbot ChatGPT, alimenté par l'IA. Il est rapidement devenu l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire, atteignant 100 millions d'utilisateurs mensuels en deux mois.En avril, Elon Musk, PDG de Twitter, s'est joint à des milliers de personnes pour signer une lettre ouverte appelant à une pause de six mois dans le développement de systèmes plus puissants que le GPT-4 récemment lancé par OpenAI.Parmi les signataires figuraient Emad Mostaque, PDG de Stability AI, des chercheurs de DeepMind, propriété d'Alphabet, et d'autres pionniers de l'IA, Yoshua Bengio et Stuart Russell.Si M. Hinton partage l'inquiétude des signataires, qui craignent que l'IA ne constitue une menace existentielle pour l'humanité, il n'est pas d'accord avec l'idée d'interrompre la recherche.", a-t-il déclaré. "Dans l'Union européenne, un comité de législateurs a répondu à la lettre de M. Musk en demandant au président américain Joe Biden d'organiser un sommet mondial sur l'orientation future de la technologie avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.Début mai, la commission a adopté une série de propositions historiques concernant l'IA générative, qui obligeraient les entreprises comme OpenAI à divulguer tout matériel protégé par des droits d'auteur utilisé pour entraîner leurs modèles.Entre-temps, M. Biden s'est entretenu avec un certain nombre de dirigeants d'entreprises d'IA, dont Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, et Sam Altman, PDG d'OpenAI, à la Maison-Blanche, promettant une "" sur la nécessité pour les entreprises d'être plus transparentes au sujet de leurs systèmes.", a déclaré M. Hinton. "Source : ReutersQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les préoccupations de M. Hinton sont pertinentes et fondées ?Êtes-vous d'accord avec l'avis de M. Hinton selon lequel il est "irréaliste" d'interrompre la recherche en IA ?Selon vous, l'IA devrait-elle faire l'objet d'une réglementation et d'une orientation mondiale comme le préconisent certains législateurs ?