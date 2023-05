Malgré cela, nombreux sont ceux qui considèrent que l'IA ne remplacera pas les humains, mais qu'elle les améliorera. Cassie Kozyrkov, Chief Decision Scientist de Google, a récemment déclaré que l'IA n'est pas vraiment nouvelle, puisqu'elle est utilisée dans les moteurs de recherche et dans d'autres domaines depuis un certain temps déjà. Elle a réussi à utiliser l'IA comme un énorme outil d'amélioration de la créativité, mais elle a également souligné un autre problème lié à l'IA dont beaucoup ne sont pas conscients.La distribution des outils d'IA pourrait ne pas être égale dans l'ensemble du spectre économique. Les personnes en position de privilège et de pouvoir peuvent être en mesure de prendre une longueur d'avance en accédant à ces outils, ce qui leur permettrait de creuser plus rapidement l'écart entre elles et les personnes moins fortunées.Le verrouillage des outils d'IA par des frais d'abonnement entraînerait très certainement des problèmes d'accès. La distribution libre et équitable des outils d'IA est cruciale, sans quoi ils ne serviront qu'aux classes supérieures et non aux personnes qui pourraient en avoir le plus besoin.Il sera intéressant de voir comment ces déclarations pourraient influencer la trajectoire de l'avenir de l'IA. Celle-ci se développe déjà à un rythme effréné, mais la nature sans précédent de cette technologie ainsi que son taux de croissance soulèvent des questions pertinentes. Tous les regards seront tournés vers les entreprises d'IA comme OpenAI pour voir comment elles relèveront le défi et rendront leurs outils d'IA ouverts et accessibles à tous ceux qui pourraient en bénéficier.Source : Intervention de Cassie Kozyrkov, scientifique décisionnel en chef chez Google, lors de la conférence Web Summit 2023 (https://youtu.be/gjDRDrOrH94)Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, les préoccupations de Mme Kozyrkov sont-elles fondées et pertinentes ?A votre avis, comment les entreprises d'IA comme OpenAI peuvent-elles s'assurer que leurs outils d'IA sont développés et distribués d'une manière qui profite à tous ?