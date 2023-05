Comment OpenAI gagne-t-elle de l'argent avec le développement de l'IA ?

being a VC is so easy, so high-status, the money is so great, and the lifestyle is so fun.



very dangerous trap that many super talented builders never escape from, until they eventually look back on it all and say “damn i’m so unfulfilled”. — Sam Altman (@sama) May 7, 2023

OpenAI est un laboratoire de recherche axé sur la recherche et le développement de l'intelligence artificielle (IA). Fondé par les géants de la technologie Elon Musk et Sam Altman, OpenAI a été créé pour faire progresser le développement de l'IA d'une manière qui profite à l'humanité dans son ensemble. En mettant en place un modèle d'entreprise qui consiste à investir à la fois dans de petites startups et dans de grandes entreprises, OpenAI est devenu l'un des principaux acteurs de l'industrie du développement de l'IA.Trupia explique sur Twitter que la structure de l’entreprise est désordonnée et que les ressources sont constamment mélangées entre les branches à but lucratif et non lucratif d’OpenAI. Il donne comme exemple le changement de nom de YC Research en OpenResearch. Il affirme que cela s’appelle du mélange des fonds et que c’est généralement illégal.Trupia prétend que le réseau YC s’est réuni pour rassembler leur argent sous la bannière d’OpenAI à but non lucratif pour éviter les revendications de droits d’auteur, payer des impôts et créer le superordinateur le plus puissant. Le problème de Trupia est que l’entreprise profite aux partenaires de YC mais pas à toute l’humanité, ce qui est en fait présenté comme le but de la fondation d’OpenAI.Le plaignant Anthony Trupia, connu sous le nom de The Short Straw sur Twitter, affirme qu'OpenAI a géré une entité « à but non lucratif » - supposée être « au bénéfice de toute l'humanité » - a perpétré une fraude massive à l'encontre des donateurs, des bénéficiaires et du public en général, et a exposé "toute l'humanité" à des risques massifs et sans précédent pour son profit personnel. Elle affirme en outre qu'OpenAI a utilisé cette technologie au profit de ses bénéficiaires et en violation de la loi fédérale.Dans l'une des réponses au tweet de Trupia, un utilisateur de Twitter a écrit que « c'est parce qu'il n'a pas été admis à YC. »Dans un fil de discussion sur Twitter, Trupia explique en détail l'importance et le fondement de son action en justice. Il explique que les structures de l'entreprise sont désordonnées et qu'elles sont constamment transmises et utilisées librement, citant des exemples comme le changement de nom de YC Research en OpenResearch. « C'est ce qu'on appelle le commingling », ajoute-t-il, c'est-à-dire le mélange des finances personnelles et professionnelles. Lorsqu'une société est créée, elle possède une identité juridique distincte de celle de ses propriétaires. Selon Trupia, ce n'est pas le cas d'OpenAI.« Le mélange est généralement illégal, qu'il s'agisse d'une société à but lucratif ou non. Toutes les ressources de la branche non lucrative d'OpenAI sont mélangées aux ressources de la branche lucrative. Les mêmes membres du conseil d'administration, les mêmes actifs technologiques et même le même nom », a expliqué Trupia. Cette information est également confirmée dans un billet de blog d'OpenAI qui prresente OpenAI LP, une nouvelle entreprise à «profit limité» qui permet à OpenAI d’augmenter ses investissements dans le calcul et les talents tout en respectant sa mission.OpenAI LP est une hybride entre une entreprise à but lucratif et une organisation à but non lucratif, qui vise à créer et à partager une intelligence artificielle générale (IAG) sûre et bénéfique pour l’humanité. Les investisseurs et les employés d’OpenAI LP peuvent obtenir un retour limité s’ils réussissent leur mission, mais tout excédent de valeur est détenu par l’entité originale OpenAI Nonprofit.OpenAI a pris plusieurs mesures audacieuses qui lui ont permis de devenir une entreprise rentable. Elle s'est notamment séparée de sa société de capital-risque GPT-3, a recruté les meilleurs talents pour développer ses produits, a lancé un magasin de détail pour vendre ses outils d'IA aux entreprises et a utilisé l'IA pour générer des revenus à partir de la publicité.L'objectif principal d'OpenAI est de créer des systèmes d'IA généraux qui peuvent être appliqués à de multiples applications dans différents secteurs. Par exemple, ses robots ont été utilisés pour améliorer les technologies des véhicules autonomes et les logiciels de reconnaissance faciale, qui ont tous deux des implications majeures sur la manière dont les entreprises utilisent l'IA.Pour gagner de l'argent, OpenAI a pu tirer parti de son expertise en s'associant à de grandes entreprises pour développer des solutions logicielles personnalisées. Il s'agit notamment de créer des algorithmes personnalisés pour des entreprises telles que Microsoft et Google, ainsi que d'aider des startups à mener à bien leurs propres projets d'IA. En outre, OpenAI a mis en place un programme « OpenAI Ventures », qui permet aux investisseurs d'investir dans des startups d'IA en phase de démarrage qui sont en partenariat avec OpenAI.OpenAI a deux sources principales de revenus. Premièrement, elle fait payer l'accès à sa plateforme et à ses services. Les entreprises paient pour avoir accès à sa technologie propriétaire et pour pouvoir intégrer leurs propres données et algorithmes dans la plateforme d'OpenAI.Deuxièmement, OpenAI gagne de l'argent en octroyant des licences d'utilisation de sa technologie à d'autres organisations et entreprises. En ayant accès à l'IA la plus avancée au monde, les entreprises peuvent mettre en œuvre des technologies d'IA dans leurs systèmes existants et automatiser des processus ou créer de nouveaux produits ou services à l'aide des plateformes d'apprentissage automatique d'OpenAI.Dans l'ensemble, ces deux sources de revenus ont permis à OpenAI de devenir un acteur majeur dans le domaine de l'intelligence artificielle - et il est probable qu'elles ne feront que s'accroître à mesure que le pouvoir de l'IA se développera.OpenAI a également reçu plusieurs subventions d'organisations notables telles que Google, Microsoft et Amazon Web Services. Elle a également reçu des dons généreux de personnes fortunées de l'industrie technologique. Ces subventions et ces dons permettent à OpenAI de poursuivre ses recherches sans avoir à compter uniquement sur les frais d'abonnement pour ses revenus.L’action en justice contre OpenAI est fondée sur le fait que la branche à but non lucratif de l'entreprise, qui revendique « l'humanité tout entière » comme bénéficiaire, a surtout profité aux membres « incroyablement restreints » du conseil d'administration et au réseau de Y Combinator, l'accélérateur de technologie. L'élément clé est que Altman était également le président de Y Combinator avant d'être le PDG d'OpenAI.Cela pourrait signifier que même si Altman ne tire aucun profit d'OpenAI, il continue à gagner de l'argent grâce à Y Combinator, ainsi que tous les autres bénéficiaires. Dans un tweet récent, Altman a également indiqué qu'il était facile d'être un investisseur, qu'il avait un statut élevé et qu'il pouvait gagner beaucoup d'argent.Trupia accuse OpenAI d’avoir utilisé sa structure à but non lucratif pour profiter de ses donateurs, de ses bénéficiaires et du public en général, et d’avoir exposé « toute l’humanité » à des risques massifs et sans précédent pour un gain personnel. Il affirme également qu’OpenAI a violé la loi fédérale en utilisant sa technologie au profit de ses bénéficiaires. Il soulève des questions importantes sur les enjeux éthiques, juridiques et sociaux liés au développement et à l’utilisation de l’intelligence artificielle, et sur le rôle des régulateurs et de la société pour y faire face.Source : The superior court of California Quel est votre avis sur le sujet ?Quelles sont, selon vous, les conséquences potentielles de ce procès pour OpenAI et son modèle GPT-4 ?Quelles peuvent être les motivations et les attentes d'Anthony Trupia en poursuivant OpenAI en justice ?