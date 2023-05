Google et Microsoft en concurrence pour l’IA

« Si un système d'IA contribue à une invention au même niveau qu'un humain qui serait considéré comme un co-inventeur, l'invention est-elle brevetable en vertu des lois actuelles sur les brevets ?

« Existe-t-il des situations dans lesquelles les contributions générées par l'IA ne sont la propriété d'aucune entité et font donc partie du domaine public ?

L'IA est capable de produire des œuvres d’art, de musique, de littérature ou d’actualité à partir de données et d’algorithmes d’apprentissage automatique. La technologie soulève les problèmes juridiques et éthiques que pose la reconnaissance de la paternité et de la protection des œuvres créées par l’IA. La technologie de l'IA ne devrait pas être considérée comme un « inventeur » par le droit américain des brevets, affirme Google dans un nouveau dossier déposé auprès de l'Office américain des brevets et des marques.Le défi de Google lors de sa conférence I/O pour les développeurs, mercredi, est de montrer qu'il est à l'avant-garde de la bataille de l'IA générative : montrer qu'il est à la pointe de la bataille de l'IA générative tout en rassurant plus d'un milliard d'utilisateurs qu'il agit avec suffisamment de prudence pour éviter les nombreux préjudices potentiels et scénarios catastrophes de l'IA.Google est confrontée à un concert de critiques, à l'intérieur comme à l'extérieur, certains alléguant qu'elle avance de manière trop imprudente et d'autres qu'elle est en train de prendre du retard. Jürgen Schmidhuber, considéré comme le « père de l’IA » et Geoffrey Hinton ont quitté Google pour s’exprimer librement sur la course à l’armement de l’IA.Geoffrey Hinton a exprimé son inquiétude face à la course à l’armement de l’IA et à ses conséquences potentiellement néfastes pour l’humanité. Hinton a remporté le prix Turing en 2018 pour son travail sur l’apprentissage profond, qui est le fondement de la plupart des applications d’IA actuelles. Il a quitté Google après dix ans de collaboration avec l’entreprise, afin de pouvoir parler plus librement de l’IA. Il a déclaré que les entreprises comme Google avaient cessé d’être des gardiens responsables pour l’IA face à la concurrence pour faire avancer la technologie.En réaction aux positions de Geoffrey Hinton, Meredith Whittaker, une chercheuse en intelligence artificielle (IA) qui a également quitté Google en 2019 après avoir dénoncé les pratiques de l’entreprise en matière d’IA militaire et éthique, indique que l'alarmisme de Geoffrey Hinton détourne l'attention de menaces plus pressantes.Whittaker critique la vision alarmiste de Hinton, qu’elle juge distrayante des menaces plus urgentes, comme le contrôle des technologies d’IA par les grandes corporations et les conséquences sociales et politiques de leur déploiement. Elle appelle à une plus grande solidarité et à une plus grande action des travailleurs du secteur technologique pour s’opposer aux dommages causés par l’IA.Pour Schmidhuber, la concurrence entre les gouvernements, les universités et les entreprises est inévitable et qu’il faut apprendre à vivre avec une IA qui dépassera l’intelligence humaine et qui ne s’intéressera pas aux gens. Il minimise les risques de l’IA par rapport aux dangers nucléaires et aux nouveaux cultes religieux qui pourraient émerger à partir de l’IA.L'année dernière, le Bureau américain du droit d'auteur a rejeté une demande visant à laisser une IA protéger une œuvre d'art . La semaine dernière, un conseil de trois personnes a examiné une décision de 2019 contre Steven Thaler, qui avait tenté de protéger une image par copyright au nom d'un algorithme qu'il a surnommé Creativity Machine. Le conseil a constaté que l'image créée par l'IA de Thaler n'incluait pas d'élément de « paternité humaine » une norme nécessaire, a-t-il déclaré, pour la protection.Le 3 novembre 2018, Thaler a déposé une demande d'enregistrement d'une revendication de droit d'auteur sur une œuvre. L'auteur de l'œuvre a été identifié comme étant la Creativity Machine (littéralement « Machine à créativité »), Thaler étant répertorié comme le demandeur. Dans sa demande, Thaler a laissé une note à l'Office indiquant que l'œuvre « a été créée de manière autonome par un algorithme informatique exécuté sur une machine » et qu'il « cherchait à enregistrer cette œuvre générée par ordinateur en tant que travail pour la location au propriétaire de la machine à créativité ». Dans une lettre du 12 août 2019, un spécialiste de l'enregistrement du Bureau du droit d'auteur a refusé d'enregistrer la demande, estimant qu'il « manquait de la paternité humaine nécessaire pour étayer une demande de droit d'auteur ».Thaler a ensuite demandé que le Bureau reconsidère son refus initial d'enregistrer l'œuvre, arguant que « l'exigence de paternité humaine est inconstitutionnelle et n'est étayée ni par la loi ni par la jurisprudence ».Google, confronté à son propre dilemme en matière d'IA, qui consiste à relever un défi concurrentiel tout en évitant des dommages involontaires, trace une ligne dans le sable en demandant à l'USPTO d'exclure l'IA de sa définition de l' « inventeur ». Google cherche à démontrer que son cloud peut rivaliser avec Azure de Microsoft, qui héberge les services d'OpenAI, pour attirer les clients du secteur de l'IA. À cet égard, Google annoncera un accord avec Character.ai, une startup très en vue. Google s'apprête également à annoncer de nouveaux matériels et services grand public qui tirent parti des avancées de l'IA. Il a montré des aperçus du Pixel Fold, son premier smartphone pliable, et devrait aussi présenter d'autres appareils, notamment le Pixel 7a et peut-être aussi une tablette Pixel.Les systèmes d'IA génératifs inventent déjà de nouvelles combinaisons de composés médicamenteux pour traiter les maladies. Au fur et à mesure que les systèmes s'améliorent et qu'ils ont accès à des bases de connaissances plus spécialisées, ils pourraient pourraient pour certains analystes devenir les inventeurs légitimes d'un produit sans aucune aide humaine.Ces inventions doivent-elles être portées au crédit des IA ? Ou doivent-elles être portées au crédit des entreprises qui ont créé l'IA ? Le ministère du Commerce et l'USPTO doivent prendre position sur cette question. S'ils modifient les règles actuelles de l'USPTO, cela pourrait avoir de profondes répercussions sur l'écosystème d'innovation qui s'appuie sur les brevets pour s'assurer que les inventions sont rentables en termes de dollars.Kathi Vidal, sous-secrétaire au commerce chargée de la propriété intellectuelle et directrice de l'USPTO, a indiqué qu'elle souhaitait clarifier cette année la position du gouvernement sur le statut d'inventeur pour les IA. Les questions posées par l'USPTO sont les suivantes :Source : Bureau américain des brevets et des marquesComprenez-vous la position de Google ? La partagez-vous ?À votre avis, l’IA peut-elle être considérée comme l’auteur ou le créateur de ses œuvres, ou seulement comme un outil ou un intermédiaire ?Selon vous, comment peut-on protéger les droits et les intérêts des utilisateurs, des développeurs et des tiers impliqués dans la création ou dans la diffusion des œuvres de l’IA ?Comment résoudre les conflits ou les litiges qui peuvent survenir en cas de plagiat, de contrefaçon ou d’atteinte aux droits moraux des œuvres de l’IA ?