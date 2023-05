Cette enquête en ligne est assez similaire à celle lancée par YouGov et a également réussi à s'inspirer d'une série de sondages récents sur l'IA réalisés par des universités telles que Monmouth University. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales conclusions de l'enquête.Mais avant de commencer, il faut que vous sachiez que l'enquête a porté sur des opinions essentielles, telles que l'opinion des gens sur une éventuelle interruption de la formation à la recherche sur l'IA et la question de savoir si l'IA devrait ou non être surveillée en permanence par des organismes de réglementation.De même, les personnes ont été interrogées sur leur degré de stress par rapport aux points négatifs liés à la technologie de l'IA et sur le risque d'extinction dans les prochaines décennies.Enfin, ils ont été interrogés sur leur sentiment quant à la possibilité que la technologie de l'IA supplante l'esprit humain et sur les autres menaces qui pèsent sur elle. Enfin, l'énorme quantité de mal par rapport au bien découlant de l'IA a également été mentionnée.L'étude est liée aux réponses fournies par près de 2 440 adultes américains.Tout d'abord, l'idée d'une pause dans la recherche sur l'IA a reçu plus de soutien que d'opposition. Environ la moitié de la population était favorable à cette pause et 25 % s'y opposaient. Enfin, 20 % des personnes interrogées ont choisi de rester neutres.Ensuite, les personnes interrogées ont été invitées à dire ce qu'elles pensaient de l'entrée en jeu d'organismes de réglementation tels que la FDA. L'étude a estimé que 70 % des personnes interrogées étaient d'accord pour dire que c'était la meilleure façon d'aborder la situation, tandis que 21 % estimaient qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Enfin, 9 % des personnes interrogées n'avaient aucune idée sur la question.En ce qui concerne les aspects négatifs de l'IA, peu de personnes s'en inquiètent. L'étude estime que 72 % de la population américaine ne s'inquiète pas ou peu de l'IA, tandis que 21 % se disent un peu inquiets et 10 % très inquiets.La question de savoir si les gens craignent l'extinction de l'IA a ensuite été posée, et le taux de réponse a été assez faible. Les personnes interrogées ont été invitées à dire ce qu'elles pensaient de la prochaine décennie et à exprimer leurs craintes quant à l'extinction de l'IA au cours des prochaines décennies.Beaucoup de gens craignent que l'IA soit plus intelligente que l'homme. La majorité d'entre eux, soit 67 %, estiment que ce sera le cas dans une mesure modérée, tandis que 40 % pensent que c'est plus que probable et que 15 % seulement pensent que ce ne sera pas le cas du tout.Les menaces perçues liées au monde de l'IA sont assez faibles et se situent actuellement au niveau le plus bas parmi les quatre principales menaces sur lesquelles les répondants ont été interrogés. En fait, les gens s'inquiètent davantage de l'éclatement d'une guerre nucléaire et d'une pandémie que de la menace de l'IA.Même si les risques sont nombreux, de plus en plus de personnes anticipent les avantages considérables de l'IA par rapport à ses inconvénients. Les experts prédisent 48 % plus de positivité que de mal, tandis que 31 % prévoient plus d'effets négatifs que de bienfaits, quels qu'ils soient. Enfin, 19 % prévoient une situation très équilibrée et 2 % se déclarent sans opinion sur la question.L'importance de cette étude est liée au fait que de tels sondages peuvent contribuer à l'élaboration de politiques qui aident à repousser les risques du monde de l'IA. Ces résultats prouvent clairement qu'un certain niveau de prudence de la part de la population générale est nécessaire pour les clauses visant à réduire les risques existants.Source : Opinion publique américaine sur la politique et les risques liés à l'IA Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les résultats de ce sondage de Rethink Priorities sont fiables et pertinents ?