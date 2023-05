Mise à jour numéro 2 : La situation est (en grande partie) résolueLors d'une réunion avec le professeur et plusieurs responsables administratifs, nous avons appris plusieurs points importants.1. On a d'abord cru que les diplômes de toute la classe étaient en suspens, mais il s'agissait en fait d'un peu plus de la moitié de la classe.2. Les diplômes sont en suspens jusqu'à ce qu'une "enquête soit menée sur chaque individu".3. L'école a déclaré qu'elle n'interdisait à personne d'obtenir un diplôme ou de quitter l'école parce que les diplômes sont en suspens et qu'ils n'ont pas encore été officiellement refusés.J'ai parlé à plusieurs étudiants jusqu'à présent et au moment de la rédaction de ce commentaire, un étudiant a été disculpé grâce à l'utilisation de l'horodatage dans google docs et bien que son diplôme ne soit pas encore délivré, il devrait l'être.Le personnel administratif a également déclaré qu'au moins deux étudiants se sont manifestés et ont admis avoir utilisé le chat gpt pendant le semestre. Cela complique sans doute grandement la situation pour ceux qui ne l'ont pas fait.Par ailleurs, l'université est parfaitement au courant de ce post reddit, et je pense que c'est la raison pour laquelle l'université a commencé à essayer activement de disculper les gens. Cela dit, merci à tous ceux qui ont fait part de leurs réactions et merci aux médias qui les ont contactés pour leur poser des questions, ce qui leur a sans aucun doute forcé la main.Plusieurs personnes auraient envoyé des courriels de menace au professeur, et je dois être le premier à dire que ce n'est pas cool. Je remercie vivement les gens pour leur soutien, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit.Le professeur m'a également dit que son emploi pourrait ou non exister après aujourd'hui en raison de son langage grossier et de ses communications non professionnelles avec les étudiants, mais pas en raison des accusations d'IA.Enfin, le professeur a présenté ses excuses à l'étudiant innocenté jusqu'à présent et il semble que l'école soit bien consciente qu'elle n'est pas encore équipée pour faire face à l'IA dans un cadre académique, et ce sera un jour d'apprentissage ENORME non seulement pour A&M commerce mais aussi pour le système dans son ensemble. Mon objectif aujourd'hui est de faire en sorte que tous les autres étudiants soient exonérés s'ils le méritent.