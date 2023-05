La grande majorité des parents et des enfants sont optimistes quant aux avantages que cette forme d'IA pourrait leur apporter à l'avenir, soit 77 % et 92 % respectivement. Malgré cela, seuls 30 % des parents ont déclaré avoir déjà utilisé ChatGPT. Si l'on compare ce chiffre aux quelque 58 % d'élèves âgés de 12 à 18 ans qui ont fait de même, on constate qu'un problème sérieux commence à se poser.Ceci étant dit, il est important de noter qu'environ la moitié de ces enfants, soit 50 % pour être précis, ont déclaré avoir utilisé ChatGPT pour les aider à faire leur travail scolaire ou leurs devoirs. D'un autre côté, seuls 26 % des parents ont déclaré qu'ils savaient que leurs enfants utilisaient ce Chatbot IA pour tricher sur des travaux de base, et l'énorme écart entre les personnes qui sont au courant de ces questions et celles qui ne le sont pas pourrait jouer un rôle dans cette tendance.En outre, il convient de préciser que 38 % des enfants utilisent le ChatGPT pour réaliser les devoirs qui leur sont confiés à l'école, que leurs professeurs leur en aient donné l'autorisation ou non. De telles tendances sont néfastes, car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement rendre les enfants trop dépendants de ChatGPT, les empêchant ainsi de penser par eux-mêmes.En effet, 56 % des enfants ont déclaré qu'ils n'avaient pas utilisé ChatGPT, mais qu'ils connaissaient quelqu'un de leur groupe social ou de leur classe qui l'avait fait. Il est donc probable que certains enfants ne soient pas prêts à admettre qu'ils font des impasses sur leur travail scolaire dans le dos de leur professeur, de sorte que la réalité pourrait bien être beaucoup plus désastreuse sur le terrain.Une chose sur laquelle les élèves et leurs parents semblent être d'accord est qu'il faut mettre en place un ensemble de règles pour déterminer quand et où le ChatGPT peut être utilisé, en tenant compte de tous les éléments. 61 % des parents et 51 % des enfants ont indiqué que les écoles devaient limiter l'utilisation de ChatGPT jusqu'à ce que des règles et des lignes directrices appropriées aient été établies.Cependant, la plupart des élèves n'utilisent pas ChatGPT pour tricher. Ils l'utilisent plutôt de la même manière que Google. En effet, 53 % des enfants qui ont participé à cette enquête ont déclaré préférer ChatGPT à Google.Ces données proviennent d'une enquête récente menée par Common Sense Media. Elle cherche à mettre en lumière les perceptions entourant ChatGPT, et il apparaît que les parents sont de plus en plus inquiets, 60 % d'entre eux admettant qu'ils s'inquiètent de la façon dont leurs enfants pourraient utiliser le chatbot d'IA pour tricher.Source : Common Sense Media Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de cette enquête ? Les trouvez-vous pertinents ?Que pensez-vous de l'utilisation de ChatGPT par les étudiants en milieu scolaire ?Selon vous, quels impacts ce type de logiciel pourrait avoir sur le niveau des étudiants ?Pensez-vous aussi que ces outils pourraient aggraver la tricherie dans le milieu universitaire ?Selon vous, comment peut-on décourager les étudiants d'avoir recours à ces logiciels lors des devoirs ?