Plus de deux tiers des Américains sont préoccupés par les effets négatifs de l'IA et 61 % d'entre eux pensent qu'elle pourrait menacer la civilisation.Depuis que le chatbot ChatGPT d'OpenAI est devenu l'application à la croissance la plus rapide de tous les temps, l'intégration généralisée de l'IA dans la vie quotidienne a catapulté l'IA au premier plan du discours public. ChatGPT a donné le coup d'envoi d'une course à l'armement en matière d'IA, avec des poids lourds de la technologie comme Microsoft et Google qui rivalisent pour surpasser les réalisations de l'autre en matière d'IA.Les législateurs et les entreprises spécialisées dans l'IA sont également préoccupés : Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a témoigné devant le Congrès américain, exprimant ses inquiétudes quant à l'utilisation abusive potentielle de la technologie et demandant une réglementation.", a déclaré le sénateur Cory Booker, l'un des nombreux législateurs à s'interroger sur la meilleure manière de réglementer l'IA lors d'une table ronde sénatoriale sur les utilisations de l'IA.Le sondage Reuters/Ipsos a révélé que le nombre d'Américains qui prévoient des conséquences négatives de l'IA est trois fois plus élevé que le nombre de ceux qui n'en prévoient pas.Selon les données, 61 % des personnes interrogées pensent que l'IA présente des risques pour l'humanité, tandis que seulement 22 % ne sont pas d'accord et que 17 % restent incertains.Ceux qui ont voté pour Donald Trump en 2020 ont exprimé des niveaux d'inquiétude plus élevés ; 70 % des électeurs de Trump, contre 60 % des électeurs de Joe Biden, sont d'accord pour dire que l'IA pourrait menacer l'humanité.En ce qui concerne les croyances religieuses, les chrétiens évangéliques étaient plus susceptibles d'être "tout à fait d'accord" avec l'idée que l'IA présente des risques pour l'humanité, soit 32 % contre 24 % pour les chrétiens non évangéliques.", a déclaré Landon Klein, directeur de la politique américaine du Future of Life Institute, l'organisation à l'origine d'une lettre ouverte cosignée par le PDG de Tesla, Elon Musk, demandant une pause de six mois dans la recherche sur l'IA. "Si les Américains sont préoccupés par l'IA, la criminalité et l'économie occupent une place plus importante dans la liste des problèmes à résoudre : 77 % sont favorables à une augmentation des fonds alloués à la police pour lutter contre la criminalité et 82 % s'inquiètent du risque de récession.Les professionnels du secteur estiment que le public devrait mieux comprendre les avantages de l'IA.", a déclaré Sebastian Thrun, professeur d'informatique à Stanford et fondateur de Google X. "".Les applications positives de l'IA, telles que la révolution de la découverte de médicaments, ne sont pas aussi visibles que ChatGPT, a déclaré Ion Stoica, professeur à l'université de Berkeley qui a également cofondé la société d'IA Anyscale.", a-t-il déclaré.Le sondage en ligne a été réalisé auprès de 4 415 adultes américains entre le 9 et le 15 mai. L'intervalle de crédibilité, une mesure de la précision, est de plus ou moins 2 points de pourcentage.Source : Sondage Reuters/IpsosQuel est votre avis sur le sujet ? Êtes-vous d'accord avec l'affirmation selon laquelle l'IA est une menace pour l'avenir de l'humanité ?Trouvez-vous que les résultats de ce sondage sont pertinents ?Selon vous, le grand public est-il suffisamment conscient des avantages apportés par la technologie d'IA ?