Ceci étant dit, il est important de noter que les applications dotées d'IA ont connu une augmentation massive des téléchargements et des revenus en raison de cette utilisation accrue. Les applications qui ont tiré parti de l'IA dans leur conception ont réussi à gagner 20 millions de dollars au total au cours du premier trimestre 2023. Cela représente une augmentation des revenus de 396 % d'un trimestre à l'autre, ce qui est pour le moins impressionnant.Les téléchargements d'applications en général étaient également en hausse, avec une augmentation similaire de 375 %. Ils ont totalisé plus de 45 millions d'installations au premier trimestre 2023, ce qui indique que les applications alimentées par l'IA peuvent connaître un succès plus important que ce qui aurait pu être le cas autrement.Sans surprise, le marché le plus important pour ces applications s'est avéré être les États-Unis. Avec des revenus de plus de 8,3 millions, soit plus de 40 % du total, les applications destinées aux consommateurs américains ont connu un énorme succès. Elles ont également reçu dix millions de téléchargements rien qu'aux États-Unis, ce qui représente une augmentation considérable de 550 %.L'Inde arrive en deuxième position, avec environ 6 % du nombre total de téléchargements d'applications basées sur l'IA, suivie par le Brésil. Malgré cela, ces pays ne sont pas arrivés en tête du classement en termes de revenus, car cette liste était principalement dominée par les États-Unis et le Royaume-Uni.Au Royaume-Uni, une augmentation de 5 % des revenus a permis d'atteindre 958 000 dollars, et il ne faudra pas attendre longtemps avant de franchir la barre tant convoitée du million de dollars. La Chine arrive en troisième position avec 882 000 dollars, suivie du Japon avec 836 000 dollars, et le Canada complète la liste des cinq premiers pays avec 702 000 dollars. La Chine et le Royaume-Uni ont tous deux enregistré une augmentation de 5 % de leurs recettes brutes, tandis que le Japon et le Canada ont connu un taux de croissance de 4 %.Il est apparu clairement que les chatbots d'IA sont en tête de liste parce qu'il s'agit du type de produit qui pourrait potentiellement aider les utilisateurs à accomplir des tâches de manière plus efficace. Une application baptisée AI Chatbot et lancée par Vulcan Labs a obtenu des résultats exceptionnels, avec 9,5 millions de téléchargements et plus de 3,3 millions de dollars de recettes brutes.Microsoft s'en sort également assez bien dans ce domaine, puisque son chatbot Bing a été installé 7,3 millions de fois, ce qui lui a permis de se hisser à la deuxième place. Toutefois, la plupart des autres chatbots ayant fait l'objet d'un grand nombre de téléchargements proviennent de petites entreprises telles qu'AppNation en troisième position, Social Media Apps en quatrième position et enfin ELSA en cinquième position.En définitive, il est difficile de nier la présence de l'IA parmi les développeurs d'applications. Il sera intéressant de voir comment les choses évolueront à partir de maintenant, car de plus en plus de développeurs commencent à utiliser l'IA dans leurs phases de conception et de développement.Source : Sensor Tower Que pensez des résultats du rapport de Sensor Tower ? Les trouvez-vous pertinents ?Utilisez-vous l’IA dans l’exécution de vos taches ? Si oui, en êtes-vous satisfaits ?Sentez-vous votre emploi menacé par l'IA ou voyez-vous plutôt l'IA comme une aide dans votre domaine ?