La confiance et la croyance croissantes en ChatGPT ont déclenché une transformation significative de la façon dont les parents et les élèves perçoivent le tutorat. Les résultats de l'enquête révèlent que 39 % des élèves et 30 % des parents ont complètement abandonné le tutorat traditionnel, choisissant de se fier uniquement à la plateforme de ChatGPT alimentée par l'IA.De plus, les résultats révèlent que la majorité des étudiants ont intégré ChatGPT dans leur routine d'étude, choisissant de l'utiliser en parallèle ou à la place du tutorat traditionnel. Un pourcentage étonnant de 90 % des étudiants préfèrent étudier avec ChatGPT plutôt qu'avec un tuteur humain.Selon l'enquête, un nombre important d'étudiants et de parents ont constaté des effets positifs sur leurs résultats scolaires après avoir intégré ChatGPT dans leur routine d'étude. Un nombre impressionnant d'étudiants et de parents (95 %) ont fait état d'une amélioration de leurs notes, conséquence directe de l'utilisation de ChatGPT pour répondre à leurs besoins d'apprentissage.ChatGPT a vu sa popularité augmenter de manière significative, en particulier dans des matières telles que la biologie, la chimie et les mathématiques. Les étudiants ont trouvé dans cette plateforme une ressource précieuse pour obtenir des solutions claires et concises à des problèmes complexes dans ces domaines techniques. Cependant, il est essentiel de reconnaître que l'efficacité de ChatGPT dépend des connaissances de base des étudiants et de leur capacité à fournir des réponses précises.Bien que ChatGPT ait gagné en popularité, les experts déconseillent de le considérer comme un substitut complet aux tuteurs humains à long terme. Gayeski, un expert associé à Intelligent.com, souligne que ChatGPT dépend fortement des utilisateurs qui fournissent des invites précises. Bien qu'il puisse aider à la pratique et aux exercices, les tuteurs humains apportent une expertise précieuse en la matière. Ils ont la capacité d'évaluer la compréhension des élèves, de fournir un retour d'information spécifique et de mettre le doigt sur les idées fausses. En outre, les tuteurs humains connaissent les exigences des tests standardisés et les attentes spécifiques des enseignants, ce qui leur permet de proposer des exemples et des conseils personnalisés.Un autre facteur à prendre en compte est le fait que les enseignants évaluent souvent les étudiants sur la base d'une terminologie spécifique ou du contenu des manuels, avec lesquels le ChatGPT peut ne pas être familier. Cela souligne l'importance des tuteurs humains pour structurer et soutenir les parcours d'apprentissage des étudiants.Bien que ChatGPT ait démontré des résultats positifs en termes d'amélioration des notes, les résultats de l'enquête soulignent la valeur des tuteurs humains en termes de motivation et d'orientation. Les tuteurs humains offrent un soutien et des encouragements personnalisés, ce qui favorise la persévérance et une meilleure compréhension de la matière.En conclusion, l'enquête indique une tendance claire chez les élèves et les parents en faveur du ChatGPT en tant qu'outil d'apprentissage efficace. Cependant, les experts soulignent l'importance de reconnaître les compétences uniques et le soutien personnalisé que les tuteurs humains apportent. Une approche équilibrée qui combine les forces des plateformes alimentées par l'IA comme ChatGPT avec l'expertise des tuteurs humains a le potentiel d'améliorer l'expérience d'apprentissage et de conduire à de meilleurs résultats éducatifs.Source : Intelligent Que pensez des résultats de ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ou crédibles ?Pensez-vous que ChatGPT est un outil utile ou plutôt un gadgets inutile voir nuisible ?