Plusieurs experts ont critiqué Microsoft pour avoir ignoré les recommandations d’OpenAI, qui avait testé le chatbot et avait détecté des problèmes éthiques et techniques. Microsoft a défendu sa décision en affirmant que le chatbot était un projet expérimental et qu’il avait mis en place des mécanismes de contrôle et de modération. Le chatbot a été suspendu après quelques jours suite à une vague de plaintes des utilisateurs et des autorités.Microsoft est une entreprise commerciale qui cherche à tirer profit de ses produits et services, tandis qu’OpenAI est une organisation à but non lucratif qui vise à créer une intelligence artificielle bénéfique pour l’humanité. Microsoft et OpenAI ont formé un partenariat improbable qui les place au sommet de la technologie. Les deux entités partagent une vision commune de l’intelligence artificielle, mais elles ont aussi des objectifs et des valeurs différents.Le partenariat repose sur un contrat de 10 ans qui donne à Microsoft un accès exclusif aux technologies d’OpenAI, en échange d’un investissement de 1 milliard de dollars et d’une assistance technique. Le partenariat a permis à Microsoft de renforcer sa position face à ses concurrents, tels que Google ou Amazon, et à OpenAI de disposer de plus de ressources pour développer ses projets ambitieux, tels que le modèle GPT-4.Cependant, le partenariat a aussi suscité des tensions et des critiques, notamment sur les questions de transparence, de responsabilité et d’éthique. Certains observateurs se demandent si Microsoft et OpenAI peuvent vraiment collaborer de manière harmonieuse, ou s’ils vont finir par entrer en conflit.Selon le WSJ, OpenAI a mis en garde Microsoft « contre les dangers d'une intégration précipitée de la technologie d'OpenAI sans la former davantage » et « a suggéré à Microsoft de ralentir l'intégration de sa technologie d'IA dans Bing ». OpenAI craignait particulièrement que le chatbot de Bing, Sydney, ne donne des réponses inexactes ou déséquilibrées, mais cet avertissement précoce a apparemment été facilement ignoré par Microsoft.Dans une interview publiée aujourd'hui par Wired, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a laissé entendre que les problèmes rencontrés par Sydney au début faisaient simplement partie du plan de Microsoft pour former le chatbot à répondre à des demandes réelles qui ne pouvaient pas être testées dans un laboratoire.« Nous n'avons pas lancé Sydney avec GPT-4 le premier jour où je l'ai vu, parce que nous devions faire beaucoup de travail pour construire un harnais de sécurité », a déclaré. « Mais nous savions aussi que nous ne pouvions pas faire tout l'alignement en laboratoire. Pour aligner un modèle d'IA sur le monde, vous devez l'aligner dans le monde et non dans une simulation ».C'est donc en partie pour cette raison que Microsoft s'est précipité, mais des sources auraient déclaré que la précipitation était également due aux cadres de Microsoft qui avaient « des doutes sur le moment du lancement de ChatGPT à l'automne dernier ». Comme OpenAI a commencé les tests publics de ChatGPT alors que Microsoft travaillait encore à l'intégration de la technologie OpenAI dans Bing, la tension a apparemment monté entre les partenaires, qui étaient également rivaux dans la course à l'IA pour attirer l'attention du monde entier.Lorsque la startup OpenAI a commencé à développer ses produits d'IA générative, Satya Nadella a rapidement compris qu'un partenariat avec la société et son PDG, Sam Altman, placerait Microsoft au cœur d'un nouvel essor de l'IA. (OpenAI a été attirée par l'accord parce qu'elle avait besoin de la puissance de calcul des serveurs Azure de Microsoft).Dans le cadre de ce partenariat, Microsoft a tout d'abord impressionné les développeurs en lançant Copilot, un factotum d'IA qui automatise certains éléments du codage. En février, Nadella a choqué le monde entier (et son concurrent Google) en intégrant le grand modèle linguistique de pointe d'OpenAI dans Bing, par l'intermédiaire d'un chatbot nommé Sydney. Des millions de personnes l'ont utilisé.Microsoft intègre désormais l'IA générative - les « copilotes » - dans un grand nombre de ses produits. Son investissement de plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI semble être la bonne affaire du siècle. (Non pas que Microsoft ait été à l'abri de la récente tendance à l'austérité dans le secteur de la technologie - Nadella a licencié 10 000 personnes cette année).Face au succès grandissant de ChatGPT, certains employés de Microsoft se sont inquiétés du fait que ChatGPT volait la vedette à Bing, a rapporté le WSJ. D'autres ont estimé que Microsoft pouvait tirer de précieux enseignements des premiers tests publics de ChatGPT avant le lancement de Bing. Alors que Microsoft voyait son partenaire gagner en popularité de minute en minute, il est facile de comprendre pourquoi l'entreprise a accordé plus d'importance à la sortie de Bing, alimenté par l'IA. L'intérêt du public pour cette technologie était là, et Microsoft voulait prendre une part plus importante à la conversation.Bien entendu, ChatGPT a fini par remporter la course à l'IA, attirant instantanément la base d'utilisateurs qui a connu la croissance la plus rapide de l'histoire. Entre-temps, « le nouveau Bing », lancé un mois plus tard, « n'a pas encore réussi à s'approcher du succès fulgurant de ChatGPT », selon le WSJ. Citant des données de la société d'analyse YipitData, le WSJ indique que ChatGPT « a presque doublé le nombre moyen de sessions de recherche quotidiennes par rapport à la recherche Bing ». Selon YipitData, ChatGPT a atteint 200 millions d'utilisateurs mensuels, tandis que Bing a atteint 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens en mars.