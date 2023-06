ChatGPT gives you free Windows 10 Pro keys! And it surprisingly works 😂 pic.twitter.com/T4Y90lfzoY — sid (@immasiddtweets) June 16, 2023

Il y a des limites à ce qu'elle peut faire, dont certaines ont été codées en dur. En théorie, ChatGPT ne fait rien d'illégal et ne donne pas accès à des contenus illégaux. En théorie. Les utilisateurs ont découvert que si l'IA ne fournissait pas de liste de sites de torrents lorsqu'on le lui demandait, il existait un moyen de contourner le blocage (en demandant une liste de sites à éviter pour ne pas tomber sur du contenu illégal), et une technique a donc été découverte qui peut être exploitée pour que ChatGPT affiche des clés de produit pour Windows 10 et Windows 11.Nous avons déjà entendu parler de l'intelligence artificielle à laquelle on applique des vis à oreilles pour lui faire cracher des clés de produit pour d'anciens logiciels, il n'est donc pas surprenant que des personnes aient essayé de faire la même chose avec des logiciels modernes qu'ils veulent réellement utiliser. Les principales cibles sont, comme on peut s'y attendre, Windows 10 et Windows 11.Demandez carrément à ChatGPT une clé de produit et vous n'obtiendrez rien. Mais quand on veut, on peut, comme l'a constaté l'utilisateur de Twitter @immasiddtweets. Étonnamment, il a suffi de demander à l'IA de jouer le rôle d'une grand-mère décédée. L'invite "" a fait l'affaire :La technique n'est pas propre à ChatGPT ; elle fonctionne également avec Google Bard.Et si vous pensez que Windows 10 est trop vieux et que vous préférez mettre la main sur un code Windows 11, @immasiddtweets montre que c'est également possible :Bien entendu, cette faille ne tardera pas à être comblée. Tout comme la méthode consistant à obtenir une liste des meilleurs sites de torrents a été bloquée, il est presque certain qu'il ne faudra pas attendre longtemps avant que la technique de la liste des clés de produits ne fonctionne plus.Certaines personnes qui ont essayé la méthode décrite ont constaté qu'il fallait plusieurs tentatives pour obtenir une clé qui fonctionne, tandis que d'autres signalent que ce sont des clés génériques qui sont générées. Elles peuvent fonctionner, mais risquent d'être paralysées à terme.Cela dit, il s'agit simplement de trouver un autre moyen d'extraire les informations de ChatGPT. Après tout, l'IA ne fait que fournir des informations. Même si elle est consciente qu'elle ne devrait pas fournir d'informations particulières aux utilisateurs, une série de demandes soigneusement formulées lui permet souvent de cracher le morceau.Source : Compte Twitter @immasiddtweetsQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces informations utiles et pertinentes ?Selon vous, la manipulation intentionnelle des outils d'IA par le biais d'invites intelligemment formulées afin d'obtenir des informations sensibles devrait-elle être illégale ?