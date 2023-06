Le diffuseur allemand Bayerischer Rundfunk (BR24) rapporte qu'OpenAI perd des employés clés au profit de Google. Certains de ces employés ont déjà démissionné et ont signé des contrats avec Google. D'autres le feront dans les prochains jours. BR24 affirme que ses informations proviennent d'entretiens avec d'anciens employés ainsi que des employés actuels d'OpenAI.Les employés mécontents seraient apparemment insatisfaits du développement de ChatGPT et de la croissance rapide de l'effectif, qui est passé d'environ 100 à 600 employés depuis décembre 2022. Sam Altman, PDG d'OpenAI, est également critiqué pour sa « compréhension superficielle » sans une grande implication dans les opérations quotidiennes.Cette vague de départs d'OpenAI vers Google ne devrait pas être sans lien avec les ambitions de Google dans le domaine de l'IA générative. Dans une récente interview, le PDG de Google DeepMind, Demis Hassabis, a annoncé que son entreprise travaille sur un nouveau système appelé Gemini, qui surpassera le célèbre ChatGPT d'OpenAI. Gemini est basé sur les techniques utilisées par AlphaGo, un programme d'intelligence artificielle qui a battu un champion du jeu Go en 2016. Il s'agit d'un modèle de langage similaire à GPT-4, mais il intègrera les capacités de planification et de résolution de problèmes développées par AlphaGo. Gemini est encore en développement et vise à combiner les forces des systèmes AlphaGo avec les capacités des grands modèles de langage. DeepMind cherche également à améliorer la technologie des modèles de langage en tirant des idées d'autres domaines de l'IA, tels que la robotique et la neuroscience.Il s'agit d'une course à l'IA dans laquelle ce sont les ingénieurs et chercheurs en IA qui se frottent les mains, avec des débauchages qui se font probablement à des centaines de milliers de dollars de salaires annuels. Chaque entreprise essaie de s'entourer des meilleurs talents qu'elle peut trouver et n'hésite pas à regarder dans la maison du concurrent.N'oublions pas que la même stratégie qu'OpenAI a été utilisée pour le lancement de ChatGPT. Plusieurs sources ont révélé qu' OpenAI a embauché des chercheurs en IA de Google pour apporter leur expertise au développement de ChatGPT. Environ cinq anciens chercheurs de Google ont basculé chez OpenAI et ont joué un rôle central dans le lancement réussi du ChatGPT en novembre dernier. Il s'agissait entre autres des personnes comme Jacob Menick, Barret Zoph, Rapha Lopes et Liam Fedus, qui faisaient partie intégrante de la section des remerciements d'un billet de blog annonçant le lancement de ChatGPT. Mais au moment du lancement, seuls quelques-uns d'entre eux avaient mis à jour leur profil respectif sur LinkedIn pour refléter leur poste au sein de leur nouvelle entreprise, en provenance de Google.Les entretiens de BR24 avec les employés d'OpenAI, anciens et actuels, suggèrent également que les déclarations sur les risques de l'IA et l'appel à la réglementation qui y est associé ne seraient qu'un spectacle politique. Autrement dit, les entreprises technologiques seraient plus préoccupées par la manière de devenir leader de cette nouvelle révolution de l'IA, un objectif qu'elles mettraient en premier lieu avant même de se pencher sur les risques de l'IA pour l'humanité. Pourtant les risques, elles en sont bien conscientes.Dans son entretien sur Gemini, le PDG de Google DeepMind a reconnu les risques potentiels liés aux avancées rapides de l'IA et a plaidé pour davantage de recherches sur l'évaluation et la maîtrise des nouveaux modèles. Mais il estime également que l'IA a un énorme potentiel bénéfique pour l'humanité, et qu'il est essentiel de continuer à développer la technologie de manière responsable.Avec de telles positions vis à vis des risques de l'IA dans un contexte où le développement a atteint une vitesse sans précédent, il est normal que des inquiétudes émergent sur une possible extinction de l'humanité. Si ce scénario apocalyptique semble extrême, son éventualité s'installe de plus en plus dans l'esprit des gens. C'est le cas par exemple d'un groupe de protestation appelé Pause AI qui milite pour l'arrêt du développement de l'IA jusqu'à ce que des mesures de sécurité adéquates soient établies, afin de prévenir une possible extinction de l'humanité.Le fondateur du groupe, Joep Meindertsma, est préoccupé par les avancées rapides de l'IA et craint qu'elle ne provoque un effondrement social ou qu'elle devienne suffisamment intelligente pour décider de détruire la civilisation humaine. Il craint que l'IA puisse être utilisée pour créer des armes cybernétiques accessibles et bon marché, mettant ainsi en danger la société et l'internet. De plus, il s'inquiète d'un scénario où une IA classifiée comme « super-intelligente » pourrait décider d'éliminer la civilisation humaine pour assurer sa propre puissance. Cette préoccupation est basée sur l'idée selon laquelle l'IA pourrait développer des sous-objectifs dangereux lorsqu'elle est chargée de réaliser des buts spécifiques par les humains.Les avertissements de Meindertsma et d'autres experts sur les dangers de l'IA ont suscité une nouvelle forme d'anxiété, en particulier parmi la jeune génération déjà préoccupée par le changement climatique.Source : Bayerischer Rundfunk (BR24)Que pensez-vous de cette course à l'IA ?La règlementation de l'IA est-elle vraiment une priorité pour les industries technologiques ou juste un théâtre politique ?